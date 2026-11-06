'రామాయణం' తొలిరోజు కలెక్షన్లు - రూ. 100 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ సాధించిందా?
Ramayana Day 1 Collection : భారీ అంచనాలతో గురువారం రామాయణం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా తొలి రోజు కలెక్షన్ల వివరాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 6, 2026 at 10:09 AM IST
నితేశ్ తివారీ 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. సినిమాకు తొలి నుంచి హైప్ ఉండడంతో ప్రీ బుకింగ్స్లోనే జోరు కనిపించింది. దీంతో తొలి రోజే రూ.100 కోట్ల మార్క్ అందుకుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. మరి నవబంర్ 05న వరల్డ్వైడ్గా రిలీజైన ఈ చిత్రం తొలి రోజు ఎంత వసూల్ చేసింది? భారత్లో ఎన్ని కోట్లు వచ్చాయి? వంద కోట్ల మార్క్ అందుకుందా? చూద్దాం
'రామాయణం' ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లతోనే ప్రారంభమైంది. హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో మంచి ఓపెనింగ్సే వచ్చాయి. ఓవరాల్గా ఈ సినిమా తొలిరోజు ఒక్క భారత్లోనే రూ.64.85 కోట్ల నెట్ వసూల్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అత్యధికంగా హిందీలో 20 వేల పైచిలుకు షో ల ద్వారా రూ.47.50 కోట్లు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత కన్నడలో రూ.7.25 కోట్లు, తెలుగులో రూ.6 కోట్లు, తమిళంలో రూ.2.60 కోట్లు, మలయాళంలో రూ.1.50 కోట్లు వచ్చాయని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. అదే సమయంలో గ్రాస్ రూ.77.50 కోట్లు నమోదైంది.
Witness the might of Ravana on the big screen. Book your tickets now. Ramayana is now playing in cinemas worldwide, across all premium formats. https://t.co/y7KwrTEvy5— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 5, 2026
ఓవర్సీస్లో ఎంతంటే?
ఇక వరల్డ్వైడ్గా తీసుకుంటే ఓవర్సీస్లోనూ రామాయణం బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తాచాటింది. అక్కడ కూడా ఓపెనింగ్స్ భారీగానే వచ్చాయి. నార్త్ అమెరికా, యూకే తదితర దేశాల్లో కలిపి ఈ చిత్రం తొలి రోజు రూ.50 కోట్ల గ్రాస్ సాధించిందని అంచనా. దీంతో వరల్డ్వైడ్గా తీసుకుంటే రూ.100 కోట్ల మార్క్ అందుకున్నట్లే. తొలి రోజు వరల్డ్వైడ్గా మొత్తం రూ.127.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు అందుకున్నట్లు విశ్లేషకుల అంచనా.
రామాయణం ఇతిహాసంతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్ తమతమ పాత్రల్లో ఆకట్టుకున్నారని అంటున్నారు. వీళ్లపై ప్రేక్షకులు, సినీ విశ్లేషకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అందరికీ తెలిసిన కథే అయినా దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన తీరు, వెండితెరపై రామాయణ గాథను చూపించిన తీరు అద్భుతం అని కొనియాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా మొదట్నుంచి చెబుతున్నట్లుగానే ఈ సినిమాలో విజువల్స్, వీఎఫ్ఎక్స్కు ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. ఈ గ్రాఫిక్స్ హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉన్నాయంటున్నారు. ఓవరాల్గా సినిమాకు ఆల్ఓవర్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్లు వచ్చాయి. దీంతో లాంగ్ రన్లో ఈ చిత్రం వసూళ్లతో అనేక రికార్డులు బ్రేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది!
గమనిక : పైన చెప్పిన వసూళ్లు అధికారిక లెక్కలు కాదు. ఎంటర్టైన్మెంట్ వెబ్సైట్లు, ట్రేడ్ విశ్లేషకుల ట్వీట్లు ఆధారంగా రాసినవి.