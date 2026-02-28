పెళ్లయ్యాక 'విరోష్' ఫస్ట్ అప్డేట్- 'రణబాలి' స్పెషల్ సర్ప్రైజ్ వావ్ అనేలా ఉందే!
కొత్త జంటకు గిఫ్ట్- రణబాలి స్పెషల్ సర్ప్రైజ్
Ranabaali Movie Special Surprise (Movie Poster)
Published : February 28, 2026 at 11:21 AM IST
Ranabaali Movie Special Surprise : రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ, రాహుల్ సంకృత్యాన్ కాంబోలో రూపొందుతున్న సినిమా 'రణబాలి'. ఈ చిత్రంలో విజయ్ సరసన రష్మిక జంటగా నటిస్తున్నారు. ఈ కొత్త జంటకు గిఫ్ట్గా మూవీ టీమ్ ఈ రోజు అప్డేట్ను విడుదల చేసింది. ఏందయ్యా సామీ పేరుతో స్పెషల్ సర్ప్రైజ్ సాంగ్ను రిలీజ్ చేసింది. అది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.