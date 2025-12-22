'ధురంధర్' OTT అప్డేట్ - తెలుగు వెర్షన్ కూడా!- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
తెలుగు వెర్షన్లో అందించే అవకాశాలు - రానున్న రోజుల్లో భారీ వసూళ్లకు ఆస్కారం - అవతార్ రిలీజైనా బాక్సాఫీస్ వద్ద తగ్గని దూకుడు
Published : December 22, 2025 at 3:49 PM IST
Dhurandhar Movie Into OTTs: ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'ధురంధర్' మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపుతోంది. డిసెంబర్ 5న విడుదలైన ఈ సినిమా భారీ వసూళ్లను రాబడుతోంది. రిలీజ్ అయిన 15 రోజుల్లోనే jరూ.500 కోట్లను కొల్లగొట్టి బాలీవుడ్లో తక్కువ కాలంలో ఈ ఫీట్ సాధించిన తొలి చిత్రంగా నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం చాలామంది ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భారత సినీ పరిశ్రమను షేక్ చేస్తున్న ఈ స్పై థ్రిల్లర్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది.
ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ మూవీ డిజిటల్ రైట్స్ను భారీ మొత్తానికి కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. త్వరలోనే బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదల కానున్నట్లు బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అన్ని అనుకున్నట్లు జరిగితే 2026 జనవరి 30న ఈ ధురంధర్ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ధురంధర్ ఓటీటీ రిలీజ్పై అటు మూవీ మేకర్స్ కానీ, నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఇదిలా ఉండగా, ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్లో తెలుగు వెర్షన్ కూడా ఉండనున్నట్లు బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఇది ఎంత వరకు నిజమనేది విడుదల అయితేగానీ తెలియదు.
వసూళ్లు పెరిగే ఛాన్స్: మూడు రోజుల క్రితం భారత్లో 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాస్' సినిమా థియేటర్లలో రిలీజ్ అయినా ఈ మూవీ క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఇంకా ధరంధర్ మూవీ బాకాఫీస్పై తన ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తోంది. అవతార్కు మిశ్రమ స్పందన దక్కడం ధురంధర్కు అడ్వాంటేజ్ అవుతోంది! దీంతో క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సరం హాలీడేస్ వేళ ఈ మూవీ వసూళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
భారీస్థాయిలో తారాగణం : జియో స్టూడియోస్, బి62 స్టూడియోస్ నేతృత్వంలో ఈ సినిమాను ఆదిత్య ధర్, లోకేష్ ధర్లు నిర్మించారు. శాశ్వత్ సచ్దేవ్ సంగీతం అందించారు. వికాస్ నౌలాఖా సినిమాటోగ్రఫీ, శివకుమార్.వి పనికర్ దీనికి ఎడిటింగ్ అందించారు. దీంట్లో బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అక్షయ్ ఖన్నా, టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ఆర్ మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ, మానవ్ గోహిల్ భారీ తారాగణం కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు.
సినిమా విషయానికొస్తే ఇది వాస్తవిక సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందించిన కథనం. దీంట్లో భారత్- పాక్ సరిహద్దు ఘర్షనలతోపాటు 2001 పార్లమెంట్ దాడి, 26/11 ముంబయి దాడుల వంటివి దీంట్లో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పాకిస్థాన్లోని క్రిమినల్ గ్యాంగ్ల స్థావరమైన కరాచీలో ఉగ్రవాద నెట్వర్క్లను ఛేదించడం చుట్టే ఈ సినిమా కథ నడుస్తుంది. అలాగే దీనిని ప్రస్తుత భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోభాల్ స్ఫూర్తితో రూపొందించినట్లు తెలుస్తుంది.
