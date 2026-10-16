Review : విజయ్, రష్మిక 'రణబాలి'- మూవీ ఎలా ఉంది? ఆడియన్స్ అంచనాలు అందుకుందా?
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా నటించిన రణబాలి ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. మరి భారీ అంచనాలతో వచ్చిన ఆ మూవీలో ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.
Published : October 16, 2026 at 2:56 PM IST
Ranabaali Movie Review Telugu : స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండకు యూత్లో మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఆయన సినిమాల కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో ఆయన నుంచి ప్రేక్షకులను పూర్తిస్థాయిలో సంతృప్తిపరిచిన సినిమా రాలేదనే అభిప్రాయం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో శ్యామ్ సింగరాయ్తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు రాహుల్ సాంకృత్యాన్తో కలిసి విజయ్ చేసిన రణబాలిపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. రష్మిక మందన్న హీరోయిన్గా నటించడంతో ఆ సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. చారిత్రక నేపథ్యం, యాక్షన్, ప్రేమ, భావోద్వేగాలతో రూపొందిన ఆ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు మెప్పించిందో తెలుసుకుందాం.
కథేంటి?
1870ల కాలంలో మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ప్రాంతంలో తీవ్ర కరవు ఏర్పడుతుంది. తినడానికి తిండి దొరకక ప్రజలు అల్లాడిపోతుంటారు. మరోవైపు బ్రిటిష్ పాలకులు పన్నుల పేరుతో ప్రజలను పీడిస్తుంటారు. పండించిన ధాన్యాన్ని కూడా పోర్టుల ద్వారా ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తుంటారు. ఈ పరిస్థితుల్లో లక్షలాది మంది ఆకలితో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నా బ్రిటిష్ అధికారులు పట్టించుకోరు. ఆ ప్రాంతానికి కమిషనర్గా ఉన్న సర్ థియోడర్ హెక్టర్ (ఆర్నాల్డ్ ఓస్లూ) భారీ మొత్తంలో ధాన్యాన్ని తరలించి ఉన్నత పదవిని దక్కించుకోవాలని చూస్తుంటాడు. ఈ అరాచకాలను శింగనమల ప్రాంతానికి చెందిన పాలెగాడు బొబ్బిలి రణబాలి (విజయ్ దేవరకొండ) ఎదుర్కోవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ప్రజల కోసం బ్రిటిష్ అధికారులను ఎదిరించేందుకు సిద్ధమవుతాడు. ఈ పోరాటంలో రణబాలికి ఎదురైన సవాళ్లేంటి? జయమ్మ (రష్మిక) అతడి జీవితంలో ఎలాంటి పాత్ర పోషించింది? శింగనమలలో జీవసమాధి అయిన భద్రమల్లన్న తాతకు, రణబాలికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే మిగతా కథ.
ఎలా ఉందంటే?
బ్రిటిష్ పాలనలో భారతీయులు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, కరవు సమయంలో జరిగిన దారుణాలను తెరపై చూపించే ప్రయత్నం చేశారు దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యాన్. స్వాతంత్ర్య పోరాటం, బ్రిటిష్ పాలకుల అరాచకాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. అయితే 1870ల నాటి కరవును ప్రధానంగా తీసుకుని, దాని చుట్టూ ఓ వీరుడి కథను అల్లడం ఈ సినిమాకు ప్రత్యేకత. శింగనమల బొబ్బిలి రణబాలి పాత్రను రూపొందించిన తీరు, చరిత్రకు స్థానిక వీరుడి నేపథ్యాన్ని జోడించిన విధానం బాగున్నాయి. కథలోని ప్రధాన ఆలోచన కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ విషయంలో రచయితగా రాహుల్ సాంకృత్యాన్ మంచి ప్రయత్నం చేశారు. అయితే కథలో ఉన్న బలాన్ని తెరపై పూర్తిస్థాయిలో చూపించడంలో మాత్రం కొంత తడబడ్డారు.
కరవు పరిస్థితులు, ప్రజల ఆకలి, బ్రిటిష్ అధికారుల దౌర్జన్యాలను చూపించేందుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. ఆ కాలం నాటి వాతావరణాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడంలో చిత్రబృందం సఫలమైంది. కథానాయకుడి పరిచయానికి ముందు వచ్చే సన్నివేశాలు, అతడి నేపథ్యం, పుట్టుక చుట్టూ అల్లిన కథ ఆసక్తిని పెంచుతాయి. తొలి పోరాట సన్నివేశంతోనే రణబాలి పాత్రలోని మొరటుతనం, ధైర్యం ఎలా ఉంటాయో దర్శకుడు చూపించారు. రణబాలి, జయమ్మ మధ్య ప్రేమకథ కూడా సినిమాకు బలంగా నిలుస్తుంది. వీరిద్దరి మధ్య వచ్చే భావోద్వేగ సన్నివేశాలు సహజంగా అనిపిస్తాయి. బ్రిటిష్ అధికారులను ఎదుర్కొనే క్రమంలో వచ్చే కొన్ని సన్నివేశాల్లో రచన బాగుంది. ముఖ్యంగా పన్నుల కోసం గ్రామానికి వచ్చిన ఆంగ్లేయులను ఎదిరించడం, ఓ చిన్నారి చుట్టూ కథను మలుపు తిప్పడం వంటి సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటాయి.
