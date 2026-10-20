'రామాయణ' బుకింగ్స్ షురూ- తెలుగు రాష్ట్రాల సంగతేంటి? దిల్ రాజు వెయిటింగ్ దేనికోసం?
రణ్బీర్ కపూర్ 'రామాయణ' చిత్రం ప్రీ బుకింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ముంబయి, బెంగుళూరుతో సహా ఇతర అన్ని భాషల్లో బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. కానీ తెలుగులో మాత్రం ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు.
Published : October 20, 2026 at 11:14 AM IST
Ramayana Advance Bookings : నితేశ్ తివారీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ 'రామాయణ' ప్రీ బుకింగ్ సేల్స్ దసరా సందర్భంగా మంగవారం నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం బుకింగ్స్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. దీని తెలుగు హక్కులను శ్రీవేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ నిర్మాత దిల్రాజు దక్కించుకున్నారు. ఏపీ, తెలంగాణలో బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యే ముందు టికెట్ల ధర పెంపునకు ఆమోదం లభించే వరకు వేచి చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అందుకే ఇక్కడ బుకింగ్స్ ఇంకా మొదలుకాలేదని సమాచారం. అయితే తెలుగు వెర్షన్కు సంబంధించిన టికెట్లు ముంబయితో పాటు మరికొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిసింది. ఈ బిగ్గెస్ట్ విజువల్ వండర్ నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది. ఇందులో రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, యశ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, కాజల్ అగర్వాల్, రవి దూబే, అరుణ్ గోవిల్ తదితరులు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.