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'5 వేల ఏళ్ల కిందటే భారత్​లో ఎగిరే వాహనం'- మస్క్ ఫ్లైయింగ్ కారుపై రణ్​బీర్ కామెంట్స్

Ramayana Movie Promotions : రామాయణ మూవీటీమ్ ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్​లో బిజీగా ఉంది. ఈ క్రమంలో హీరో రణ్​బీర్ కపూర్ తాజా ఇంటర్వ్యూలో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మాట్లాడారు.

Ranbir Kapoor Ramayana
రణ్​బీర్ కపూర్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2026 at 4:16 PM IST

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రామాయణం సినిమా మరో ఐదు రోజుల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలో మూవీటీమ్ ప్రమోషన్స్​లో పాల్గొంటుంది. ఇందులో భాగంగా తాజా ఇంటర్వ్యూలో హీరో రణ్​బీర్ కపూర్ ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. రాముడి పాత్ర తన నిజ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొచ్చింది? రాముడి గొప్పతనం, రామాయణం సినిమా గురించి మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త టెస్లా అధినేత మస్క్ ఇటీవల పరిచయం చేసిన ఎగిరే కారుపైనా సెటైరికల్​ కామెంట్స్ చేశారు.

రాముడి పాత్ర పోషించే అవకాశం దక్కడం ఎంతో అదృష్టమని రణ్​బీర్ తెలిపారు. ఇలాంటి పాత్ర జీవితకాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే లభించే అవకాశం అని అన్నారు. మంచి సోదరుడిగా, భర్తగా, తండ్రిగా, స్నేహితుడిగా ఎలా ఉండాలో చూపిన ఆదర్శమూర్తిగా రాముడిని అభివర్ణించారు. ఈ క్రమంలోనే టెస్లా కంపెనీ ఇటీవల లాంఛ్ చేసిన ఎగిరే కారుపై సెటైర్లు (సరదగా)వేశారు. మస్క్ ఇప్పుడిప్పుడు ఎగిరే కార్లను కనిపెడుతున్నారని, కానీ భారత్​లో 5 వేల సంవత్సరాల కిందటే అలాంటి వాహనాలు ఉన్నాయని అన్నారు. అంటే రామాయణ ఇతిహాసంలో 'పుష్పక విమానం' గురించి రణ్​బీర్ ప్రస్తావించారన్నమాట.

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