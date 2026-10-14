'చరిత్రలోని వాస్తవాలను 'రణబాలి' సినిమా చెప్పే ప్రయత్నం'- మూవీ టీమ్తో అన్నామలై ఇంటర్వ్యూ
తమిళనాడు రాజకీయనేత అన్నామలై, న్యాయవాది సాయిదీపక్తో 'రణబాలి' మూవీటీమ్ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించారు. వీడియోను తాజాగా నిర్మాణ సంస్థ రిలీజ్ చేసింది.
Published : October 14, 2026 at 8:35 PM IST
Tamilnadu Politician Annamalai On Ranabaali : రౌడీబాయ్ విజయ్ దేవరకొండ యోధుడి క్యారెక్టర్లో నటించిన తొలి పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా 'రణబాలి'. నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న హీరోయిన్గా నటించిన ఈ చిత్రం దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా తమిళనాడు రాజకీయ నేత అన్నామలై, సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేట్ సాయిదీపక్తో కలిసి విజయ్ దేవరకొండ, రాహుల్ సాంకృత్యాన్ ఓ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూను నిర్వహించారు. 1854 - 1878 మధ్య బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన రియల్ ఇన్సిడెంట్ల ఆధారంగా ఈ సినిమాలోని విశేషాల గురించి చర్చించారు. అయితే ఈ ఇంటర్వ్యూకు సంబంధించిన వీడియోను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ తాజాగా రిలీజ్ చేసింది.
ఈ ఇంటర్వ్యూలో అన్నామలై మాట్లాడుతూ 'చరిత్రలోని చాలా విషయాలను బ్రిటీషర్లు ప్రపంచానికి తెలీకుండా తొక్కిపెట్టారు. అన్ని వ్యవస్థలను తమ ఆధీనంలో పెట్టుకొని నిజాలను దాచారు. అందుకే మనం పాఠశాలలో చదువుకొనే పుస్తకాల్లో కూడా వాటి గురించి ప్రస్తావనే ఉండదు. బ్రిటీషర్ల ఉద్దేశాన్ని ఏ మాత్రం గుర్తించకుండా, వారు దేశానికి ఎన్నో మంచి పనులు చేశారని కీర్తించే పరిస్థితి వచ్చింది. పాఠ్యపుస్తకాల్లో చెప్పని నిజా నిజాలను ఈ సినిమా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అందుకుగాను చిత్రబృందానికి అభినందనలు' అని అన్నామలై అన్నారు.
ఐఏఎస్ టు పొలిటీషియన్
అన్నామలై విషయానికొస్తే మొదట్లో ఐఏఎస్ అధికారిగా ఆయన దేశానికి సేవలను అందించారు. ఆ తర్వాత తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. ఆ తర్వాత 2025 సాధారణ ఎన్నికల అనంతరం బీజేపీ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేసి స్వతంత్రంగా ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతున్నారు. అన్నామలైకు తమిళనాడుతోపాటు తెలుగులో సైతం మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది.
రణబాలి స్టోరీ చెప్పేసిన డైరెక్టర్!
సుమారు 200 ఏళ్ల క్రితం దక్షిణాదిలో సంభవించిన మహా కరవు, ఆ సమయంలో బ్రిటిషర్ల దాష్టీకాలను కళ్లకు కడుతూ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. చరిత్రలో దాచిన వాస్తవాలను ఈ సినిమా ప్రజల కళ్ల ముందు ఉంచుతుందని మేకర్స్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. రాయలసీమలోని సింగనమల అనే ఊరిలో పట్టిన ఒక యోధుడు, తన ప్రజల ఆకలి తీర్చడం కోసం, బ్రిటీష్ వారు విధించిన అన్యాయమైన పన్నులకు వ్యతిరేకంగా ఎలా తిరుగుబాటు చేశాడన్నది ఇందులోని కథాంశమని ఇప్పటికే డైరెక్టర్ స్పష్టం చేశారు.
3 రోజుల్లోనే 20 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్
రణబాలి మూవీలో సెకండ్ సింగిల్గా ఇటీవల 'కోబలి' అనే సాంగ్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది యూట్యూబ్లో ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఇప్పటికే ఈ పాట కేవలం 3 రోజులకు 20 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ను అందుకున్నట్లు మూవీటీమ్ అధికారికంగా వెల్లడించింది.
ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ ఆయన సతీమణి రష్మిక కలిసి నటిస్తున్నారు. 'గీతా గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' చిత్రాల తర్వాత వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తున్న మూడో చిత్రం ఇది. ఇందులో హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ 'సర్ థియోడర్ హెక్టర్' అనే క్రూరమైన బ్రిటీష్ అధికారి క్యారెక్టర్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్, ట్రైలర్లో ఆయన క్యారెక్టర్ ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో తెలుస్తోంది. అజయ్-అతుల్ ద్వయం దీనికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, టీ-సిరీస్ సంస్థ సమర్పిస్తోంది. రీసెంట్గా ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు 'U/A' సర్టిఫికేట్ను జారీ చేసింది. అయితే ఎలాంటి కట్స్ లేకుండా రావడం విశేషం. సంబంధించిన రన్టైమ్ సుమారు 2 గంటల 50 నిమిషాలు ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
'ఆయనలో ఎలాంటి ఆర్భాటం ఉండదు - సామాన్యుడిలా ఉంటారు' - రజనీకాంత్పై విద్యాబాలన్ కామెంట్స్