MS సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్లో రష్మిక- రేపే షూటింగ్ ప్రారంభం- డైరెక్టర్ ఎవరంటే?
ఎం. ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్పై మేకర్స్ స్పెషల్ అనౌన్స్మెంట్ - రష్మిక ప్రధాన పాత్రలో నటించనున్నారని క్లారిటీ
Published : September 15, 2026 at 11:13 AM IST
Rashmika To Play MS Subbulakshmi Biopic : ప్రఖ్యాత కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలు ఎం.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నట్లు కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తోన్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్పై అధికారిక ప్రకటన విడుదలైంది. ఇందులో సుబ్బులక్ష్మి పాత్రలో హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న నటించనున్నట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. 'ఎం.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మి అమ్మ' అనే పేరుతో ఈ బయోపిక్ తెరకెక్కనుంది.
సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన సుబ్బులక్ష్మి 116వ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ బయోపిక్ను ప్రారంభించనున్నట్లు నిర్మాతలు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా వెల్లడించింది. ఈ గ్రాండ్ ఈవెంట్ను చెన్నై వేదికగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి అగ్రకథానాయకుడు కమల్ హాసన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్నారు. ఇక ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక సినిమాకు గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, అనిరుధ్ సంగీతం అందించనున్నారు. దీన్ని గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై అల్లు అరవింద్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించనున్నారు. తొలుత ఈ బయోపిక్లో సాయిపల్లవి, రుక్మిణీ వసంత్, కీర్తిసురేశ్ పేర్లు వినిపించాయి. ఇక చివరికి రష్మికను ఫైనల్ చేశారు. ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి పాత్ర కోసం రష్మిక ఇప్పటికే లుక్ టెస్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు.
A LEGACY begins with an unforgettable celebration 🎶✨— Geetha Arts (@GeethaArts) September 15, 2026
Witness the grand launch of #MS - A Legacy On Screen, celebrating Bharat Ratna #MSSubbulakshmi Amma's 110th Birth Anniversary with Ulaganayagan @ikamalhaasan garu as Chief Guest ❤️❤️
Starring @iamRashmika
Directed by… pic.twitter.com/1ebZtkDTrU