'బాహుబలి 2' రికార్డును బ్రేక్ చేసిన 'ధురంధర్ 2'- ప్రొడ్యూసర్ రియాక్షన్ ఇదే!
బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించిన ధురంధర్ 2 - తాజాగా బాహుబలి రికార్డు బ్రేక్- మూడో చిత్రంగానూ అరుదైన ఘనత
Published : March 29, 2026 at 4:05 PM IST
Dhurandhar 2 Beats Baahubali 2 : బాలీవుడ్ సెన్సేషన్ ధురందర్ 2 బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. భారత్లోనే కాకుండా ఓవర్సీస్లోనూ జోరు కొనసాగిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే దర్శరధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన 'బాహుబలి 2' కలెక్షన్ల రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసింది. దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా కొనసాగుతూ వస్తున్న ఈ అరుదైన రితకార్డును అధిగమించిన ధురంధంర్ ఉత్తర అమెరికా బాక్సాఫీస్లో చరిత్ర సృష్టించింది.
బాహుబలి రికార్డ్ బ్రేక్
మార్చి 19న రిలీజైన ఈ సినిమా 10 రోజులుగా హవా కొనసాగిస్తోంది. ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో ధురంధర్ 21+ మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసింది. దీంతో ఉత్తర అమెరికాలో అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన భారతీయ సినిమాగా ధురంధర్ రికార్డు సృష్టించింది. ఈ క్రమంలోనే బాహుబలి 2 ను అధిగమించింది. 2017లో రిలీజైన ఈ సినిమా 20.80 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసి, ఉత్తర అమెరికాలో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన సినిమాగా 9 ఏళ్లుగా టాప్లో కొనసాగుతూ వచ్చింది. తాజాగా ధురంధర్ ఈ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసింది.
అయితే ఈ రికార్డును పేర్కొంటూ ఎవరో ఎక్స్లో ధురంధర్ వీడియో షేర్ చేశారు. దీనికి బాహుబలి నిర్మాత నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ స్పందించారు. ‘'నిన్ననే‘ నేను ధురంధర్ సినిమా చూశాను. ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు సినిమా నాకు బాగా నచ్చింది. బాగా ఎంజాయ్ చేశాను! ఈ చిత్రం భారత్తోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని రికార్డులను బద్దలు కొడుతూ, కొత్త బాక్సాఫీస్ బెంచ్మార్క్లను నెలకొల్పడం చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉంది! చిత్ర బృందానికి అభినందనలు!' అని ఎక్స్లో రీ ట్వీట్ చేశారు.
Yesterday I watched #Dhurandhar2TheRevenge and needless to say I loved it and thoroughly enjoyed the film! Happy to see it breaking all the records and setting new box office benchmarks in India and worldwide! Congratulations to the entire team! 👏🏼👏🏼 https://t.co/ATl3o3bNTu— Shobu Yarlagadda (@Shobu_) March 28, 2026
వీకెండ్లో కలెక్షన్ల వర్షం
ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో సెకండ్ వీకెండ్ శనివారం ఈ సినిమా వసూళ్లు భారీగా పెరిగాయి. నిన్న ఒక్క రోజే 2.6 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అదే శుక్రవారం ఈ చిత్రం అక్కడ 1.3 మిలియన్ డాలర్లు సాధించింది. అంటే వీకెండ్లో కలెక్షన్లు అమాంతం పెరిగాయి.
మూడో సినిమాగా రికార్డ్
ఇక నార్త్ అమెరికా మార్కెట్లో 20+ మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ అందుకున్న మూడో భారతీయ చిత్రంగా ధురంధర్ 2 నిలిచింది. ఇప్పటిదాకా ఈ బాహుబలి (20.80 మిలియన్ డాలర్లు, 2017లో), ధురంధర్ పార్ట్ 1 (20.64 మిలియన్ డాలర్లు, 2025లో) సాధించాయి. ఈ సినిమాల తర్వాతి స్థానాల్లో ప్రభాస్ కల్కి (18.57 మిలియన్ డాలర్లు, 2024లో), పఠాన్ (17.49 మిలియన్ డాలర్లు, 2023లో), ఆర్ఆర్ఆర్ (15.34 మిలియన్ డాలర్లు, 2022లో) ఉన్నాయి.
ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ను ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించారు. ఇందులో రణ్వీర్ సింగ్ లీడ్ రోల్లో నటించారు. ఆయనతోపాటు బాలీవుడ్ స్టార్లు అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సంజయ్ దత్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమాను భారీ యాక్షన్, గూఢచారి అంశాలతో కూడిన 'పవర్ హౌస్'గా దర్శకుడు తెరకెక్కించారు. హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో విడుదలైంది.