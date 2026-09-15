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మరో పవర్​ఫుల్​ పాత్రలో రమ్యకృష్ణ- 'కమలా ​రెడ్డి' ఫస్ట్​లుక్ పోస్టర్​ విడుదల

మంచు మనోజ్ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న డేవిడ్ రెడ్డి - రమ్యకృష్ణ బర్త్​డే సందర్భంగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్

Ramya Krishna First look Psoter
డేవిడ్​రెడ్డిలో కమలారెడ్డిగా రమ్యకృష్ణ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 5:16 PM IST

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Ramya Krishna First look : ప్రముఖ నటి రమ్యకృష్ణ బాహుబలి తర్వాత మరో పవర్​ఫుల్ రోల్​లో ఆడియెన్స్ ​ముందుకు రానున్నారు. మంచు మనోజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోన్న 'డేవిడ్ రెడ్డి'లో ఆమె కమలారెడ్డి క్యారెక్టర్​లో కనిపించనున్నారు. మంగళవారం ఆమె బర్త్​డే సందర్భంగా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్​ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ లుక్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.

'ఆమె యుద్ధభూమికి భయపడదు, యుద్ధభూమే ఆమెను చూసి భయపడుతుంది. డేవిడ్ రెడ్డి సినిమాలో భయంకరమైన కమలారెడ్డి పాత్రలో రమ్యకృష్ణ కనిపించనున్నారు' అని చిత్రబృందం ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్​ను రాసుకొచ్చారు. రమ్యకృష్ణ బాహుబలి తర్వాత వరుసగా పలు సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ ఆ స్థాయి క్యారెక్టర్ మళ్లీ పడలేదనే చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఆ లోటును ఈ డేవిడ్ రెడ్డి సినిమా భర్తీ చేస్తుందని ఆమె ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.

'బాహుబలి తర్వాత ఆ రేంజ్​లో రమ్యకృష్ణ లుక్​ను డేవిడ్ రెడ్డిలో చూస్తున్నాం' అని పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 'రమ్యకృష్ణ గతంలో నటించిన నీలాంబరి క్యారెక్టర్ రేంజ్​లో ఉంది' అని మరికొద్ది మంది నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. శత్రువులను మట్టుబెట్టి, ఆ తర్వాత వారి శవాల మీదనే కూర్చుని, చేత కత్తి పట్టుకుని గంభీరమైన లుక్​లో రమ్యకృష్ణ లుక్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులో ఆమె పాత్ర ఎలా ఉంటుందో తెలియాలంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు వేచి చూడాలి.

బర్త్​డే విషెస్ తెలియజేసిన మనోజ్
ఈ లుక్‌ సినిమాలో ఆమె పాత్ర ఎంత పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటుందో చెబుతోందని మంచు మనోజ్‌ పోస్ట్‌ పెట్టారు. 'ఆమెతో కలిసి స్క్రీన్‌ షేర్‌ చేసుకోవడం నాకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నానని మనోజ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. రమ్యకృష్ణ మేడమ్​కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు' అని మనోజ్ తన విషెస్​ను తెలియజేశారు. అదే విధంగా దీని డైరెక్టర్ హనుమారెడ్డి రమ్యకృష్ణ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్​ను తన ఇన్​స్టా స్టోరీగా పెట్టుకున్నారు. 'ఒకే ఫ్రేమ్​లో ఇంత ఉద్వేగం ఇమిడిపోగలిగితే ఇంక మిగతాది మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను' అనే ​వ్యాఖ్యలతో డైరెక్టర్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచారు. అదే విధంగా ఆమెకు ఈ సందర్భంగా బర్త్​డే విషెస్​ను తెలియజేశారు.

సినిమాపై మేకర్స్ అప్డేట్ ఇదే!
ఇటీవల ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్​ను మేకర్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో మనోజ్, సముద్రఖని మధ్య వచ్చే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులకి థ్రిల్‌ పంచేలా ఉంటాయని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. ఈ చిత్రంతో అఖిల్‌ అనే కొత్త నటుడుని ప్రతినాయకుడిగా పరిచయం చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. మూవీలో ప్రత్యేకించి రమ్యకృష్ణ, మనోజ్‌ల నేపథ్యంలో వచ్చే సీన్లు హార్ట్ టచింగ్​గా ఉంటాయన్నారు. ఈ స్టోరీలో డేవిడ్‌ రెడ్డి పాత్రకు మహాత్మాగాంధీ, సుభాష్‌ చంద్రబోస్, భగత్‌ సింగ్‌ లాంటి ప్రముఖ స్వాతంత్య్ర సమరయోధులతో ఉన్న లింక్ ఏంటనే విషయాన్ని చాలా కొత్తగా చూపించబోతున్నట్లు వివరించారు.

అంతేకాకుండా ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన వార్‌ డాగ్‌ బైక్‌ కూడా మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుందని స్పష్టం చేశారు. బ్రిటిష్‌ కాలం నాటి ప్రపంచాన్ని మరింత సహజంగా, భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి వీఎఫ్‌ఎక్స్‌కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ తెలిపారు. 1897, 1920ల మధ్య బ్రిటిష్‌ కాలం నాటి నేపథ్యంలో దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ పీరియాడిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాలో సముద్రఖని, రమ్యకృష్ణ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అప్​కమింగ్ డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి దర్శకత్వంలో ఈ భారీ మూవీ రానుంది. మారియా ర్యాబోషాప్కా అనే విదేశీ నటి మనోజ్​కు జోడీగా కనిపించనున్నారు. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ముస్తాబవుతోన్న ఈ చిత్రం ఈ ఏడాది రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

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DAVID REDDY MUSIC DIRECTOR
RAMYA KRISHNA FIRST LOOK
MANCHU MANOJ DAVID REDDY
DAVID REDDY MOVIE DIRECTOR
DAVID REDDY FIRST LOOK

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