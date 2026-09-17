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వినాయకుడి ప్రసాదం స్వీకరించని రణ్​బీర్- రామాయణ హీరోపై ఫుల్ ట్రోల్స్!

గణేశ్ ప్రసాదం కాంట్రవర్సీలో రణ్​బీర్ కపూర్ - నెట్టింట ట్రోల్స్​ను ఎదుర్కొంటున్న రణ్​బీర్- అసలేం జరిగిందంటే?

Ranbir Kapoor Face Prasadam Controversy
రణ్​బీర్ కపూర్ (ఫైల్) (Source: IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 12:08 PM IST

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Ranbir Kapoor Prasadam Video: బాలీవుడ్ నటుడు రణ్​బీర్ కపూర్ నెట్టింట ట్రోల్స్​ ఎదుర్కొంటున్నారు. వినాయకుడి ప్రసాదాన్ని నిరాకరించడంతో ఆయనను నెటిజన్లు విమర్శిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. దీంతో రణ్​బీర్ మరోసారి నెట్టింట హాట్​టాపిక్​గా మారారు. అసలేం జరిగిందంటే?

రణ్​బీర్ కపూర్ గణేశ్ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. వినాయకుడికి పూజలు నిర్వహించిన తర్వాత ఆయనకు ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. అయితే ఈ ప్రసాదాన్ని రణ్​బీర్ నిరాకరించారు. ఆయన డైట్​లో ఉన్నానని, అందుకే తినలేనని చెప్పారు. ఆ ప్రసాదాన్ని రణ్​బీర్ అక్కడే ఉన్న ఫొటోగ్రాఫర్లకు ఇచ్చారు. ఇదే వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ఆయన ప్రవర్తన నెటిజన్లకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తుంది. అయితే ఆ వీడియో ఇప్పటిది కాదు. 2023లో వినాయకచవితి సందర్భంగా ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నప్పటి పాత వీడియో ఇప్పుడు వైరల్​గా మారింది. అయితే వీడియో ఎప్పటిదైనా సరే, వినాయకుడి ప్రసాదం ఇచ్చినప్పుడు కొంచెమైనా తిని ఉండాల్సిందని నెటిజన్లు తమతమ అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తున్నారు.

కాగా, రణ్​బీర్ ప్రస్తుతం రామాయణం సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో ఆయన శ్రీరాముడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. నితేశ్ తివారీ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తుండగా, నమిత్ మల్హోత్ర నిర్మిస్తున్నారు. రెండు భాగాలుగా రూపొందుతున్న రామాయణం తొలి పార్ట్ ఈ ఏడాది దీపావళి సందర్భంగా నవంబర్ 06న విడుదల కానుంది.

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