బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ధురంధర్' కాసుల వర్షం- బాలీవుడ్లో నయా బెంచ్మార్క్!
నాలుగో వారంలోనూ కొనసాగుతున్న ధురంధర్ హవా- ఒక్క రోజే పలు రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన రణ్వీర్ సింగ్ సినిమా- అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హిందీ సినిమానూ అరుదైన రికార్డ్
Published : January 2, 2026 at 7:12 PM IST
Dhurandhar Movie Collection Records : ఆదిత్య ధర్ - రణ్వీర్ సింగ్ కాంబోలో తెరకెక్కిన 'ధురంధర్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద హవా కొనసాగిస్తుంది. సినిమా రిలీజై నాలుగు వారాలైనా కలెక్షన్ల జోరు కొనసాగిస్తూ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఈ గురువారం ధురంధర్ రూ.15 కోట్లు వసూల్ చేసింది. దీంతో వరుసగా నాలుగు వారాల్లో రూ.100 కోట్ల మార్క్ అందుకున్న తొలి సినిమాగా నిలిచింది. ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమా కూడా భారత్లో వరుసగా నాలుగు వారాలు రూ.100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టలేదు.
బాలీవుడ్లో తొలి సినిమాగా
ఇక 'ధురంధర్' విడుదలైనప్పటి నుంచి ఎవరూ ఊహించనంతగా భారీ రేంజ్లో రెస్పాన్స్ను అందుకుంటుంది. ముఖ్యంగా భారత్లో ఈ సినిమాపై కాసుల వర్షం కురుస్తోంది. ఇప్పటిదాకా వరల్డ్వైడ్గా రూ.1164 +కోట్లు (గ్రాస్) కలెక్షన్లు రాబట్టింది. దీంతో షారుక్ ఖాన్ బ్లాక్బస్టర్ 'జవాన్' (రూ.1150 కోట్లు), అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2' (హిందీ వెర్షన్) ఓవరాల్ వసూళ్లను దాటేసింది. అలాగే బాలీవుడ్లోనూ మరో బెంచ్మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. ఒక్క భారత్లోనే ఈ సినిమా రూ. 704 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. దీంతో భారత్లో అత్యధిక నెట్ వసూళ్లు సాధించిన హిందీ చిత్రంగా 'ధురంధర్' రికార్డు సృష్టించింది.
ఈ వీకెండ్లో ఆ రికార్డ్ కూడా!
ఓవరాల్గా చూసుకుంటే భారత్లో అత్యధిక నెట్ వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా 'ధురంధర్' రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ లిస్ట్లో పుష్ప 2 టాప్లో ఉంది. 2024లో రిలీజైన పుష్ప 2 భారత్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమా ఒక్క భారత్లోనే రూ. 730 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. అయితే ధురంధర్ థియేట్రికల్ రన్ ఇంకా సాలిడ్గా ఉండడంతో ఈ నెక్ట్స్ వీకెండ్లో పుష్ప 2ను దాటే అవకాశాలున్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
గల్ఫ్ దేశాల్లో నో రిలీజ్
అయితే పలు కారణల వల్ల ఈ సినిమా గల్ఫ్ దేశాల్లో విడుదల కాలేదు. సాధారణంగా బాలీవుడ్ సినిమాలకు గల్ఫ్ దేశాల్లో ఆదరణ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ సినిమాగనక అక్కడ దేశాల్లో రిలీజైతే ఈజీగా రూ.100 కోట్ల వసూళ్లు సాధించేదని ట్రేడ్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఈ చిత్రం భారత్తోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ దూసుకుపోతోంది.
రూ.1200 కోట్లకు దగ్గరలో!
రిలీజై నాలుగు వారాలైనా క్రేజ్ తగ్గకుండా ఈ సినిమా కొనసాగనుంది. ఈ జోరు ఇలాగే కొనసాగితే ఈ వీకెండ్లోనే ధురంధర్ రూ.1200 కోట్ల మార్క్ అందుకోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.
ఈ ఏడాదే సీక్వెల్
ఈ సమ్మర్లోనే దీనికి సీక్వెల్ రానుంది. ఈ సినిమా ముగింపు ఉత్కంఠభరితంగా ఉండడంతో సీక్వెల్పైనా అంచనాలు నెలకొన్నాయి. పార్ట్-1లాగే సీక్వెల్ కూడా స్రై యాక్షన్ థ్రిలర్గా మరింత ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని మేకర్స్ అంచనాలు పెంచేశారు. దీంతో పార్ట్-2 అప్డేట్ కోసం ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో ఈ సీక్వెల్ రిలీజయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మరోవైపు ఈ సినిమాను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈనెల 30 నుంచి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుందని ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
కాగా, ఈ సినిమా విషయానికొస్తే, రణ్వీర్ సింగ్తోపాటు బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అక్షయ్ ఖన్నా, ఆర్ మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ, మానవ్ గోహిల్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. శాశ్వత్ సచ్దేవ్ సంగీతం అందించగా, జియో స్టూడియోస్, బి62 స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ఆదిత్య ధర్, లోకేష్ ధర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
రూ.1000 కోట్ల క్లబ్లో 'ధురంధర్'- 2025లో బిగ్గెస్ట్ హిట్గా రికార్డ్
'ధురంధర్' OTT అప్డేట్ - తెలుగు వెర్షన్ కూడా!- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?