హీరో సవాల్ విసిరే సన్నివేశంతో తొలి భాగం ముగుస్తుంది. ద్వితీయార్ధంలో గుహ నేపథ్యంలో వచ్చే పోరాట ఘట్టం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. చివరి భాగంలో కథకు దైవత్వాన్ని జోడించడం మరో ప్రత్యేకత. ఈ అంశాలు సినిమాకు కొత్తదనాన్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాయి. అయితే ద్వితీయార్ధంలో కొన్ని చోట్ల కథనం నెమ్మదిస్తుంది. నిడివి ఎక్కువగా ఉండటంతో కొన్ని సన్నివేశాలు సాగదీసినట్లు అనిపిస్తాయి. కొన్ని పోరాట ఘట్టాలు ముందే ఊహించగలిగేలా సాగుతాయి. ముఖ్యంగా చివరి భాగంలో మరింత ఉత్కంఠను సృష్టించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కథనం ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపించదు. కొత్త కథాంశాన్ని ఎంచుకున్న దర్శకుడు, దానికి తగ్గ వేగాన్ని కొనసాగించి ఉంటే సినిమా మరింత ఆకట్టుకునేది.
నటీనటులు ఎలా చేశారు?
బొబ్బిలి రణబాలి పాత్రలో విజయ్ దేవరకొండ తనదైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. రాయలసీమ పాలెగాడి రూపం, ఆహార్యం, మాటతీరు పాత్రకు సరిపోయాయి. ప్రాంతీయ యాసలో సంభాషణలు పలికించిన విధానం బాగుంది. అయితే కొన్ని సన్నివేశాల్లో మాటలను బిగపట్టి పలికించినట్లు అనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ రణబాలిగా విజయ్ చేసిన ప్రయత్నం మెప్పిస్తుంది. జయమ్మ పాత్రలో రష్మిక మందన్న సహజంగా నటించారు. విజయ్తో ఆమె కెమిస్ట్రీ బాగుంది. ప్రేమ, భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం తెరపై కనిపిస్తుంది. విలన్గా ఆర్నాల్డ్ ఓస్లూ తన పాత్రకు న్యాయం చేశారు. రణబాలి తల్లి పాత్రలో ఈశ్వరీరావు ఆకట్టుకున్నారు. మైమ్ మధు, కిశోర్, వినోద్ సాగర్ తదితరులు తమ పాత్రల పరిధి మేరకు నటించారు.
సాంకేతిక విభాగం
సాంకేతికంగా రణబాలి ఉన్నతంగా ఉంది. నీరవ్ షా, జిష్ణు భట్టాచార్జీ అందించిన ఛాయాగ్రహణం సినిమాకు ప్రధాన బలం. కరవు నేల, అప్పటి పరిస్థితులు, యాక్షన్ సన్నివేశాలను సహజంగా చూపించారు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. 1870ల కాలాన్ని ప్రతిబింబించేలా సెట్లు, పరిసరాలను రూపొందించిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది. అజయ్-అతుల్ అందించిన పాటల్లో ఏందయ్యా సామీ, రణబాలి పాటలు గుర్తుండిపోతాయి. నేపథ్య సంగీతం పోరాట సన్నివేశాలకు బలాన్నిచ్చింది. అయితే ఎడిటింగ్ విషయంలో మరింత శ్రద్ధ తీసుకుని ఉంటే నిడివి తగ్గడంతో పాటు కథనం వేగంగా సాగేది. దర్శకుడిగా రాహుల్ సంకృత్యాన్ చేసిన ప్రయత్నంలో నిజాయతీ కనిపిస్తుంది. కానీ కథను మరింత ఉత్కంఠభరితంగా చెప్పడంలో కొంత లోటు కనిపిస్తుంది.
- బలాలు: కథాంశం, భావోద్వేగాలు, విజయ్-రష్మిక కెమిస్ట్రీ, ఛాయాగ్రహణం, నిర్మాణ విలువలు.
- బలహీనతలు: ఎక్కువ నిడివి, నెమ్మదించే కథనం, ముందే ఊహించగలిగే కొన్ని సన్నివేశాలు.
చివరి మాట: చరిత్రలోని ఓ కీలక కోణాన్ని యాక్షన్, భావోద్వేగాలతో చెప్పే ప్రయత్నమే రణబాలి. విజయ్ దేవరకొండ నటన, రష్మికతో కెమిస్ట్రీ, సాంకేతిక విలువలు సినిమాకు బలంగా నిలిచాయి. అయితే కథనంలో వేగం తగ్గడం, కొన్ని సన్నివేశాలు సాగదీయడం వల్ల సినిమా అక్కడక్కడా తడబడుతుంది. మొత్తంగా రణబాలి కొన్ని అంశాలతో మాత్రమే మెప్పిస్తుంది. ఈ రివ్యూ సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి పర్సనల్ అభిప్రాయం మాత్రమే!
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