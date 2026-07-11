వరల్డ్ రేంజ్ విజువల్స్తో రామాయణం ట్రైలర్- రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేస్తూ మేకర్స్ అనౌన్స్మెంట్
ప్రపంచ స్థాయి విజువల్స్తో రామాయణం ట్రైలర్ - గతంలో వచ్చిన వీఎఫ్ఎక్స్ విమర్శలకు చెక్ పెట్టేలా ప్లాన్
Published : July 11, 2026 at 1:27 PM IST
Ramayana Movie Trailer : భారీ ప్రాజెక్ట్ రామాయణం కోసం సినీ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దంగల్ డైరెక్టర్ నితేష్ తివారీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ మైథలాజికల్ ఎపిక్ డ్రామాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఈ సినిమాను దాదాపు 4 వేల కోట్ల బడ్జెట్తో రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మొదటి భాగం షూటింగ్ కోసమే 800 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్నట్లు టాక్. ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై నమిత్ మల్హోత్రా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద ఒక అద్భుతమైన విజువల్ వండర్గా ఈ చిత్రాన్ని మలిచేందుకు చిత్ర యూనిట్ రాత్రింబవళ్లు కష్టపడుతోంది. ఇక ట్రైలర్ విడుదల విషయంలో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!
అఫీషియల్ ట్రైలర్ రిలీజ్ డేట్
From Bharat to the world, the Ramayana trailer premieres worldwide on 24th July, 2026. 🏹 pic.twitter.com/rphSFR99OE— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 11, 2026