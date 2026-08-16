చైనాలో రణ్బీర్ కపూర్ 'రామాయణ'కు కత్తెర- 33 నిమిషాల సీన్స్ కట్- ఎందుకంటే?
రెండు వేర్వేరు వెర్షన్లలో 'రామాయణ' - సెన్సార్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా 33 మినిట్స్ ఫుటేజీ కట్
Published : August 16, 2026 at 2:32 PM IST
Ramayana China Cuts : రణ్బీర్ కపూర్ హీరోగా నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'రామాయణ' కోసం సినిమా ప్రపంచం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. 2 భాగాలుగా వస్తున్న ఈ భారీ చిత్రంలో సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. జూలై 30న విడుదలైన ఈ మూవీ ట్రైలర్ ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. నవంబర్ 6న ప్రపంచ దేశాల్లో, నవంబర్ 8న భారత్లో థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. అయితే ఈ చిత్రాన్ని ఇండియాలో ఒక వెర్షన్, చైనాలో మరో వెర్షన్గా రిలీజ్ చేయబోతున్నారనే వార్త ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారింది. అసలు చైనాలో ఎందుకు వేరే వెర్షన్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు? అక్కడి వెర్షన్లో ఏం మార్చనున్నారన్న ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీ కోసం!
33 నిమిషాల నిడివి కట్
రామాయణ సినిమాను మేకర్స్ మన దేశం కోసమే కాకుండా గ్లోబల్ ఆడియన్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా గ్రాండ్గా తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రాన్ని చైనాలో కూడా భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే అక్కడ రిలీజ్ అయ్యే సినిమా మన దగ్గర ఆడే సినిమా ఒకటి కాదు. చైనా సెన్సార్ నిబంధనల ప్రకారం అక్కడ రూల్స్ మరోలా ఉంటాయి. మతపరమైన విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా, మూఢ నమ్మకాలను ప్రోత్సహించేలా ఉన్నా ఆ కంటెంట్ను వారు అనుమతించరు. రామాయణం మన పురాణ ఇతిహాసం కావడంతో అందులో ఉండే భక్తి, దైవత్వ అంశాలపై చైనా సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది. దాంతో చైనా మార్కెట్ కోసం ప్రత్యేకంగా 33 నిమిషాల నిడివిని కట్ చేసి అక్కడ ఒక కొత్త వెర్షన్ను సిద్ధం చేశారని లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. మిగతా దేశాల్లో మాత్రం ఒరిజినల్ వెర్షన్ రిలీజ్ కానుంది.
The RUMOURS circulating around Ramayana that Chinese version has a 33 Minute cut is NOT TRUE as of now, Yes the Chinese version will be shorter one but the 166 Min runtime is FALSE.— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) August 16, 2026
The Runtime is stated on a Chinese website which is like IMDB of China. That Website has almost… pic.twitter.com/qItVinmp16
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