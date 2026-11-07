డైరెక్షన్ చేస్తా- నటనకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టేస్తా: రణ్బీర్ కపూర్
యాక్టింగ్ కెరీర్పై రణ్బీర్ కపూర్ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి. 'బ్రహ్మాస్త్ర', 'యానిమల్', 'రామాయణ' సీక్వెల్స్ తర్వాత డైరెక్టర్గా ఓ సినిమా చేస్తానని రణ్బీర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
Published : November 7, 2026 at 6:59 PM IST
నటుడిగా మరో పదేళ్లే కొనసాగుతానని, ఆ తర్వాత డైరెక్షన్ వైపు పూర్తిస్థాయిలో ఫోకస్ పెడతానని నటుడు రణ్బీర్ కపూర్ తాజాగా తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఓ స్టోరీ రాయడం ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించారు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న రణ్బీర్ పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
'రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో డైరెక్టర్గా ఒక సినిమాను తెరకెక్కించాలని టార్గెట్గా పెట్టుకున్నాను. డైెరెక్టర్గా ఓ స్టోరీని వెండితెరపై ఆవిష్కరించడం ఎంతో గొప్ప అనుభూతినిస్తుంది. నా ఫస్ట్ మూవీ ఏ జాన్రాలో ఉంటుందో ఇప్పుడే చెప్పలేను. 'లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్' 'ఇట్స్ ఏ వండర్ఫుల్ లైఫ్', రాజ్కుమార్ హిరాణీ సినిమాల తరహాలో అందరికీ నచ్చే ఫ్యామిలీ డ్రామాను రూపొందించాలని ఉంది' అని రణ్బీర్ కపూర్ పేర్కొన్నారు.
ఇంతకు ముందు తన బర్త్డే సందర్భంగా నిర్వహించిన ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్లోనూ దీనికి సంబంధించి విశేషాలను రణ్బీర్ వివరించారు. అందులో మాట్లాడుతూ, 'నేను సంవత్సరంలో 100-125 రోజులు మాత్రమే వర్క్ చేస్తాను. అందువల్ల స్టోరీలు రాయడానికి నాకు చాలా సమయం ఉంటుంది. యాక్టర్గా మరో పదేళ్లే కొనసాగుతానేమో! డైరెక్షన్ చేయాలని ఉంది. నన్ను నేను హీరోగా పెట్టుకుని సినిమా తీయాలనే ఆలోచన లేదు. నా గత చిత్రాల సీక్వెల్స్ అయిన 'బ్రహ్మాస్త్ర 2', 'యానిమల్ 2', 'రామాయణ2' పూర్తి చేసి రెండుమూడేళ్లలో డైరెక్టర్గా నా ఫస్ట్ మూవీని సెట్స్పైకి తీసుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నా' అని ఆయన వెల్లడించారు.
Ranbir Kapoor Reveals Plan To Finish Ramayana, Animal And Brahmastra Sequels Before Making Directorial Debut! It’s his last decade as an actor! https://t.co/lz44QOst18 #RanbirKapoor #RamayanaPart1 #Animal2 #Brahmastra2 #DirectorialDebut— Box Office Worldwide (@BOWorldwide) November 7, 2026
రెండు రోజుల్లో రూ.221 కోట్లు!
రణ్బీర్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కించిన 'రామాయణం' ప్రస్తుతం థియేటర్లో సందడి చేస్తోంది. ఈ చిత్రానికి ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా పలువురు సినీ ప్రముఖులు సైతం సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ప్రస్తతం రామాయణ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద భారీ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది. రిలీజైన రెండు రోజులకు గాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.221 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లను సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాల అంచనా. ఇక రానున్న రోజుల్లో వీకెండ్, దీపావళి సీజన్ కావడంతో ఈ వసూళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇందులో రణ్బీర్ కపూర్ రాముడిగా అద్భుతమైన నటనను ప్రదర్శించారు. సీతగా సాయిపల్లవి తన అభినయంతో ఆకట్టుకున్నారు. కేజీఎఫ్ చిత్రాల నటుడు యశ్ రావణాసురుడిగా చేసిన యాక్టింగ్కు ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. అంతేకాకుండా దశరథుడిగా అరుణ్ గోవిల్, లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే తమ పాత్రల పరిధి మేరకు నటించారు. రావణాసురుడి సోదరి శూర్పణఖ పాత్రలో రకుల్ప్రీత్ సింగ్ నటనకు ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి మార్కులు పడుతున్నాయి. మండోదరిగా కాజల్ అగర్వాల్ ఇందులో అలరించారు. హనుమంతుడి పాత్రలో సన్నీ దేఓల్ యాక్ట్ చేశారు.
ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును ఫ్రైమ్ స్టూడియోస్, మాన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ కలిసి నిర్మించారు. దీపావళి సందర్భంగా రామాయణ తొలి పార్ట్ ఇప్పటికే రిలీజ్ కాగా, రెండో పార్ట్ వచ్చే ఏడాది దీపావళికి విడుదల కానుంది. వీటితోపాటు ప్రస్తుతం రణ్బీర్ సంజయ్ లీలా భన్సాలీ తెరకెక్కిస్తున్న 'లవ్ అండ్ వార్' లో అలియాభట్, విక్కీ కౌశల్తో కలిసి నటిస్తున్నారు. వార్ బ్యాక్డ్రాప్లో ముగ్గురు వ్యక్తుల మధ్య సాగే ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీగా ఈ చిత్రం ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 21న హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.
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