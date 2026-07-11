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వరల్డ్ రేంజ్ విజువల్స్‌తో రామాయణం ట్రైలర్- రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేస్తూ మేకర్స్ అనౌన్స్‌మెంట్

ప్రపంచ స్థాయి విజువల్స్‌తో రామాయణం ట్రైలర్ - గతంలో వచ్చిన వీఎఫ్ఎక్స్ విమర్శలకు చెక్ పెట్టేలా ప్లాన్

Ramayana Movie Trailer
Ramayana Movie Trailer (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 11, 2026 at 1:27 PM IST

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Ramayana Movie Trailer : భారీ ప్రాజెక్ట్ రామాయణం కోసం సినీ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దంగల్ డైరెక్టర్ నితేష్ తివారీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ మైథలాజికల్ ఎపిక్ డ్రామాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. హాలీవుడ్ రేంజ్‌లో ఈ సినిమాను దాదాపు 4 వేల కోట్ల బడ్జెట్‌తో రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మొదటి భాగం షూటింగ్ కోసమే 800 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్నట్లు టాక్. ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై నమిత్ మల్హోత్రా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద ఒక అద్భుతమైన విజువల్ వండర్‌గా ఈ చిత్రాన్ని మలిచేందుకు చిత్ర యూనిట్ రాత్రింబవళ్లు కష్టపడుతోంది. ఇక ట్రైలర్ విడుదల విషయంలో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!

అఫీషియల్ ట్రైలర్ రిలీజ్ డేట్

ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అసలైన అప్డేట్ పై మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను జులై 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయబోతున్నట్లు ఒక పోస్టర్ ద్వారా హైలెట్ చేశారు. అలాగే అందులో పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. ధర్మం ధైర్యం కరుణ లాంటి విలువలతో వేలాది సంవత్సరాలుగా స్ఫూర్తిని నింపిన రామాయణం ఇప్పుడు న్యూ జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నట్లు ఆ పోస్టర్‌లో పేర్కొన్నారు. భారతదేశం వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా ఈ ట్రైలర్ ఉండబోతోందని అన్నారు. మొదట ఈ ట్రైలర్‌ను జులై 18న రిలీజ్ చేయాలని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ ఫైనల్ గా 24వ తేదీని ఫిక్స్ చేస్తూ చిత్ర బృందం నిర్ణయం తీసుకుంది.

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