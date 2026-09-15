మరో పవర్ఫుల్ పాత్రలో రమ్యకృష్ణ- 'కమలా రెడ్డి' ఫస్ట్లుక్ పోస్టర్ విడుదల
మంచు మనోజ్ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న డేవిడ్ రెడ్డి - రమ్యకృష్ణ బర్త్డే సందర్భంగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్
Published : September 15, 2026 at 5:16 PM IST
Ramya Krishna First look : ప్రముఖ నటి రమ్యకృష్ణ బాహుబలి తర్వాత మరో పవర్ఫుల్ రోల్లో ఆడియెన్స్ ముందుకు రానున్నారు. మంచు మనోజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోన్న 'డేవిడ్ రెడ్డి'లో ఆమె కమలారెడ్డి క్యారెక్టర్లో కనిపించనున్నారు. మంగళవారం ఆమె బర్త్డే సందర్భంగా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ లుక్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.
'ఆమె యుద్ధభూమికి భయపడదు, యుద్ధభూమే ఆమెను చూసి భయపడుతుంది. డేవిడ్ రెడ్డి సినిమాలో భయంకరమైన కమలారెడ్డి పాత్రలో రమ్యకృష్ణ కనిపించనున్నారు' అని చిత్రబృందం ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చారు. రమ్యకృష్ణ బాహుబలి తర్వాత వరుసగా పలు సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ ఆ స్థాయి క్యారెక్టర్ మళ్లీ పడలేదనే చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఆ లోటును ఈ డేవిడ్ రెడ్డి సినిమా భర్తీ చేస్తుందని ఆమె ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.
'బాహుబలి తర్వాత ఆ రేంజ్లో రమ్యకృష్ణ లుక్ను డేవిడ్ రెడ్డిలో చూస్తున్నాం' అని పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 'రమ్యకృష్ణ గతంలో నటించిన నీలాంబరి క్యారెక్టర్ రేంజ్లో ఉంది' అని మరికొద్ది మంది నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. శత్రువులను మట్టుబెట్టి, ఆ తర్వాత వారి శవాల మీదనే కూర్చుని, చేత కత్తి పట్టుకుని గంభీరమైన లుక్లో రమ్యకృష్ణ లుక్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులో ఆమె పాత్ర ఎలా ఉంటుందో తెలియాలంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు వేచి చూడాలి.
బర్త్డే విషెస్ తెలియజేసిన మనోజ్
ఈ లుక్ సినిమాలో ఆమె పాత్ర ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుందో చెబుతోందని మంచు మనోజ్ పోస్ట్ పెట్టారు. 'ఆమెతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం నాకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నానని మనోజ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. రమ్యకృష్ణ మేడమ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు' అని మనోజ్ తన విషెస్ను తెలియజేశారు. అదే విధంగా దీని డైరెక్టర్ హనుమారెడ్డి రమ్యకృష్ణ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను తన ఇన్స్టా స్టోరీగా పెట్టుకున్నారు. 'ఒకే ఫ్రేమ్లో ఇంత ఉద్వేగం ఇమిడిపోగలిగితే ఇంక మిగతాది మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను' అనే వ్యాఖ్యలతో డైరెక్టర్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచారు. అదే విధంగా ఆమెకు ఈ సందర్భంగా బర్త్డే విషెస్ను తెలియజేశారు.
One look. The entire frame belongs to her. 🔥— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) September 15, 2026
Happy Birthday, @meramyakrishnan garu! ❤️🙏🏻 An honour to share the screen with you!
Presenting the ferocious #KamalaReddy from #DavidReddy. ⚔️
Just wait till you see her in action. 🔥#HBDRamyaKrishnan garu pic.twitter.com/MDcVqlEsiA
సినిమాపై మేకర్స్ అప్డేట్ ఇదే!
ఇటీవల ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ను మేకర్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో మనోజ్, సముద్రఖని మధ్య వచ్చే యాక్షన్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులకి థ్రిల్ పంచేలా ఉంటాయని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. ఈ చిత్రంతో అఖిల్ అనే కొత్త నటుడుని ప్రతినాయకుడిగా పరిచయం చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. మూవీలో ప్రత్యేకించి రమ్యకృష్ణ, మనోజ్ల నేపథ్యంలో వచ్చే సీన్లు హార్ట్ టచింగ్గా ఉంటాయన్నారు. ఈ స్టోరీలో డేవిడ్ రెడ్డి పాత్రకు మహాత్మాగాంధీ, సుభాష్ చంద్రబోస్, భగత్ సింగ్ లాంటి ప్రముఖ స్వాతంత్య్ర సమరయోధులతో ఉన్న లింక్ ఏంటనే విషయాన్ని చాలా కొత్తగా చూపించబోతున్నట్లు వివరించారు.
అంతేకాకుండా ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన వార్ డాగ్ బైక్ కూడా మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుందని స్పష్టం చేశారు. బ్రిటిష్ కాలం నాటి ప్రపంచాన్ని మరింత సహజంగా, భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి వీఎఫ్ఎక్స్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ తెలిపారు. 1897, 1920ల మధ్య బ్రిటిష్ కాలం నాటి నేపథ్యంలో దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాలో సముద్రఖని, రమ్యకృష్ణ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అప్కమింగ్ డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి దర్శకత్వంలో ఈ భారీ మూవీ రానుంది. మారియా ర్యాబోషాప్కా అనే విదేశీ నటి మనోజ్కు జోడీగా కనిపించనున్నారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ముస్తాబవుతోన్న ఈ చిత్రం ఈ ఏడాది రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
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