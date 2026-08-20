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విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ ఫొటోకు రష్మిక క్రెడిట్ - క్యూట్ రిప్లైతో వైరల్!

షూటింగ్ క్యాన్సిల్ కావడంతో తల్లిదండ్రులతో విజయ్ దేవరకొండ - ఫ్యామిలీ ఫొటోను తీసిన రష్మిక మందన్నకు క్రెడిట్ ఇచ్చిన హీరో

Vijay Deverakonda - Rashmika
విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 2:36 PM IST

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Vijay Credit To Rashmika : టాలీవుడ్ మోస్ట్ క్యూట్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక మందన్న తరచూ సోషల్ మీడియాలో తమ ఫ్యాన్స్‌కు ఏదో ఒక అప్డేట్ ఇస్తూనే ఉంటారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అంగరంగ వైభవంగా వివాహం చేసుకున్న ఈ జంట తమ వైవాహిక జీవితాన్ని ఎంతో ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. బుధవారం రోజున హీరో విజయ్ దేవరకొండ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఫ్యామిలీ ఫొటోను పంచుకున్నారు. ఆ ఫోటో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఆ ఫొటో వెనుక ఉన్న అసలు స్టోరీ ఏంటి, రష్మిక ఆ ఫోటోకు ఎలాంటి ఫన్నీ కామెంట్ చేసారో ఇప్పుడు మీ కోసం!

వర్షంతో షూటింగ్ క్యాన్సిల్
ప్రస్తుతం కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న సినిమా షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అయింది. దాంతో ఆ దొరికిన సమయాన్ని ఆయన తన కుటుంబంతో గడిపేందుకు కేటాయించారు. ఆ చల్లని వాతావరణంలో తన తల్లిదండ్రులు గోవర్ధన్ రావు, మాధవి మధ్యలో పడుకుని ప్రశాంతంగా నిద్రపోయారు. ఆ క్యూట్ మూమెంట్‌ను భార్య రష్మిక తన ఫోన్‌తో ఫొటో తీసింది. ఆ ఫోటోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన విజయ్, వర్షం వల్ల షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అయింది, చిన్నప్పుడు ఇష్టమైన ప్లేస్‌లో ఇలా మధ్యాహ్నం పూట నిద్రపోతే 1000 శాతం రికవరీ ఉంటుంది అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. బిజీ షెడ్యూల్స్ మధ్య ఇలాంటి 1 బ్రేక్ దొరకడం, అది కూడా చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసేలా తల్లిదండ్రుల మధ్య నిద్రపోవడం అభిమానులకు సైతం ఎంతో క్యూట్‌గా అనిపించింది.

రష్మిక ఫోటోగ్రఫీ స్కిల్స్
ఈ ఫ్యామిలీ ఫోటో తీసింది తన భార్యే కావడంతో విజయ్ దేవరకొండ ఆ పోస్ట్‌లో రష్మిక మందన్నకు పిక్ క్రెడిట్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే ఈ పోస్ట్‌పై రష్మిక స్పందించిన తీరు అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. 'ఇంటికి వచ్చాక నా పప్పీ ఐస్ చూడటం ఇష్టం లేకే నువ్వు నాకు ఈ క్రెడిట్ ఇచ్చావా' అని రష్మిక సరదాగా కామెంట్ చేసింది. అంతేకాకుండా ఇన్నేళ్ల నుంచి తాను తీసిన మిగతా అన్ని ఫోటోలకు కూడా క్రెడిట్ ఇవ్వొచ్చు కదా అని ఆమె సరదాగా డిమాండ్ చేసింది. నా ఫోటోగ్రఫీ స్కిల్స్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో నా ఫ్యాన్స్‌కు చూపించొచ్చు కదా అని రష్మిక ఎంతో ముద్దుగా అడిగింది. భార్యాభర్తల మధ్య సోషల్ మీడియాలో జరిగిన ఈ ఫన్నీ సంభాషణ ఇప్పుడు నెటిజన్లను ఎట్రాక్ట్ చేస్తోంది.

రెండు సంప్రదాయాల్లో వివాహం
విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక మందన్న ప్రేమించుకుంటున్న రోజుల్లో సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఒక ఫోటో కూడా కలిసి పోస్ట్ చేయలేదు. ఎట్టకేలకు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఉదయం తెలుగు సంప్రదాయం ప్రకారం, సాయంత్రం కన్నడ సంప్రదాయం ప్రకారం ఈ జంట వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లికి ముందు ఫిబ్రవరి 23 నుంచి జరిగిన ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుకల్లో భాగంగా జపనీస్ డిన్నర్, పూల్ వాలీబాల్, విరోష్ ప్రీమియర్ లీగ్ పేరుతో క్రికెట్ మ్యాచ్ కూడా నిర్వహించారు. అలాగే మొమెంటోస్ రిసార్ట్‌లో జరిగిన సంగీత్, హల్దీ, మెహందీ లాంటి వేడుకల్లో దర్శకులు తరుణ్ భాస్కర్, రాహుల్ రవీంద్రన్, సందీప్ రెడ్డి వంగా, నటీమణులు ఈషా రెబ్బా, ఆషికా రంగనాథ్, కళ్యాణి ప్రియదర్శన్, స్టైలిస్ట్ శ్రావ్య వర్మ లాంటి ప్రముఖులు హాజరై సందడి చేశారు.

గీత గోవిందంతో అలా!
వీరిద్దరూ కలిసి 2018లో వచ్చిన గీత గోవిందం సినిమాలో తొలిసారి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత 2019లో డియర్ కామ్రేడ్ సినిమాలో కూడా కలిసి నటించారు. క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీగా వచ్చిన గీత గోవిందం బాక్సాఫీస్ వద్ద 132 కోట్లు వసూలు చేసి బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఆ సినిమా సెట్స్‌లోనే వీరు మొదటిసారి కలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వీరికి సంబంధించిన పెళ్లి వార్తలపై మొదట్లో సైలెంట్‌గా ఉన్నా కూడా, ఫిబ్రవరి నుంచి ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోలు పంచుకుంటూ అభిమానులకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ల అఫీషియల్ వెడ్డింగ్ ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయో అవి ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేశాయి. ఎంతో గ్రాండ్‌గా ప్రైవేట్‌గా జరిగిన ఆ వేడుక తర్వాత ఇప్పుడు ఈ క్యూట్ కామెంట్స్‌తో ఈ జంట మరోసారి హైలెట్ అవుతోంది.

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