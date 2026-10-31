'5 వేల ఏళ్ల కిందటే భారత్లో ఎగిరే వాహనం'- మస్క్ ఫ్లైయింగ్ కారుపై రణ్బీర్ కామెంట్స్
Ramayana Movie Promotions : రామాయణ మూవీటీమ్ ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉంది. ఈ క్రమంలో హీరో రణ్బీర్ కపూర్ తాజా ఇంటర్వ్యూలో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మాట్లాడారు.
Published : October 31, 2026 at 4:16 PM IST
రామాయణం సినిమా మరో ఐదు రోజుల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలో మూవీటీమ్ ప్రమోషన్స్లో పాల్గొంటుంది. ఇందులో భాగంగా తాజా ఇంటర్వ్యూలో హీరో రణ్బీర్ కపూర్ ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. రాముడి పాత్ర తన నిజ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొచ్చింది? రాముడి గొప్పతనం, రామాయణం సినిమా గురించి మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త టెస్లా అధినేత మస్క్ ఇటీవల పరిచయం చేసిన ఎగిరే కారుపైనా సెటైరికల్ కామెంట్స్ చేశారు.
రాముడి పాత్ర పోషించే అవకాశం దక్కడం ఎంతో అదృష్టమని రణ్బీర్ తెలిపారు. ఇలాంటి పాత్ర జీవితకాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే లభించే అవకాశం అని అన్నారు. మంచి సోదరుడిగా, భర్తగా, తండ్రిగా, స్నేహితుడిగా ఎలా ఉండాలో చూపిన ఆదర్శమూర్తిగా రాముడిని అభివర్ణించారు. ఈ క్రమంలోనే టెస్లా కంపెనీ ఇటీవల లాంఛ్ చేసిన ఎగిరే కారుపై సెటైర్లు (సరదగా)వేశారు. మస్క్ ఇప్పుడిప్పుడు ఎగిరే కార్లను కనిపెడుతున్నారని, కానీ భారత్లో 5 వేల సంవత్సరాల కిందటే అలాంటి వాహనాలు ఉన్నాయని అన్నారు. అంటే రామాయణ ఇతిహాసంలో 'పుష్పక విమానం' గురించి రణ్బీర్ ప్రస్తావించారన్నమాట.