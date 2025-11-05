రానా ఇంటర్నేషనల్ మూవీ- హీరోగా బాలీవుడ్ నటుుడు!

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Rana Daggubati Production In Bollywood : బాహుబలి సినిమాల​తో అంతర్జాతీయంగా స్టార్​డమ్​ తెచ్చుకున్న హీరో రానా దగ్గుబాటి. సినిమాలతో పాటు, వెబ్​ సిరీస్​, టాక్​షోలతో కూడా ప్రేక్షకులను ఫుల్​గా అలరిస్తున్నారు. వీటితోపాటు అటు సినిమా నిర్మాణ రంగంలోనూ రాణిస్తున్నారు. అయితే ఇన్నిరోజులు టాలీవుడ్​లోనే సినిమా మేకింగ్ చేసిన రాణా, ఇప్పుడు బాలీవుడ్​లో సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన బ్యానర్ స్పిరిట్ మీడియాపై బాలీవుడ్​లో తొలి​ సినిమాను నిర్మించేందుకు రెడీ అయ్యారు.

లాస్ట్ మాన్ ఇన్ టవర్
ఇప్పటికే ఈ సంస్థ నుంచి పలు ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టులు ప్రకటించారు. ఈ బ్యానర్​పై తెరకెక్కుతన్న రానా ఫస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ ప్రాజెక్ట్​ 'కాంతా' విడుదలకు ముందు జరిగిన ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో తన భవిష్యత్ ప్రణాళికలను అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా తన స్పిరిట్​ మీడియా బ్యానర్ బాలీవుడ్‌లోకి కూడా అడుగుపెట్టనున్నట్లు రానా ప్రకటించారు. అర్వింద్ అదిగ రాసిన ప్రసిద్ధ నవల 'లాస్ట్ మాన్ ఇన్ టవర్' ఆధారంగా ఓ సినిమా తెరకెక్కనుంది.

ఇందులో బాలీవుడ్ యాక్టర్ మనోజ్ బాజ్‌పేయీ హీరోగా నటించనున్నారు. హాలీవుడ్ దర్శకుడు బెన్ రేఖీ ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌ను డైరెక్ట్ చేయనున్నారు. ఈ సినిమాను ప్రపంచ స్థాయి టెక్నీషియన్స్​తో దీన్ని గ్లోబల్ లెవెల్​గా తీసుకెళ్లనున్నారు. బాహుబలి సినిమాల, కామిక్ కాన్ ఈవెంట్లతో రానాకు ఇప్పటికే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​లో పరిచయాలు అయ్యాయి. ఇక తన సినిమాను ఆ లెవెల్​లో రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే ప్రాజెక్ట్​ను గట్టిగానే ప్లాన్ చేసి ఉండొచ్చు!

2005లో స్థాపించిన స్పిరిట్​ మీడియా నూతన తరానికి అనుగుణంగా కంటెంట్ డెవలప్‌మెంట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, టాలెంట్ మేనేజ్‌మెంట్, బ్రాండ్ మార్కెటింగ్ సర్వీసులు, అలాగే బ్లాక్‌చైన్ ఆధారిత డిజిటల్ కంటెంట్ మార్కెట్‌ప్లేస్‌లలో ప్రత్యేకత సాధించింది. ఈ సంస్థ చిత్ర నిర్మాణం, డిస్ట్రిబ్యూషన్​లో దూసుకెళ్తోంది.

'కాంతా'తో పాటు, 'డార్క్ చాకొలెట్', 'సైక్ సిద్ధార్థ్', 'ప్రేమంటే' వంటి సినిమాలు స్పిరిట్​ మీడియా బ్యానర్​పై రూపొందుతున్నాయి. రానా దగ్గుబాటి మాట్లాడుతూ "సృజనాత్మక ఆలోచనలు కలిగిన రచయితలు, దర్శకులను ప్రోత్సహించాలని ఉంది. వివిధ భాషల నిర్మాతలతో కలిసి పని చేస్తూ, కొత్త తరహా కథలను ప్రేక్షకులకు అందించాలనుకుంటున్నాను" అని తెలిపారు.

