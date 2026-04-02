'రామాయణ' టీజర్ ఔట్- రణ్బీర్ కపూర్ 'రామా' లుక్ రివీల్
నితేష్ తివారీ 'రామాయణ' టీజర్ విడుదల- నెక్ట్స్ లెవెల్లో వీడియో గ్లింప్స్-
Published : April 2, 2026 at 10:05 AM IST
Ranbir Kapoor Ramayana Teaser : ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న నితేశ్ తివారీ రామాయణ సినిమా నుంచి టీజర్ వచ్చేసింది. గురువారం హనుమాన్ జన్మోత్సవం సందర్భంగా మేకర్స్ వీడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రణ్బీర్ 'రామ'లుక్ను రివీల్ చేశారు. టెక్నాలజీ పరంగా వీడియో గ్లింప్స్ వేరే లెవెల్లో ఉంది. డైలాగులు లేకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో టీజన్ను డిజైన్ చేశారు. ఇందులో హై క్వాలిటీ విజువల్స్ ఆడియెన్స్కు గుస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్ టీజర్కు హైలైట్గా నిలిచాయి.
2.38 నిమిషాల రన్టైమ్లో టీజర్ గ్రాండ్గా ఉంది. టీజర్ ప్రారంభం నుంచే ఆడియెన్స్ను పురణాల కాలానికి తీసుకెళ్లింది. ఇందులో రణ్బీర్ రాముడి లుక్ అదిరిపోయింది. ఎంట్రీ సీన్, అభరణాలు, పట్టు వస్త్రాలు ప్రతీ ఒక్కటి కూడా గ్రాండ్గా చూపించారు. చిన్న సీన్కు సైతం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసినట్లు టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఇందులో రణ్బీర్ను రాముడిగా, రాజుగా చూపించారు. రామాయణంలోని పలు ఘట్టాలను టీజర్లో చూపించారు. చివర్లో రాముడి పరాక్రమాన్ని పరిచయం చేస్తూ, యుద్ధ సన్నివేశాలు ఉంచారు. ఓవరాల్గా టీజర్లో ప్రతీ సీన్ను క్లారిటీగా చూపించారు. మేకింగ్ విషయంలో మేకర్స్ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదని ఔట్పుట్ చూస్తేనే తెలుస్తోంది.
కాగా, ఈ సినిమాను నితేశ్ తివారీ రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్ర ఈ సినిమాను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందిస్తున్నారు. రెండు భాగాలు కలిపి సుమారు రూ.4 వేల కోట్లతో బడ్జెట్తో తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆడియెన్స్కు సరికొత్త అనుభూతి ఇచ్చేందుకు సినిమాను ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్లో రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాపై ఉన్న అంచనాలు టీజర్తో అమాంతం పెరిగిపోయాయి. మేకింగ్ క్వాలిటీపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ రికార్డులు సృష్టించడం పక్కా అని తెలుస్తోంది.
10వేల మంది
ఈ ప్రాజెక్ట్ను లార్జ్ స్కేల్లో తెరకెక్కిస్తున్నట్లు నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్ర తెలిపారు. అన్ని విభాగాల్లో కలిపి ఈ సినిమా కోసం దాదాపు 10 వేల మంది పని చేస్తున్నారని చెప్పారు. భారత్ సహా యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, యూరప్ దేశాల్లోని టెక్నిషియన్లు ఇందులో భాగమయ్యారని అన్నారు. ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా తెరకెక్కించేందుకు అందరూ 100శాతం పని చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ మేరకు టీజర్ రిలీజ్ సందర్భంగా ఈవెంట్లో వెల్లడించారు. ఇక ఈ సినిమా కోసం హాలీవుడ్ సంస్థ 'DNGE' పనిచేస్తున్నట్లు టీజర్లో చూపించారు.
ఇక ఈ చిత్రం 'రామా, మన నమ్మకం- మన చరిత్ర' అనే క్యాప్షన్ జోడించారు. ఇందులో సాయి పల్లవి సీతగా అలాగే కన్నడ నటుడు యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో మరికొందరు ప్రముఖులు కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సన్నీ దేఓల్ హనుమంతుడిగా, వివేక్ ఒబెరాయ్, రవి దూబే ఇతర ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. తొలి భాగం 2026 దీపావళికి థియేటర్లలోకి రానుంది.
