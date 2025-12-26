రూ.1000 కోట్ల క్లబ్లో 'ధురంధర్'- 2025లో బిగ్గెస్ట్ హిట్గా రికార్డ్
బ్లాక్బస్టర్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ధురంధర్- రూ.1000 కోట్లు వసూల్ చేసిన బాలీవుడ్ సినిమా- ఈ ఏడాది అత్యధిక కలెక్షన్ సాధించిన చిత్రంగానూ రికార్డ్
Published : December 26, 2025 at 1:14 PM IST
Dhurandhar Collections : బాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ మూవీ 'ధురంధర్' రూ.1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరిపోయింది. స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ - ఆదిత్య ధర్ కాంబోలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా డిసెంబర్ 05న రిలీజై భారీ విజయం దక్కించుకుంది. గత మూడు వారాలుగా బాక్సాఫీస్ వద్ద అనేక రికార్డులను కొల్లగొడుతున్న ఈ సినిమా తాజాగా రూ.1000 కోట్ల మార్క్ దాటింది. ఈ సినిమా ఇప్పటిదాకా వరల్డ్వైడ్గా రూ.1,006.70 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. దీంతో 2025లో ఈ మార్క్ అందుకున్న ఏకైక భారతీయ సినిమాగా ధురంధర్ నిలిచింది.
ఇక ఈ సినిమా భారత్లో రూ.668 కోట్ల వసూల్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో భారత్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రీసెంట్ సినిమాలు ఛావా (రూ. 601 కోట్లు), స్త్రీ 2 (రూ.598 కోట్లు)ను అధిగమించింది. అలాగే హీరో రణ్వీర్ సింగ్ కెరీర్లోనూ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా ధురంధర్ నిలిచింది.
కాగా, ఈ సినిమా వాస్తవిక సంఘటనల ఆధారంగా దర్శకుడు అదిత్య ధర్ తెరకెక్కించారు. ఇందులో భారత్- పాక్ సరిహద్దు ఘర్షనలతోపాటు 2001 పార్లమెంట్ దాడి, 26/11 ముంబయి దాడుల వంటివి దీంట్లో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పాకిస్థాన్లోని క్రిమినల్ గ్యాంగ్ల స్థావరమైన కరాచీలో ఉగ్రవాద నెట్వర్క్లను ఛేదించడం చుట్టే ఈ సినిమా కథ నడుస్తుంది.
ఇందులో రణ్వీర్ సింగ్తోపాటు బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అక్షయ్ ఖన్నా, టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ఆర్ మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ, మానవ్ గోహిల్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. శాశ్వత్ సచ్దేవ్ సంగీతం అందించగా, జియో స్టూడియోస్, బి62 స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ఆదిత్య ధర్, లోకేష్ ధర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఇక వచ్చే ఏడాది మార్చిలో ఈ సినిమాకు సీక్వెల్గా ధురంధర్ 2 రానుంది.