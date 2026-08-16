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చైనాలో రణ్‌బీర్ కపూర్ 'రామాయణ'కు కత్తెర- 33 నిమిషాల సీన్స్ కట్- ఎందుకంటే?

రెండు వేర్వేరు వెర్షన్లలో 'రామాయణ' - సెన్సార్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా 33 మినిట్స్ ఫుటేజీ కట్

Nitesh Tiwari Ramayana
రెండు వేర్వేరు వెర్షన్లలో రామాయణ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 2:32 PM IST

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Ramayana China Cuts : రణ్‌బీర్ కపూర్ హీరోగా నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'రామాయణ' కోసం సినిమా ప్రపంచం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. 2 భాగాలుగా వస్తున్న ఈ భారీ చిత్రంలో సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. జూలై 30న విడుదలైన ఈ మూవీ ట్రైలర్ ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది. నవంబర్‌ 6న ప్రపంచ దేశాల్లో, నవంబర్ 8న భారత్​లో థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. అయితే ఈ చిత్రాన్ని ఇండియాలో ఒక వెర్షన్, చైనాలో మరో వెర్షన్‌గా రిలీజ్ చేయబోతున్నారనే వార్త ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అసలు చైనాలో ఎందుకు వేరే వెర్షన్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు? అక్కడి వెర్షన్​లో ఏం మార్చనున్నారన్న ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీ కోసం!

33 నిమిషాల నిడివి కట్
రామాయణ సినిమాను మేకర్స్ మన దేశం కోసమే కాకుండా గ్లోబల్ ఆడియన్స్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా గ్రాండ్‌గా తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రాన్ని చైనాలో కూడా భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే అక్కడ రిలీజ్ అయ్యే సినిమా మన దగ్గర ఆడే సినిమా ఒకటి కాదు. చైనా సెన్సార్ నిబంధనల ప్రకారం అక్కడ రూల్స్ మరోలా ఉంటాయి. మతపరమైన విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా, మూఢ నమ్మకాలను ప్రోత్సహించేలా ఉన్నా ఆ కంటెంట్‌ను వారు అనుమతించరు. రామాయణం మన పురాణ ఇతిహాసం కావడంతో అందులో ఉండే భక్తి, దైవత్వ అంశాలపై చైనా సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది. దాంతో చైనా మార్కెట్ కోసం ప్రత్యేకంగా 33 నిమిషాల నిడివిని కట్ చేసి అక్కడ ఒక కొత్త వెర్షన్‌ను సిద్ధం చేశారని లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. మిగతా దేశాల్లో మాత్రం ఒరిజినల్ వెర్షన్ రిలీజ్ కానుంది.

గల్వాన్ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడుచైనాలో ఈ సినిమాకు రామాయణ: ద లెజెండ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్స్ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. గతంలో 'పీకే', 'దంగల్', 'సీక్రెట్ సూపర్ స్టార్', 'అంధాధున్' లాంటి బాలీవుడ్ సినిమాలు చైనా బాక్సాఫీస్ దగ్గర వందల కోట్లు వసూలు చేశాయి. అయితే 2020లో జరిగిన గల్వాన్ లోయ ఘర్షణ తర్వాత అక్కడ భారతీయ సినిమాల మార్కెట్ పూర్తిగా దెబ్బతింది. ఇప్పుడు రామాయణ సినిమా ద్వారా మళ్లీ చైనాలో ఇండియన్ సినిమాలకు మంచి మార్కెట్ క్రియేట్ అవుతుందని మేకర్స్ ఆశిస్తున్నారు. అందుకే వాళ్ల నిబంధనలకు తగ్గట్టుగా సినిమాను ఎడిట్ చేసి రిలీజ్ చేయడానికి వెనకాడలేదు.విజువల్ వండర్‌గా రామాయణఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ ఇప్పటికే హై లెవెల్​కు చేరుకున్నాయి. గత నెల జులైలో వచ్చిన ట్రైలర్ గూస్‌బంప్స్ తెప్పించింది. ముల్లోకాలను శాసించే రాజుగా యశ్ రావణుడి గెటప్‌లో అదరగొట్టగా, రాముడిగా రణ్‌బీర్ కపూర్ ఎట్రాక్ట్ చేశారు. సీతగా సాయి పల్లవి, లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే పాత్రల విషయంలో రకరాలుగా భిన్నాభిప్రాయాలు వస్తున్నా కూడా సినిమాలో ఆ పాత్రలు అందరిని ఆకట్టుకుంటాయని మేకర్స్ నమ్మకంతో ఉన్నారు. రావణుడు సీతను అపహరించడం లాంటి సన్నివేశాలను ట్రైలర్‌లో చాలా అద్భుతంగా చూపించారు. హాలీవుడ్ సంస్థలు డీఎన్ఈజీ, రీడిఫైన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం పని చేయడంతో ప్రతి ఫ్రేమ్ 1 విజువల్ వండర్‌లా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్, హాన్స్ జిమ్మర్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాను మరో లెవెల్‌కు తీసుకువెళ్లింది.దీపావళి కానుకగా నవంబర్‌లోప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, యశ్​కు చెందిన మాన్​స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా ఈ భారీ ఇతిహాసాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. 2 భాగాలుగా రాబోతున్న ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్స్‌పై కూడా క్లారిటీ వచ్చేసింది. వరల్డ్​వైడ్​గా ఓవర్సీస్ మార్కెట్లలో నవంబర్ 6న రామాయణ మొదటి భాగం అట్టహాసంగా విడుదల కానుంది. ఇక ఇండియాలో మాత్రం దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 8న థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా ప్లాన్ చేశారు. రామాయణ పార్ట్ 2ను 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. ఐమ్యాక్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కోసం తీర్చిదిద్దిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో తెలియాలంటే నవంబర్ వరకు ఆగాల్సిందే.

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