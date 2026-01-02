ETV Bharat / entertainment

నాలుగో వారంలోనూ కొనసాగుతున్న ధురంధర్ హవా- ఒక్క రోజే పలు రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన రణ్​వీర్ సింగ్ సినిమా- అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హిందీ సినిమానూ అరుదైన రికార్డ్

Dhurandhar Movie Collections
Dhurandhar Movie Collections (movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 2, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
Dhurandhar Movie Collection Records : ఆదిత్య ధర్​ - రణ్​వీర్​ సింగ్​ కాంబోలో తెరకెక్కిన 'ధురంధర్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద హవా కొనసాగిస్తుంది. సినిమా రిలీజై నాలుగు వారాలైనా కలెక్షన్ల జోరు కొనసాగిస్తూ బాక్సాఫీస్​ను షేక్​ చేస్తుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఈ గురువారం ధురంధర్ రూ.15 కోట్లు వసూల్ చేసింది. దీంతో వరుసగా నాలుగు వారాల్లో రూ.100 కోట్ల మార్క్ అందుకున్న తొలి సినిమాగా నిలిచింది. ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమా కూడా భారత్​లో వరుసగా నాలుగు వారాలు రూ.100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టలేదు.

బాలీవుడ్​లో తొలి సినిమాగా
ఇక 'ధురంధర్'​ విడుదలైనప్పటి నుంచి ఎవరూ ఊహించనంతగా భారీ రేంజ్​లో రెస్పాన్స్​ను అందుకుంటుంది. ముఖ్యంగా భారత్​లో ఈ సినిమాపై కాసుల వర్షం కురుస్తోంది. ఇప్పటిదాకా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.1164 +కోట్లు (గ్రాస్) కలెక్షన్లు రాబట్టింది. దీంతో షారుక్ ఖాన్ బ్లాక్​బస్టర్ 'జవాన్' (రూ.1150 కోట్లు), అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2' (హిందీ వెర్షన్) ఓవరాల్​ వసూళ్లను దాటేసింది. అలాగే బాలీవుడ్​లోనూ మరో బెంచ్​మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. ఒక్క భారత్​లోనే ఈ సినిమా రూ. 704 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. దీంతో భారత్​లో అత్యధిక నెట్ వసూళ్లు సాధించిన హిందీ చిత్రంగా 'ధురంధర్' రికార్డు సృష్టించింది.

ఈ వీకెండ్​లో ఆ రికార్డ్ కూడా!
ఓవరాల్​గా చూసుకుంటే భారత్​లో అత్యధిక నెట్ వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా 'ధురంధర్' రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ లిస్ట్​లో పుష్ప 2 టాప్​లో ఉంది. 2024లో రిలీజైన పుష్ప 2 భారత్​లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమా ఒక్క భారత్​లోనే రూ. 730 కోట్ల నెట్​ వసూళ్లను రాబట్టింది. అయితే ధురంధర్​ థియేట్రికల్ రన్​ ఇంకా సాలిడ్​గా ఉండడంతో ఈ నెక్ట్స్ వీకెండ్​లో పుష్ప 2ను దాటే అవకాశాలున్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

గల్ఫ్​ దేశాల్లో నో రిలీజ్
అయితే పలు కారణల వల్ల ఈ సినిమా గల్ఫ్​ దేశాల్లో విడుదల కాలేదు. సాధారణంగా బాలీవుడ్ సినిమాలకు గల్ఫ్ దేశాల్లో ఆదరణ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ సినిమాగనక అక్కడ దేశాల్లో రిలీజైతే ఈజీగా రూ.100 కోట్ల వసూళ్లు సాధించేదని ట్రేడ్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఈ చిత్రం భారత్​తోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ దూసుకుపోతోంది.

రూ.1200 కోట్లకు దగ్గరలో!
రిలీజై నాలుగు వారాలైనా క్రేజ్​ తగ్గకుండా ఈ సినిమా కొనసాగనుంది. ఈ జోరు ఇలాగే కొనసాగితే ఈ వీకెండ్​లోనే ధురంధర్ రూ.1200 కోట్ల మార్క్ అందుకోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.

ఈ ఏడాదే సీక్వెల్
ఈ సమ్మర్​లోనే దీనికి సీక్వెల్​ రానుంది. ఈ సినిమా ముగింపు ఉత్కంఠభరితంగా ఉండడంతో సీక్వెల్​పైనా అంచనాలు నెలకొన్నాయి. పార్ట్​-1లాగే ​ సీక్వెల్​ కూడా స్రై యాక్షన్​ థ్రిలర్​గా మరింత ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని మేకర్స్​ అంచనాలు పెంచేశారు. దీంతో పార్ట్​-2 అప్​డేట్​ కోసం ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో ఈ సీక్వెల్ రిలీజయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ​ మరోవైపు ఈ సినిమాను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ నెట్​ఫ్లిక్స్ భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈనెల 30 నుంచి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుందని ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

కాగా, ఈ సినిమా విషయానికొస్తే, రణ్​వీర్ సింగ్​తోపాటు బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అక్షయ్​ ఖన్నా, ఆర్​ మాధవన్​, అర్జున్​ రాంపాల్​, సంజయ్​ దత్​, సారా అర్జున్, రాకేష్​ బేడీ, మానవ్​ గోహిల్​ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. శాశ్వత్​ సచ్​దేవ్​ సంగీతం అందించగా, జియో స్టూడియోస్​, బి62 స్టూడియోస్​ బ్యానర్లపై ఆదిత్య ధర్, లోకేష్​ ధర్​ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

