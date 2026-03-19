'ధురంధర్ 2' సినిమా రివ్యూ- రణ్వీర్ సింగ్ రివెంజ్ ఎలా ఉందంటే?
ధురంధర్: ది రివెంజ్ తెలుగు రివ్యూ మీ కోసం!
Published : March 19, 2026 at 7:10 AM IST
Dhurandhar 2 Telugu Review : సినీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తొలి భాగంతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్కు ఇది కొనసాగింపు. మరి ఈ సీక్వెల్ ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకుందా? కథ, కథనం ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.
కథ ఏంటంటే
ఆపరేషన్ 'ధురంధర్'లో భాగంగా జస్కిరాత్ సింగ్ తన గుర్తింపును మార్చుకుని హమ్జా అలీ మజారీగా (రణ్వీర్ సింగ్) పాకిస్థాన్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్కడి ల్యారీ పట్టణంలో బలోచ్ తెగ నాయకుడు రెహమాన్ డెకాయిత్ను (అక్షయ్ ఖన్నా) హతమార్చిన తర్వాత పరిస్థితులు మారిపోతాయి. ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని అర్షద్ పప్పు అనే గ్యాంగ్ లీడర్ తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రకటించుకుంటాడు.
అన్న మరణానికి కారణం అర్షద్ అని భావించిన ఉజెయిర్ బలోచ్ ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని చూస్తాడు. ఈ ఇద్దరి మధ్య జరుగుతున్న అధికార పోరులో హమ్జా తన మైండ్ గేమ్తో అందరినీ నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఇదే సమయంలో ఎస్పీ అస్లాం చౌదరి నుంచి అతనికి అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి.
ఇంకా, భారత్పై దాడులకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్న మేజర్ ఇక్బాల్ను అడ్డుకునే బాధ్యత కూడా హమ్జాపైనే పడుతుంది. అతని అసలు గుర్తింపు బయటపడిన తర్వాత పరిస్థితులు ఎలా మారాయి? హమ్జా తన లక్ష్యాన్ని ఎలా సాధించాడు? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానమే సినిమా.
ఎలా ఉందంటే
ఇప్పటివరకు అనేక స్పై థ్రిల్లర్లు వచ్చినా, ఖైదీని గూఢచారిగా మార్చి శత్రు దేశంలోకి పంపే కథాంశం ఈ సిరీస్కు ప్రత్యేకత. అదే అంశాన్ని మరింత విస్తృతంగా చూపిస్తూ ఈ సీక్వెల్ను తెరకెక్కించారు.
సినిమా ప్రారంభంలోనే జస్కిరాత్ గతాన్ని చూపిస్తూ అతని పాత్రలో ఉన్న హింసాత్మక కోణాన్ని దర్శకుడు బలంగా స్థాపించారు. ఆ తర్వాత పాకిస్థాన్ నేపథ్యంలో సాగే అధికార పోరులో హమ్జా వేసే వ్యూహాలు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పాత్రలన్నీ అతని చేతిలో కీలుబొమ్మల్లా మారే విధానం ఆకట్టుకుంటుంది.
అయితే ప్రథమార్ధంలో కథనం కొద్దిగా నెమ్మదిస్తుంది. ఉగ్రవాదం, నకిలీ కరెన్సీ, డ్రగ్స్ వంటి అంశాలను చూపించే క్రమంలో కథ ప్రధాన లైన్ నుంచి కాస్త దూరమవుతుంది. అయినప్పటికీ కొన్ని ట్విస్టులు ఆసక్తిని నిలబెడతాయి.
ద్వితీయార్ధంలో మాత్రం కథ వేగం అందుకుంటుంది. సన్నివేశాలు వరుసగా సాగుతూ ఉత్కంఠను పెంచుతాయి. ఎమోషనల్ సన్నివేశాలు కూడా బాగా పనిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ట్విస్టులు ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ కలిగిస్తాయి.
ఎవరెలా చేశారు?
రణ్వీర్ సింగ్ హమ్జా పాత్రలో మరోసారి తన ప్రతిభను చాటారు. అమాయక యువకుడి నుంచి ప్రతీకారంతో రగిలే గూఢచారిగా మారే ప్రయాణాన్ని అద్భుతంగా చూపించారు. యాక్షన్, ఎమోషన్ రెండింటిలోనూ ఆకట్టుకున్నారు. అర్జున్ రాంపాల్ మేజర్ ఇక్బాల్గా బలమైన ప్రతినాయకుడిగా నిలిచారు. సంజయ్ దత్ ఎస్పీ పాత్రలో మెప్పించారు. ఆర్ మాధవన్ కీలక పాత్రలో స్థిరమైన నటన కనబరిచారు. ఇతర నటీనటులు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
సాంకేతికంగా
సినిమా టెక్నికల్గా బలంగా ఉంది. సచ్దేవ్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం యాక్షన్ సన్నివేశాలను మరింత ఎలివేట్ చేస్తుంది. సినిమాటోగ్రఫీ కథకు తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. యాక్షన్ సన్నివేశాలు రియలిస్టిక్గా తీశారు. అయితే ఎడిటింగ్లో కాస్త కుదింపు ఉంటే బాగుండేది. ముఖ్యంగా మొదటి భాగంలో కొన్ని సన్నివేశాలు తగ్గించి ఉంటే సినిమా మరింత వేగంగా సాగేది.
బలాలు
- ప్రధాన నటీనటుల నటన
- ద్వితీయార్ధం, క్లైమాక్స్
- దర్శకత్వం
- యాక్షన్ సన్నివేశాలు
బలహీనతలు
- ప్రథమార్ధంలో నెమ్మదిగా సాగే కథనం
- కొంతవరకు ఎక్కువ నిడివి
చివరగా
మొత్తంగా 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' యాక్షన్, థ్రిల్, ఎమోషన్ల మేళవింపుతో రూపొందిన కమర్షియల్ స్పై థ్రిల్లర్. తొలి భాగం నచ్చిన వారికి ఈ సీక్వెల్ మరింతగా నచ్చే అవకాశం ఉంది.