వారణాసి: రణ్బీర్ ఓకే- మరి మహేశ్ ఎలా ఉంటారో?
Rajamouli Varanasi: నితేశ్ తివారీ 'రామాయణ'లో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్ ఆకట్టుకున్నారు. మరి 'వారణాసి'లో మహేశ్బాబును నెక్ట్స్ లెవెల్లో చూపిస్తారనడంలో డౌట్ అక్కర్లేదని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
Published : November 10, 2026 at 10:58 AM IST
ప్రస్తుతం ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 'రామాయణ' సునామీ సృష్టిస్తోంది. రిలీజైన ఫస్ట్ షో నుంచే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావడంతో అదిరిపోయే కలెక్షన్లను వస్తున్నాయి. దీంతో హిందీతో పాటు దక్షిణాది రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటకల్లోనూ వసూళ్ల వర్షం కురుస్తోంది. సాధారణంగా పెద్ద సినిమాలకు టికెట్ రేట్లు పెంచే ట్రెండ్కు భిన్నంగా, డిస్ట్రిబ్యూటర్, నిర్మాత దిల్ రాజు రేట్లు పెంచకుండా తీసుకున్న సాహసోపేతమైన నిర్ణయం ఈ చిత్రానికి పెద్ద ప్లస్ అయింది. దీనివల్ల బి, సి సెంటర్లలోని సాధారణ ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కట్టారు. ఆదివారం నాడు దీపావళి అయినప్పటికీ ఎక్కువ శాతం థియేటర్లలో హౌస్ఫుల్ బోర్డులు దర్శనమివ్వడమే దీనికి నిదర్శనం. మూవీలో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్ ఆకట్టుకున్నారు. 'యానిమల్' సినిమాలో వైలెంట్ క్యారెక్టర్లో కనిపించిన ఆయనను, రాముడిగా ఆడియెన్స్ అంగీకరిస్తారా? లేదా అన్న ఇండస్ట్రీ సందేహాలను క్లాసిక్ పెర్ఫార్మెన్స్తో ఆయన పటాపంచలు చేశారు.
రాముడిగా మహేశ్ - గూస్బంప్స్ గ్యారెంటీ!
ఇంత వరకు బాగానే ఉంది కానీ, అయితే అసలైన గూస్ బంప్స్ జాతర ముందుంది. ఎందుకంటే వెండితెరపైకి రాబోతున్న నెక్స్ట్ 'రాముడు' మరెవరో కాదు. మన టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు. దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రంలో 'వారణాసి' బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చే ఒక కీలక ఎపిసోడ్లో మహేశ్ బాబును శ్రీరాముడిగా చూపించబోతున్నారు. వారణాసి సినిమా మొత్తం రాముడి పాత్ర లేకపోయినప్పటికీ, ఈ సీక్వెన్స్ సృష్టించే ఇంపాక్ట్ థియేటర్ల నుంచి బయటకు వచ్చాక కూడా ప్రేక్షకులను వెంటాడుతుందట. జక్కన్న ఈ క్యారెక్టర్ను డిజైన్ చేసిన విధానం చాలా బాగుంటుందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
'ఆర్ఆర్ఆర్'లో అల్లూరిగా అలరించిన రామ్చరణ్
గతంలో 'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమాలో రామ్ చరణ్ను అల్లూరి సీతారామరాజుగా క్లైమాక్స్లో విల్లు, బాణంతో చూపిస్తేనే ఆడియన్స్ ఆయనలో సాక్షాత్తూ శ్రీరాముడిని చూసుకుని సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ చేశారు. అలాంటిది, ఇప్పుడు రాజమౌళి స్వయంగా మహేశ్ బాబు లాంటి కటౌట్ను డైరెక్ట్గా శ్రీరాముడి క్యారెక్టర్లో చూపిస్తే ఆడియన్స్లో వచ్చే హైప్ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆయన ఆడియెన్స్కు నెక్ట్స్ లెవెల్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఆ లెక్కన వారణాసిలో మహేశ్ రాముడి క్యారెక్టర్ మెయిన్ హైలెట్గా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాముడి క్యారెక్టర్ కోసం రాజమౌళి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నట్లు తెలిసింది.
రాజమౌళి రాముడిపై డౌట్ అక్కర్లేదు!
అందుకే ఎలాంటి సందేహం లేకుండా నితేశ్ తివారీ 'రామాయణ' కలెక్షన్లను, క్రేజ్ను రాజమౌళి తన మేకింగ్ మాయాజాలంతో ఈజీగా ఓవర్టేక్ చేస్తాడని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది భారీ ఎత్తున విడుదల కాబోతున్న ఈ విజువల్ వండర్ ప్రమోషన్లను కూడా అతి త్వరలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినూత్నంగా మొదలుపెట్టబోతున్నారట. ఇప్పటికే ఈ మూవీ షూటింగ్ పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్కి థియేటర్లలో పూనకాలు రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
వారణాసి మూవీ విషయానికొస్తే, సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు, ప్రియాంకచోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందుతోంది. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ రోల్ కుంభ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం. ఎం. కీరవాణి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. రాజమౌళి తండ్రి విజయేంద్రప్రసాద్ స్టోరీని అందిస్తున్నారు. రాజమౌళి భార్య రమ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీన్ని దుర్గాఆర్ట్స్ బ్యానర్పై సీనియర్ నిర్మాత కె. ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వారణాసి 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయ భాషలతో పాటు, పలు విదేశీ భాషల్లోనూ రిలీజ్ కానుంది.
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