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'రామాయణం' తొలిరోజు కలెక్షన్లు - రూ. 100 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ సాధించిందా?

Ramayana Day 1 Collection : భారీ అంచనాలతో గురువారం రామాయణం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా తొలి రోజు కలెక్షన్ల వివరాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

RAMAYANA MOVIE
Ramayana Movie Collection (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 6, 2026 at 10:09 AM IST

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నితేశ్ తివారీ 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. సినిమాకు తొలి నుంచి హైప్ ఉండడంతో ప్రీ బుకింగ్స్​లోనే జోరు కనిపించింది. దీంతో తొలి రోజే రూ.100 కోట్ల మార్క్ అందుకుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. మరి నవబంర్ 05న వరల్డ్​వైడ్​గా రిలీజైన ఈ చిత్రం తొలి రోజు ఎంత వసూల్ చేసింది? భారత్​లో ఎన్ని కోట్లు వచ్చాయి? వంద కోట్ల మార్క్ అందుకుందా? చూద్దాం

'రామాయణం' ఇండియన్ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద భారీ వసూళ్లతోనే ప్రారంభమైంది. హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో మంచి ఓపెనింగ్సే వచ్చాయి. ఓవరాల్​గా ఈ సినిమా తొలిరోజు ఒక్క భారత్​లోనే రూ.64.85 కోట్ల నెట్ వసూల్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అత్యధికంగా హిందీలో 20 వేల పైచిలుకు షో ల ద్వారా రూ.47.50 కోట్లు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత కన్నడలో రూ.7.25 కోట్లు, తెలుగులో రూ.6 కోట్లు, తమిళంలో రూ.2.60 కోట్లు, మలయాళంలో రూ.1.50 కోట్లు వచ్చాయని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. అదే సమయంలో గ్రాస్ రూ.77.50 కోట్లు నమోదైంది.

ఓవర్సీస్​లో ఎంతంటే?
ఇక వరల్డ్​వైడ్​గా తీసుకుంటే ఓవర్సీస్​లోనూ రామాయణం బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తాచాటింది. అక్కడ కూడా ఓపెనింగ్స్ భారీగానే వచ్చాయి. నార్త్ అమెరికా, యూకే తదితర దేశాల్లో కలిపి ఈ చిత్రం తొలి రోజు రూ.50 కోట్ల గ్రాస్ సాధించిందని అంచనా. దీంతో వరల్డ్​వైడ్​గా తీసుకుంటే రూ.100 కోట్ల మార్క్ అందుకున్నట్లే. తొలి రోజు వరల్డ్​వైడ్​గా మొత్తం రూ.127.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు అందుకున్నట్లు విశ్లేషకుల అంచనా.

రామాయణం ఇతిహాసంతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో రణ్​బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్ తమతమ పాత్రల్లో ఆకట్టుకున్నారని అంటున్నారు. వీళ్లపై ప్రేక్షకులు, సినీ విశ్లేషకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అందరికీ తెలిసిన కథే అయినా దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన తీరు, వెండితెరపై రామాయణ గాథను చూపించిన తీరు అద్భుతం అని కొనియాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా మొదట్నుంచి చెబుతున్నట్లుగానే ఈ సినిమాలో విజువల్స్, వీఎఫ్ఎక్స్​కు ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. ఈ గ్రాఫిక్స్ హాలీవుడ్​ రేంజ్​లో ఉన్నాయంటున్నారు. ఓవరాల్​గా సినిమాకు ఆల్​ఓవర్​ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్​లు వచ్చాయి. దీంతో లాంగ్​ రన్​లో ఈ చిత్రం వసూళ్లతో అనేక రికార్డులు బ్రేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది!

గమనిక : పైన చెప్పిన వసూళ్లు అధికారిక లెక్కలు కాదు. ఎంటర్​టైన్మెంట్​ వెబ్​సైట్లు, ట్రేడ్​ విశ్లేషకుల ట్వీట్లు ఆధారంగా రాసినవి.

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RAMAYANA MOVIE COLLECTION WORLDWIDE
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RAMAYANA MOVIE BUDGET PART 1 AND 2

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