రామాయణ విజువల్స్ వండర్- ట్రైలర్లో గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్న 10 సీన్స్- మీరు గమనించారా?
రామాయణం పార్ట్ 1 ట్రైలర్లో రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్ లుక్స్పై పాజిటివ్ కామెంట్స్- దీపావళికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రాబోతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ - ఈ ట్రైలర్లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న సీన్స్
Published : July 31, 2026 at 4:05 PM IST
Ramayana Trailer Highligts : భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న రామాయణం పార్ట్ 1 ట్రైలర్ రీసెంట్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేసింది. ప్రముఖ దర్శకుడు నితీశ్ తివారీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీస్తున్న ఈ సినిమాలో శ్రీరాముడిగా రణబీర్ కపూర్, సీతాదేవిగా సాయి పల్లవి, రావణాసురుడిగా యశ్ నటిస్తున్నారు. అయితే విడుదలైన ఈ ట్రైలర్ చూసిన వాళ్లంతా అందులోని విజువల్స్, భారీ సెట్టింగ్స్ చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ప్రతి ఫ్రేమ్ను ఎంతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ట్రైలర్లో ప్రేక్షకులకు కొన్ని సీన్స్ గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. అవి సినిమాలో కీలకమైన ఘట్టాలుగా తెలుస్తున్నాయి.
యుద్ధానికి సిద్ధమైన రామలక్ష్మణులు
ట్రైలర్లో అందరిని ఎక్కువగా ఆకట్టుకున్న మొదటి సీన్ శ్రీరాముడు, లక్ష్మణుడు అడవిలో విల్లు పట్టుకుని పోరాటానికి సిద్ధమయ్యే దృశ్యం. దట్టమైన అడవిలో లక్ష్మణుడి పాత్రలో నటిస్తున్న రవి దూబే, రణ్బీర్ కపూర్ ఇద్దరూ కలిసి పోరాటానికి సిద్ధంగా నిలబడిన తీరు చాలా బాగుంది. రాబోయే యాక్షన్ సీన్లకు ఈ షాట్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది.
సాయి పల్లవి లుక్
సాయి పల్లవి సీతాదేవిగా స్క్రీన్పై చాలా అందంగా కనిపించింది. సంప్రదాయ దుస్తులలో ఎలాంటి ఆర్భాటం లేకుండా ఎంతో సహజంగా ఆమెను చూపించిన విధానం అందరికీ నచ్చేస్తుంది. సీతమ్మ పాత్రకు ఆమె ఈ లుక్ తోనే న్యాయం చేసినట్లు కామెంట్స్ వస్తున్నాయి.
అయోధ్య రాకుమారుడిగా రణ్బీర్
అయోధ్య రాజ్యంలో రాకుమారుడిగా రణ్బీర్ కపూర్ గెటప్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అతడి కట్టుబాట్లు, ముఖంలో కనిపించే ఆ ప్రశాంతత చూస్తుంటే ఒక నిజమైన నాయకుడికి ఉండాల్సిన హావభావాలు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయని అనిపిస్తోంది. ఇక ప్రిన్స్ ఆఫ్ అయోధ్యగా రణ్బీర్ కపూర్ ఈ సీన్లో పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాడని ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు.
కన్నుల పండుగగా సీతారాముల పెళ్లి
ఈ ట్రైలర్లో కంటికి ఎంతో ఇంపుగా అనిపించే మరో సీన్ సీతారాముల పెళ్లి ఘట్టం. సంప్రదాయబద్ధంగా జరిగే పెళ్లి తంతు, అలంకరించిన మండపం, పండుగ వాతావరణం అంతా చూస్తుంటే రెండు కళ్ళు సరిపోవేమో. ఇదొక కన్నుల పండుగ లాంటి విజువల్ అని చెప్పొచ్చు. సినిమాలో ఈ సీన్ కోసం ప్రేక్షకులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
డిజైనింగ్ పై స్పెషల్ ఫోకస్
మరో సీన్లో శ్రీరాముడి రాయల్ గెటప్ను ఇంకాస్త దగ్గరనుంచి చూపించారు. రాముడు ధరించిన కిరీటం, ఆభరణాలు, దుస్తుల డిజైన్ చూస్తే ఆర్ట్ దర్శకుడు ఎంత శ్రద్ధ పెట్టాడో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈ చిన్న చిన్న డీటెయిలింగ్ ఆ పాత్ర స్థాయిని మరింతగా పెంచేశాయి.
