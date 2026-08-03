'రామాయణ' సినిమాపై మొదలైన కొత్త వివాదం- రాముడి గెటప్ చాలా వీక్ అంటూ విమర్శలు
రాముడి పాత్రలో రణబీర్ చాలా వీక్గా ఉన్నాడని విమర్శలు- సినిమాను ముందుగా తమకు చూపించాలని డిమాండ్- మాట వినకపోతే థియేటర్ల ముందు ఆందోళన చేస్తామని వార్నింగ్
Published : August 3, 2026 at 3:10 PM IST
Ranbir Kapoor Ramayana Controversy : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా నటిస్తున్న 'రామాయణ' సినిమాపై ఇటు ఇండస్ట్రీలో అటు ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఎప్పటినుంచో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం మొదటి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక రిలీజ్కు ముందే ఈ సినిమా వివాదంలో చిక్కుకుంది. సినిమాలో సన్నివేశాలు తమ మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయేమో అని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ శ్రీ రామలీల మహాసంఘ్ ఒక డిమాండ్ను తెరపైకి తెచ్చింది. మేకర్స్ తమ మాట వినకపోతే దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. అసలు ఈ వివాదం ఎందుకు మొదలైంది, ఆ సంఘం నేతలు ఈ సినిమా గురించి ఏమంటున్నారనే వివరాల్లోకి వెళితే
స్పెషల్ షో వేయాలని డిమాండ్
శ్రీ రామలీల మహాసంఘ్ అధ్యక్షుడు అర్జున్ కుమార్ 'రామాయణ' చిత్ర బృందానికి ఒక లేఖ రాశారు. ఈ సినిమా థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కావడానికి ముందే తమకు ఒక స్పెషల్ షో వేసి చూపించాలని ఆయన ఆ లేఖలో డిమాండ్ చేశారు. సినిమాలో హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా, పవిత్ర గ్రంథాలను తప్పుగా చూపిస్తే ఊరుకునేది లేదన్నారు. తప్పుడు సన్నివేశాలు లేవని నిర్ధారించుకోవడానికే సినిమా చూస్తామని అడుగుతున్నట్లు తెలిపారు. దిల్లీలోని తమ మహాసంఘ్ సభ్యులకు, స్థానికంగా ఉన్న రామలీల కమిటీలకు, ఇతర ప్రధాన హిందూ సంఘాల నాయకులకు ఈ ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన కోరారు. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రెస్ నోట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
రాముడిగా రణబీర్ లుక్ వీక్
అర్జున్ కుమార్ దిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ రణబీర్ కపూర్ లుక్పై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల రిలీజ్ అయిన 'రామాయణ' ట్రైలర్ ఏమాత్రం ఆకట్టుకునేలా లేదని అన్నారు. ముఖ్యంగా రాముడి పాత్రలో బాలీవుడ్ హీరో రణబీర్ కపూర్ చాలా వీక్గా కనిపిస్తున్నాడని, ఆ పవిత్రమైన పాత్రకు ఉండాల్సిన గాంభీర్యం అతనిలో ఏమాత్రం కనిపించడం లేదని విమర్శించారు. దేవుడి ప్రతిరూపంగా అందరూ భావించే రాముడి ఇమేజ్కు రణబీర్ లుక్ అస్సలు సెట్ కాలేదని బహిరంగంగానే తన అభిప్రాయాన్ని కుండబద్దలు కొట్టారు.
ఆదిపురుష్ చేసిన తప్పులు చేయొద్దు
గతంలో పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన ఆదిపురుష్ సినిమా ఉదంతాన్ని కూడా అర్జున్ కుమార్ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్ తాము దిల్లీలోని ఎర్రకోట దగ్గర ఎంతో ఘనంగా చేశామని, కానీ రిలీజ్ అయ్యాక అందులో ఎన్నో అభ్యంతరకరమైన దృశ్యాలు కనిపించాయని ఆయన అన్నారు. రామాయణంలో ఎంతో గొప్పగా చెప్పే బంగారు లంకను నల్లగా చూపించారని, తోలు దుస్తులు ఇష్టానుసారంగా వాడారని, పాత్రల గెటప్స్ మొఘల్ కాలం నాటి వ్యక్తుల్లా ఉన్నాయని ఆయన మండిపడ్డారు. అలాంటి ఘోరమైన తప్పులు చేయడం వల్లే అంత భారీ బడ్జెట్ సినిమా దారుణంగా ప్లాప్ అయిందని, రామాయణ టీమ్ కూడా అలాంటి తప్పులు రిపీట్ చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలని ఆయన హితవు పలికారు.
ఆందోళనలు చేస్తామని హెచ్చరిక
తాము అడిగినట్లుగా దిల్లీలో హిందూ సంఘాలకు 'రామాయణ' సినిమా స్పెషల్ షో వేయకపోతే భవిష్యత్తులో పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని రామలీల మహాసంఘ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. తమ డిమాండ్ను పట్టించుకోకపోతే దిల్లీతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లోని సినిమా హాల్స్ ముందు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు, నిరసనలు చేపడతామని వారు హెచ్చరించారు. ఒకవేళ సినిమా చూసిన తర్వాత ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే ఆ సీన్స్ వెంటనే తొలగించాలని కూడా వారు ఒక కండిషన్ పెట్టారు. తాము సెన్సార్ బోర్డు అథారిటీ కాకపోయినా, మన పవిత్ర గ్రంథాలను తప్పుగా చూపిస్తే మాత్రం చూస్తూ ఊరుకోబోమని, కచ్చితంగా అడ్డుకుంటామని వారు తేల్చి చెప్పారు.
4 వేల కోట్ల బడ్జెట్
ఇక ఈ 'రామాయణ' సినిమా విషయానికి వస్తే 'దంగల్' లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తీసిన నితీష్ తివారీ ఈ ప్రాజెక్టును ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఏకంగా 4 వేల కోట్ల రూపాయల భారీ బడ్జెట్తో రెండు భాగాలుగా ఈ విజువల్ వండర్ను నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో రాముడిగా రణబీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, హనుమంతుడిగా సన్నీ దేవోల్, రావణాసురుడిగా కన్నడ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్పై మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. మొదటి భాగం 2026 దీపావళికి థియేటర్లలోకి రానుండగా, రెండో భాగం 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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