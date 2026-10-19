'నేను తెలంగాణ కోడలిని - ఇది నా తొలి బతుకమ్మ పండుగ' - రష్మిక మందన్న
హైదరాబాద్లోని ట్యాంక్ బండ్ వద్ద తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించిన 'సద్దుల బతుకమ్మ' ఉత్సవాలను నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలకు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక దంపతులు పాల్గొన్నారు.
Published : October 19, 2026 at 12:32 PM IST
Rashmika Celebrates Bathukamma : హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ వద్ద తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఆదివారం 'సద్దుల బతుకమ్మ' ఉత్సవాలను నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలో స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్న దంపతులు పాల్గొని సందడి చేశారు. 'నాకు బతుకమ్మ ఆడటం పూర్తిగా రాదు. మీరే నాకు నేర్పించండి' అంటూ రష్మిక ఎంతో వినయంగా అక్కడున్న మహిళలను అడిగారు. తమ పెళ్లి తర్వాత జరుపుకుంటున్న తొలి పెళ్లి బతుకమ్మ పండుగ ఇదే కావడంతో ఇది తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమని పేర్కొన్నారు. తాను 'తెలంగాణ కోడలిని' అని పేర్కొన్న రష్మిక మహిళలతో కలిసి సరదాగా బతుకమ్మ ఆడారు.
మా తొలి బతుకమ్మ పండుగ ఇదే: రష్మిక
ఈ సందర్భంగా రష్మిక బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్పై మాట్లాడారు. 'మా పెళ్లి తర్వాత నేను జరుపుకుంటున్న తొలి బతుకమ్మ పండుగ ఇది. బతుకమ్మ ఆడాలని విజయ్ నన్ను కోరారు. మీరందరినీ చూసి బతుకమ్మ ఎలా ఆడాలో నేర్చుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు మీ అందరితో కలిసి తెలంగాణ కోడలిగా బతుకమ్మ ఆడటం నాకు ఆనందంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి వెళ్లే ముందు మా అత్తయ్య తెలంగాణ కోడలిగా సంప్రదాయంగా రెడీ అయి వెళ్లాలని చెప్పారు. అందుకే చీర కట్టుకుని వచ్చాను' అని రష్మిక అన్నారు. అనంతరం ఆమె మంత్రి సీతక్క, ఇతర మహిళా నేతలతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడారు.
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Actors Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna participated in the Saddula Bathukamma celebrations hosted by the Government of Telangana at Tank Bund https://t.co/qxCOqYbT0L— ANI (@ANI) October 18, 2026
రష్మిక బతుకమ్మ ఆడాలని బలంగా కోరుకున్నా: విజయ్ దేవరకొండ
అనంతరం విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ సద్దుల బతుకమ్మ, దసరా శుభాకాంక్షలను తెలియజేశారు. చిన్నతనంలో ఇంట్లో తన తల్లి, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడుతుంటే ఎంతో ముచ్చటపడేవాడినని విజయ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. రష్మికతో వివాహమైన నాటి నుంచే తెలంగాణలో అతి పెద్ద పండుగ అయిన బతుకమ్మ వేడుకకు తీసుకురావాలని అనుకున్నాన్నారు. రష్మిక బతుకమ్మ ఆడుతుంటే కళ్లారా చూడాలని బలంగా కోరుకున్నట్లు విజయ్ వివరించారు. దీంతో తన చిరకాల ముచ్చట నెరవేరిందని అన్నారు. పండుగ సంస్కృతిని ఇంత వైభవంగా జరుపుకోవడం చూస్తుంటే చాలా గర్వంగా ఉందని విజయ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
Glimpses of the vibrant Saddula Bathukamma celebrations at Tank Bund, Hyderabad! A beautiful celebration of Telangana’s culture, unity and tradition, graced by the Hon’ble Governor, Tourism Minister, Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna. #Bathukamma #Telangana (1/2) https://t.co/llPaQ0PDIT— Telangana Tourism (@TravelTelangana) October 19, 2026
విజయ్, రష్మిక దంపతులు రీసెంట్గా రణబాలి సినిమాతో ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్నారు. 'గీతా గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' చిత్రాల తర్వాత వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన మూడో చిత్రం ఇది. అక్టోబర్ 16న రిలీజైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీసు వద్ద మంచి వసూళ్లను అందుకుంటుంది. విడుదలైన మూడు రోజులకు గాను ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 36.90 కోట్ల కలెక్షన్స్ను అందుకుంది.
ఇందులో హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ 'సర్ థియోడర్ హెక్టర్' అనే బ్రిటీష్ అధికారి క్యారెక్టర్లో నటించారు. అజయ్-అతుల్ ద్వయం దీనికి సంగీతం అందించారు. జిష్ను భట్టాచార్జీ, నీరవ్ షా దీనికి సినిమాటోగ్రాఫర్స్గా వర్క్ చేశారు. ఈ మూవీని డైరెక్టర్ రాహుల్ సాంకృత్యాన్ డైరెక్ట్ చేశారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై వై. రవిశంకర్, నవీన్ నిర్మించారు.
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