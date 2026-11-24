ఆడియన్స్కు 'రామాయణం' టీమ్ బంపర్ ఆఫర్- రూ.99కే మూవీ చూసే ఛాన్స్!
Ramayana Movie Tickets Offer: 'రామాయణం' టికెట్ రేట్స్ను మేకర్స్ భారీగా తగ్గించారు. కేవలం రూ.99 నుంచే సినిమా టికెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయని మూవీటీమ్ పేర్కొంది.
Published : November 24, 2026 at 11:35 AM IST
రణ్బీర్ కపూర్, యశ్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'రామాయణం' టికెట్ రేట్స్ను మేకర్స్ భారీగా తగ్గించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్స్ తగ్గడంతో ఆడియెన్స్ను థియేటర్లకు రప్పించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ప్రకారం మంగళవారం నుంచి ఈ సినిమా టికెట్లు కేవలం రూ.99 నుంచే అందుబాటులోకి వచ్చాయని మూవీటీమ్ పేర్కొంది.
ఇక కొన్ని థియేటర్లలోనైతే టికెట్ ధరలు ఏకంగా 80 శాతం వరకు తగ్గాయి. గతంలో రూ.300 నుంచి రూ.400 వరకు ఉన్న 2డీ టికెట్లు ఇప్పుడు రూ.99కే లభిస్తున్నాయి. 3డీ టికెట్ల ధరలు రూ.119 నుంచి రూ.249 వరకు ఉండగా, ఐమ్యాక్స్ షోలకు కూడా ధరలు తగ్గించారు. అయితే ప్రీమియం సీట్లు, కొన్ని ప్రత్యేక ఫార్మాట్ల టికెట్లు మాత్రం అధిక ధరల్లోనే కొనసాగుతున్నాయి.
Experience Ramayana on the big screen this Tuesday, with tickets starting at just ₹99*. Wishing everyone a blessed Gurpurab. 🙏 Book your tickets now! 🏹 Ramayana, now playing in cinemas worldwide, across all premium formats. https://t.co/UOxdBZdLcN— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 23, 2026
ఇక బాక్సాఫీస్ విషయానికి వస్తే విడుదలైన తొలి రోజుల్లో భారీ వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమా, ఇటీవల కలెక్షన్ల జోరు తగ్గింది. నవంబర్ 23న కేవలం రూ.12.70 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు మాత్రమే సాధించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,700 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లు సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా భారత్లో ఇప్పటి వరకూ రూ.955 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించినట్లు సినీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.