విలన్గా యశ్ పవర్ ఫుల్ ఎంట్రీ
రావణాసురుడిగా యశ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన షాట్ ఈ ట్రైలర్కే పెద్ద హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు. అతడి భారీ రూపం, శరీరానికి కవచం, నడకలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తుంటే అసలైన విలన్గా అతడి పాత్ర ఈ సినిమాలో ఎంత పవర్ ఫుల్గా ఉండబోతోందో ఊహించుకోవచ్చు.
అద్భుతంగా లంకా నగరం సెట్
రావణాసురుడి కోట, ఆ లంకా నగరం సెట్ చూస్తుంటే సినిమాను ఎంత ఖర్చుపెట్టి తీశారో అర్థమవుతుంది. భారీ నిర్మాణాలు, ఆ దర్బార్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ చూస్తుంటే హాలీవుడ్ స్థాయి మేకింగ్ కళ్లముందు కనిపిస్తోంది. ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ భారీతనం ఉట్టిపడుతోంది.
నడకలోనే భయం పుట్టించేలా
యశ్ తన రాజ్యంలో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా నడుచుకుంటూ వచ్చే సీన్ కూడా అందరినీ బాగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఆ ఒక్క చిన్న నడకలో అతడి యాటిట్యూడ్ మొత్తం కవర్ అయింది. కథలో హీరోకి, విలన్కి మధ్య జరిగే పోరు ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో ఈ సీన్ ప్రేక్షకులకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తుందని చెప్పవచ్చు.
శూర్పణఖగా రకుల్ సర్ ప్రైజ్
ఈ ట్రైలర్లో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ శూర్పణఖగా కనిపించి అందరికీ ఒక సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఆమె లుక్ చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉన్నప్పటికీ అందులో ఒక మిస్టరీ దాగి ఉంటుంది. ఇక ఆ మాయను ఎలా చూపిస్తారో చూడాలి. రామాయణం కథలో ఈ పాత్ర చాలా కీలకం కాబట్టి నటిగా మరో స్థాయికి వెళ్లడానికి ఆమెకు ఇది అద్భుతమైన అవకాశం అని అనిపిస్తోంది.
సింహాసనంపై కూర్చున్న యశ్
ఆఖరిగా రావణాసురుడు తన రాయల్ సింహాసనంపై కూర్చున్న షాట్ అందరికీ బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. అతడి గర్వం, పవర్ అంతా ఆ ఒక్క లుక్లో స్పష్టంగా తెలిసేలా ఈ సీన్ను దర్శకుడు ఎంతో అద్భుతంగా డిజైన్ చేశాడు.
పార్ట్ 1 కథ ఇదే- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే
ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా తన ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై ఏకంగా రూ. 4000 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. పార్ట్ 1లో శ్రీరాముడి పెళ్లి, పద్నాలుగేళ్ల వనవాసం కథను చూపించనున్నారు. అడవిలో ఉన్న సమయంలో రావణాసురుడు సీతాదేవిని అపహరించడం వరకు ఈ పార్ట్లో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత హనుమంతుడిగా నటిస్తున్న సన్నీ దేఓల్తో కలిసి రాముడు యుద్ధానికి రెడీ అవ్వడంతో ఈ పార్ట్ ముగుస్తుందట. మొదటి భాగం విజువల్ వండర్ 2026 దీపావళికి థియేటర్లలోకి రాబోతోంది.
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