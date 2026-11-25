ఆస్కార్ రేసులో 'రామాయణం'- ఉత్తమ VFXలో టాప్ 20లో చోటు
Ramayana Oscars VFX: 'రామాయణం' ప్రతిష్ఠాత్మక 99వ ఆస్కార్ అవార్డుల బరిలో నిలిచినట్లు తెలుస్తోంది. బెస్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విభాగంలో వరల్డ్వైడ్గా ఎంపికైన టాప్ 20 చిత్రాల జాబితాలో చోటు సంపాదించినట్లు సమాచారం.
Published : November 25, 2026 at 5:41 PM IST
భారతీయ సినీ రికార్డులను తిరగరాస్తున్న 'రామాయణం' మరో అరుదైన మైలురాయి అందుకుంది. ప్రతిష్ఠాత్మక ఆస్కార్ అవార్డుల బరిలో ఈ చిత్రం ముందడుగు వేసినట్లు తెలుస్తోంది. అకాడమీ అవార్డ్స్ ఉత్తమ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విభాగంలో టాప్ 20 చిత్రాల జాబితాలో రామాయణం షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యింది. 2022లో రిలీజైన 'ఆర్ఆర్ఆర్' తర్వాత ఈ విభాగంలో టాప్ 20లో నామినేట్ అయిన ఇండియన్ సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. మరి మన సినిమాకు ఏయే చిత్రాలు పోటీ ఇవ్వనున్నాయంటే?
టాప్ 20లో చోటు దక్కించుకున్న చిత్రాలు
ఉత్తమ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విభాగంలో 'రామాయణం' చిత్రానికి గట్టి పోటీనే ఉందని చెప్పాలి. ఈ విభాగంలో మన సినిమా 'డ్యూన్: పార్ట్ త్రీ', 'ది ఒడిస్సీ', 'గాడ్జిల్లా మైనస్ జీరో', 'ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీ', 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' చిత్రాలతో పోటీ పడనుంది. అయితే ఈ నామినేషన్స్ తదుపరి టాప్ 10కు షార్ట్ లిస్ట్ కావాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 04న ఫైనల్ నామినేషన్స్ జాబితాపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది. ఇందులో ఆరు సినిమాలకు చోటు దక్కుతుంది. దీంతో ఈ ఫైనల్ నామినేషన్స్లో 'రామాయణం'కు చోటు దక్కుతుందా? అనేది ఆసక్తిగా ఉంది.
Witness the world of Ramayana come alive in cinemas. 🏹 Book your tickets now! Ramayana, now playing in cinemas worldwide, across all premium formats. https://t.co/pGpvu7VHO1— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 24, 2026
డీఎన్ఈజీ ఆధ్వర్యంలో వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్
ఈ సినిమాలోని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) కు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన డీఎన్ఈజీ, రీడిఫైన్ సంస్థలు పని చేశాయి. హాలీవుడ్లో 'డ్యూన్', 'ఇంటర్సెల్లార్', 'ఇన్సెప్షన్' వంటి చిత్రాలకు వీఎఫ్ఎక్స్ కూడా ఈ డీఎన్ఈజీనే డిజైన్ చేసింది. ఆ చిత్రాల్లో వీఎఫ్ఎక్స్కుగాను 8 ఆస్కార్ అవార్డులు వచ్చాయి. మళ్లీ ఇప్పుడు అదే సంస్థ డిజైన్ చేసిన 'రామాయణం' రేసులో ఉండడంతో ఈసారి కూడా అవార్డు రావొచ్చని మేకర్స్ నమ్మకంగా ఉన్నారు. సినిమాలో అయోధ్య నగరం, వనవాస ఘట్టం, లంకా నగర నిర్మాణం, జటాయు ఫైట్, పుష్పక విమానం సన్నివేశాలను హైలెవెల్ గ్రాఫిక్స్తో తెరకెక్కించారు. ఇవన్నీ ఆడియెన్స్ను మెప్పించాయి. సెలబ్రిటీలు రాజమౌళి, అట్లీ సైతం ఈ గ్రాఫిక్స్పై ప్రశంసలు కురిపించారు.
Your response has made this journey truly special. 🙏 Book your tickets now! 🏹 Ramayana, now playing in cinemas worldwide, across all premium formats. Source: Filmy Masala’s YouTube Channel https://t.co/iqDsiZThMT— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 25, 2026
19 రోజులకు రూ. 1700+ కోట్లు
దీపావళి సందర్భంగా ఈనెల 05 రామాయణం రిలీజ్ కాగా, 19 రోజులకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1700+ కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. తాజాగా మేకర్స్ ఈ మూవీ టికెట్స్కు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మంగళవారం నుంచి ఈ టికెట్ల ధరలను (2డీ వెర్షన్) రూ. 99కే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, యశ్ ప్రధానపాత్రలో నటించి మెప్పించారు. ఈ చిత్రం రెండో భాగం 2027లో రిలీజ్ కానుంది.
A GREAT ACHIEVEMENT FOR INDIAN CINEMA! 🇮🇳 #RAMAYANA has made it to the final 20 entries in the Oscars VFX category. A proud moment for Indian cinema! Kudos to #NamitMalhotra and the entire team! 👏 https://t.co/Uhk3RFSdzw— 𝐆𝐎 𝐓𝐄𝐋𝐔𝐆𝐔 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀 (@gotelugucinema) November 25, 2026
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