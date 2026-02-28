ETV Bharat / entertainment

పెళ్లయ్యాక 'విరోష్'​ ఫస్ట్​ అప్డేట్​- 'రణబాలి' స్పెషల్ సర్​ప్రైజ్​ వావ్ అనేలా ఉందే!

కొత్త జంటకు గిఫ్ట్‌- రణబాలి స్పెషల్​ సర్​ప్రైజ్​

Ranabaali Movie Special Surprise
Ranabaali Movie Special Surprise (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 28, 2026 at 11:21 AM IST

Ranabaali Movie Special Surprise : రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ, రాహుల్ సంకృత్యాన్ కాంబోలో రూపొందుతున్న సినిమా 'రణబాలి'. ఈ చిత్రంలో విజయ్ సరసన రష్మిక జంటగా నటిస్తున్నారు. ఈ కొత్త జంటకు గిఫ్ట్‌గా మూవీ టీమ్ ఈ రోజు అప్డేట్‌ను విడుదల చేసింది. ఏందయ్యా సామీ పేరుతో స్పెషల్ సర్ప్రైజ్ సాంగ్​ను రిలీజ్ చేసింది. అది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

RANABAALI MOVIE
RANABAALI MOVIE SPECIAL SURPRISE

