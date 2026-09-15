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MS సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్​లో రష్మిక- రేపే షూటింగ్ ప్రారంభం- డైరెక్టర్ ఎవరంటే?

ఎం. ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్​పై మేకర్స్ స్పెషల్ అనౌన్స్​మెంట్ - రష్మిక ప్రధాన పాత్రలో నటించనున్నారని క్లారిటీ

MS Subbulakshmi Biopic
నటి రష్మిక మందన్న (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 11:13 AM IST

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Rashmika To Play MS Subbulakshmi Biopic : ప్రఖ్యాత కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలు ఎం.ఎస్‌.సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్​ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నట్లు కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తోన్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై అధికారిక ప్రకటన విడుదలైంది. ఇందులో సుబ్బులక్ష్మి పాత్రలో హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న నటించనున్నట్లు మేకర్స్‌ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. 'ఎం.ఎస్‌.సుబ్బులక్ష్మి అమ్మ' అనే పేరుతో ఈ బయోపిక్‌ తెరకెక్కనుంది.

సెప్టెంబర్‌ 16వ తేదీన సుబ్బులక్ష్మి 116వ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ బయోపిక్‌ను ప్రారంభించనున్నట్లు నిర్మాతలు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా వెల్లడించింది. ఈ గ్రాండ్‌ ఈవెంట్‌ను చెన్నై వేదికగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి అగ్రకథానాయకుడు కమల్‌ హాసన్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్నారు. ఇక ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక సినిమాకు గౌతమ్‌ తిన్ననూరి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, అనిరుధ్‌ సంగీతం అందించనున్నారు. దీన్ని గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై అల్లు అరవింద్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించనున్నారు. తొలుత ఈ బయోపిక్‌లో సాయిపల్లవి, రుక్మిణీ వసంత్‌, కీర్తిసురేశ్‌ పేర్లు వినిపించాయి. ఇక చివరికి రష్మికను ఫైనల్‌ చేశారు. ఎంఎస్‌ సుబ్బులక్ష్మి పాత్ర కోసం రష్మిక ఇప్పటికే లుక్‌ టెస్ట్‌ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు.

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