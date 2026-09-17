వినాయకుడి ప్రసాదం స్వీకరించని రణ్బీర్- రామాయణ హీరోపై ఫుల్ ట్రోల్స్!
గణేశ్ ప్రసాదం కాంట్రవర్సీలో రణ్బీర్ కపూర్ - నెట్టింట ట్రోల్స్ను ఎదుర్కొంటున్న రణ్బీర్- అసలేం జరిగిందంటే?
Published : September 17, 2026 at 12:08 PM IST
Ranbir Kapoor Prasadam Video: బాలీవుడ్ నటుడు రణ్బీర్ కపూర్ నెట్టింట ట్రోల్స్ ఎదుర్కొంటున్నారు. వినాయకుడి ప్రసాదాన్ని నిరాకరించడంతో ఆయనను నెటిజన్లు విమర్శిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీంతో రణ్బీర్ మరోసారి నెట్టింట హాట్టాపిక్గా మారారు. అసలేం జరిగిందంటే?
రణ్బీర్ కపూర్ గణేశ్ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. వినాయకుడికి పూజలు నిర్వహించిన తర్వాత ఆయనకు ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. అయితే ఈ ప్రసాదాన్ని రణ్బీర్ నిరాకరించారు. ఆయన డైట్లో ఉన్నానని, అందుకే తినలేనని చెప్పారు. ఆ ప్రసాదాన్ని రణ్బీర్ అక్కడే ఉన్న ఫొటోగ్రాఫర్లకు ఇచ్చారు. ఇదే వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ఆయన ప్రవర్తన నెటిజన్లకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తుంది. అయితే ఆ వీడియో ఇప్పటిది కాదు. 2023లో వినాయకచవితి సందర్భంగా ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నప్పటి పాత వీడియో ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. అయితే వీడియో ఎప్పటిదైనా సరే, వినాయకుడి ప్రసాదం ఇచ్చినప్పుడు కొంచెమైనా తిని ఉండాల్సిందని నెటిజన్లు తమతమ అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తున్నారు.
🚨 RANBIR KAPOOR REFUSES GANPATI BAPPA’S PRASAD! 🙏— Sharma Talks (@network_piyush) September 16, 2026
Ranbir Kapoor reportedly declined Ganpati Bappa’s prasad, saying he was on a diet, and then offered it to the paparazzi. 😳
Diet ke liye prasad bhi reject? 🤔🙏
What are your thoughts on this? 👇 pic.twitter.com/D39x5cmKaK
కాగా, రణ్బీర్ ప్రస్తుతం రామాయణం సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో ఆయన శ్రీరాముడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. నితేశ్ తివారీ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తుండగా, నమిత్ మల్హోత్ర నిర్మిస్తున్నారు. రెండు భాగాలుగా రూపొందుతున్న రామాయణం తొలి పార్ట్ ఈ ఏడాది దీపావళి సందర్భంగా నవంబర్ 06న విడుదల కానుంది.