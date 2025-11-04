ETV Bharat / entertainment

ప్రభాస్​తో కలిసి స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక

ప్రభాస్‌తో కలిసి పనిచేయాలన్న రష్మిక మంధాన ఆశ­- సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న వ్యాఖ్యలు

Rashmika Prabhas Combo
Rashmika Prabhas Combo (ETV Bharat, Prabhas Insta Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Rashmika Prabhas Combo: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మంధాన కీలక పాత్రలో నటించిన 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌' విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ సినిమా రష్మిక కెరీర్‌లో మొదటి ఫీమేల్‌ ఓరియెంటెడ్‌ ఫిల్మ్‌. ఈ మూవీ కోసం ఆమె ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అమె తన మూవీ టీమ్​తో కలిసి ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్​లో పాల్గొంటున్నారు. అయితే రష్మికకు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర విషయం ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​​గా మారింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఫ్యాన్స్​ ఫన్నీగా కామెంట్స్​ చేస్తున్నారు. అదేంటంటే!

ఆస్క్‌ మీ ఎనీతింగ్‌
ఇటీవల రష్మిక తన అభిమానులతో చేసిన 'ఆస్క్‌ మీ ఎనీతింగ్‌' సెషన్‌లో ఫ్యాన్స్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆసక్తికర సమాధానాలు ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఓ ఫ్యాన్ చేసిన కామెంట్​కు ఈ బ్యూటీ ఇచ్చిన రిప్లే సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. "మీరు ప్రభాస్‌తో నటిస్తే థియేటర్‌లోనే చచ్చిపోతాం" అని సరదాగా ఓ ట్వీట్​ చేశారు. దానికి రష్మిక స్పందిస్తూ "నాకు ఇది చాలా ఇష్టం! ప్రభాస్‌ ఈ మెసేజ్‌ చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను. మేమిద్దరం కలిసి త్వరలోనే ఏదైన ఒక స్పెషల్‌ ప్రాజెక్ట్‌లో కలిసి పనిచేస్తే బాగుంటుందని అశిస్తున్నాను" అని రష్మిక రిప్లే ఇచ్చారు. తన అభిమానికి ఇచ్చిన రిప్లే ద్వారా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్‌తో కలిసి పనిచేయాలనే కోరికను వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.

'స్పిరిట్‌'లో ఛాన్స్ మిస్ అయ్యిందా?
వాస్తవానికి ప్రభాస్- రష్మిక కలిసి 'స్పిరిట్‌' ప్రాజెక్టులో నటిస్తారని అప్పట్లో చర్చ జరిగింది. చివరికి అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. తొలుత ఈ మూవీలో ఫీమెయిల్ లీడ్ క్యారెక్టర్​కు దీపిక పదుకొణేకు అనుకున్నారు. ఆమె తప్పుకున్న తర్వాత ఆ స్థానంలో సందీప్ రెడ్డి వంగా రష్మికను తీసుకుంటారని అనుకున్నారు. అప్పటికే సందీప్ డైరెక్ట్ చేసిన యానిమల్ మూవీలో రష్మిక నటించి మెప్పించింది. దీంతో దీపిక స్థానంలో రష్మిక వస్తుందని అనుకున్న తరుణంలో అనూహ్యంగా అదే యానిమల్ మూవీలో నటించిన త్రిప్తి దిమ్రిని సందీప్ ఫైనల్ చేశారు.

రష్మిక సినిమాల విషయానికి వస్తే!
ఇక ఈ ఏడాది అంతా రష్మికా వరుస సినిమా షూటింగ్​లు,రిలీజ్​లతో బిజీగా ఉన్నారు. 'ఛావా' 'సికందర్‌' 'కుబేరా' 'థామా' వంటి చిత్రాలతో తెరపై అలరించారు. నవంబర్‌ 7న విడుదల కానున్న 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌' ఎమోషనల్​ కథలో రష్మిక ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె 'కాక్టైల్‌ 2' షూటింగ్‌లో పాల్గొంటూ, 'మైసా' చిత్ర పనులు కూడా కొనసాగిస్తున్నారు. త్వరలో 'పుష్ప: ది రాంపేజ్‌', 'అనిమల్‌ పార్క్‌' సీక్వెల్‌లలో కూడా కనిపించనున్నారు. వివిధ భాషల్లో అనేక ప్రాజెక్టులు చేతిలో ఉండటంతో, రష్మిక ప్రస్తుతం భారత్​ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత డిమాండ్‌ ఉన్న నటిగా కొనసాగుతున్నారు.

