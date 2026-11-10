రంగస్థలం కంటే 'ఇట్లు అర్జున' పెద్ద హిట్ కావాలి: కొత్త హీరోకి రామ్చరణ్ సపోర్ట్
Ramcharan On Itlu Arjun: 'రంగస్థలం' కన్నా 'ఇట్లు అర్జున' సినిమా ఇంకా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని రామ్చరణ్ అన్నారు. ఈ చిత్ర మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్కు ముఖ్య అతిధిగా హాజరై సందడి చేశారు.
Published : November 10, 2026 at 3:44 PM IST
'రంగస్థలం' కన్నా 'ఇట్లు అర్జున' సినిమా ఇంకా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నానని మెగాపవర్స్టార్ రామ్చరణ్ అన్నారు. అనీష్ హీరోగా పరిచయం అవుతున్న ఈ మూవీని మహేశ్ ఉప్పల తెరకెక్కించారు. భీష్మ ఫేమ్ వెంకీ కుడుముల నిర్మించారు. ఈ సినిమా అక్కినేని నాగార్జున సమర్పణలో ఈ నెల 13న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే సోమవారం రాత్రి హైదరాబాద్లో ఈ మూవీ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ను నిర్వహించారు. దీనికి రామ్చరణ్తో పాటు అఖిల్ కూడా ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. రామ్చరణ్ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి.
నాగార్జున గారు ఉంటే తప్పు జరగదు: రామ్చరణ్
'కొత్త ప్రతిభని ప్రోత్సహించడంలో ఎప్పుడూ నాగార్జున ముందుంటారు. ఆయన ఈ సినిమాని సమర్పిస్తున్నారంటేనే ఈ మూవీ విషయంలో ఎక్కడా తప్పు జరిగే అవకాశమే లేదనిపిస్తోంది. అనీష్ ఏడాది క్రితమే ఈ సినిమా గురించి చెప్పాడు. దీంట్లోని కొన్ని సీన్స్ చూపించాడు. నా తొలి సినిమా అప్పుడు నేనెలా చేశానో నాకు గుర్తులేదు కానీ, తను ఇందులో నాకన్నా పది రెట్లు అద్భుతంగా చేశాడనిపించింది. అనీష్ మూగవాడిగా చేస్తున్నా, హావభావాల్ని అద్భుతంగా పలికించాడు. స్వతహాగా సినిమాలు, నటన పట్ల తనకున్న ఆసక్తి వల్లే ఇంత గొప్పగా నటించగలిగాడనిపించింది. ఈ చిత్రం తనకి ఓ మైలురాయిలా నిలవాలి. తను కచ్చితంగా చాలా కాలం పాటు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉంటాడు' అని అన్నారు.
సంక్రాంతికి కాకా వస్తుంది: రామ్చరణ్
ఇట్లు అర్జున మూవీలో అనీష్కు జోడీగా కనిపించిన అనస్వర రాజన్ చిరంజీవి కాకా చిత్రంలో ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీనిపై చరణ్ స్పందిస్తూ 'అనస్వర మా నాన్న చిరంజీవి గారి కాకా సినిమాలో కీ రోల్లో నటిస్తున్నారు. అయితే చిరు లీక్స్ మాదిరి ఏంటనేది మాత్రం నేను లీక్ చేయను' అని రామ్చరణ్ స్టేజ్పై నవ్వులు పూయించారు. అదే విధంగా సంక్రాంతికి రానున్న కాకా సినిమా బ్లాక్బస్టర్ విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తమన్ ఓజీలో ఏ స్థాయిలో మ్యూజిక్ అందంచారో, ఈ ఇట్లు అర్జునకి కూడా అదే రీతిలో అందించి ఉంటారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
స్టోరీ విని షాక్ అయ్యాను: అఖిల్
ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అక్కినేని అఖిల్ హీరో ఇట్లు అర్జున స్టోరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అనీష్ తనకు ఈ కథ గురించి చెప్పినప్పుడు షాక్ అయ్యానని అన్నారు. మాటల్లేకుండా సినిమా ఎలా ఉంటుందో, ఎలా చేస్తారో అనుకున్నట్లు ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. కానీ, ఈ మూవీ చూశాక దర్శకుడు మహేశ్ దీన్ని ఎంతో అద్భుతంగా తీశారనిపించిందని పేర్కొన్నారు. ఇది ఈతరం కమర్షియల్ సినిమా అన్న అఖిల్, ఓ చిన్న ఆఫ్-బీట్ కంటెంట్తో రూపొందించారని వివరించారు. ఇందులో అనీష్, అనస్వరల కెమిస్ట్రీ అందర్నీ ఆకట్టుకుంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. తమన్ ఇచ్చిన పాటలు, బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలుస్తాయని అఖిల్ అన్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని సమర్పకుడిగా వ్యవహరించిన నాగార్జున మాట్లాడుతూ 'రామ్చరణ్కి 'రంగస్థలం' లాంటి చెవిటి పాత్ర చేయడానికి పదేళ్లు పట్టింది. అఖిల్ 6వ సినిమాకు బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ చేశాడు. కానీ, అనీష్ తన తొలి ప్రయత్నంలోనే మూగవాడిగా అద్భుతంగా నటించాడు. ఫస్ట్ సినిమాకే ఎందుకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలనుకుంటున్నారని అనీష్ను హెచ్చరించాను. ఎందుకంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్లో నటించడం అంత సులువైన పని కాదు. కానీ అనీష్ ఆ క్యారెక్టర్ను చాలా బాగా చేశాడు' అని నాగార్జున అన్నారు.
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