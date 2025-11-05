రానా ఇంటర్నేషనల్ మూవీ- హీరోగా బాలీవుడ్ నటుుడు!
బాలీవుడ్లోకి రానా ఎంట్రీ- ఈసారి ఏం చేస్తున్నారంటే?
Published : November 5, 2025 at 9:49 AM IST
Rana Daggubati Production In Bollywood : బాహుబలి సినిమాలతో అంతర్జాతీయంగా స్టార్డమ్ తెచ్చుకున్న హీరో రానా దగ్గుబాటి. సినిమాలతో పాటు, వెబ్ సిరీస్, టాక్షోలతో కూడా ప్రేక్షకులను ఫుల్గా అలరిస్తున్నారు. వీటితోపాటు అటు సినిమా నిర్మాణ రంగంలోనూ రాణిస్తున్నారు. అయితే ఇన్నిరోజులు టాలీవుడ్లోనే సినిమా మేకింగ్ చేసిన రాణా, ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన బ్యానర్ స్పిరిట్ మీడియాపై బాలీవుడ్లో తొలి సినిమాను నిర్మించేందుకు రెడీ అయ్యారు.
లాస్ట్ మాన్ ఇన్ టవర్
ఇప్పటికే ఈ సంస్థ నుంచి పలు ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టులు ప్రకటించారు. ఈ బ్యానర్పై తెరకెక్కుతన్న రానా ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్రాజెక్ట్ 'కాంతా' విడుదలకు ముందు జరిగిన ప్రమోషనల్ ఈవెంట్లో తన భవిష్యత్ ప్రణాళికలను అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా తన స్పిరిట్ మీడియా బ్యానర్ బాలీవుడ్లోకి కూడా అడుగుపెట్టనున్నట్లు రానా ప్రకటించారు. అర్వింద్ అదిగ రాసిన ప్రసిద్ధ నవల 'లాస్ట్ మాన్ ఇన్ టవర్' ఆధారంగా ఓ సినిమా తెరకెక్కనుంది.
ఇందులో బాలీవుడ్ యాక్టర్ మనోజ్ బాజ్పేయీ హీరోగా నటించనున్నారు. హాలీవుడ్ దర్శకుడు బెన్ రేఖీ ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ను డైరెక్ట్ చేయనున్నారు. ఈ సినిమాను ప్రపంచ స్థాయి టెక్నీషియన్స్తో దీన్ని గ్లోబల్ లెవెల్గా తీసుకెళ్లనున్నారు. బాహుబలి సినిమాల, కామిక్ కాన్ ఈవెంట్లతో రానాకు ఇప్పటికే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పరిచయాలు అయ్యాయి. ఇక తన సినిమాను ఆ లెవెల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే ప్రాజెక్ట్ను గట్టిగానే ప్లాన్ చేసి ఉండొచ్చు!
2005లో స్థాపించిన స్పిరిట్ మీడియా నూతన తరానికి అనుగుణంగా కంటెంట్ డెవలప్మెంట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, టాలెంట్ మేనేజ్మెంట్, బ్రాండ్ మార్కెటింగ్ సర్వీసులు, అలాగే బ్లాక్చైన్ ఆధారిత డిజిటల్ కంటెంట్ మార్కెట్ప్లేస్లలో ప్రత్యేకత సాధించింది. ఈ సంస్థ చిత్ర నిర్మాణం, డిస్ట్రిబ్యూషన్లో దూసుకెళ్తోంది.
'కాంతా'తో పాటు, 'డార్క్ చాకొలెట్', 'సైక్ సిద్ధార్థ్', 'ప్రేమంటే' వంటి సినిమాలు స్పిరిట్ మీడియా బ్యానర్పై రూపొందుతున్నాయి. రానా దగ్గుబాటి మాట్లాడుతూ "సృజనాత్మక ఆలోచనలు కలిగిన రచయితలు, దర్శకులను ప్రోత్సహించాలని ఉంది. వివిధ భాషల నిర్మాతలతో కలిసి పని చేస్తూ, కొత్త తరహా కథలను ప్రేక్షకులకు అందించాలనుకుంటున్నాను" అని తెలిపారు.