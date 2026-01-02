'పెద్ది' రెండో పాట పక్కా మాస్- 500మంది డ్యాన్సర్లతో చెర్రీ- జాన్వీ ఎంట్రీ!
న్యూ ఇయర్కు ఎలాంటి అప్డేట్ ఇవ్వని పెద్ది మేకర్స్- మరికొద్ది రోజుల్లో సెకెండ్ సాంగ్ రిలీజ్ చేయనున్నారని సమాచారం
Published : January 2, 2026 at 11:57 AM IST
Peddi Movie Second Song : మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది'కి బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ సంపాదించుకుంది. ఆ హైప్ను మరింత పెంచిన ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి' చార్ట్బస్టర్గా నిలించింది. కాగా, మూజిక్ లవర్స్ ఈ సినిమా సెకెండ్ సింగిల్ ఎప్పుడెప్పుడా అంటూ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దీనిపై సోషల్ మీడియాలో భారీ బజ్ మొదలయ్యింది. అదేంటంటే?
కొత్త సంవత్సరం ప్లాన్ ఫ్లాప్
ఇటీవల పెద్ది సినిమాకు సంబంధించిన మొదటి పాట చికిరి చికిరికి 1 మిలియన్ వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. దీంతో గతేడాది మూజిక్ లవర్స్ ఎక్కువ సార్లు విన్న పాటల్లో ఈ సాంగ్ మొదటి స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఇప్పుడు చెర్రీ ఫ్యాన్స్ ఈ చిత్రం రెండో పాట కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. దింతో కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ఈ పాటకు సంబంధించిన ట్రాక్ను చిత్ర బృందం విడుదల చేస్తుందేమో అని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ అలా జరగకపోయేసరికి ప్రేక్షకులు నిరాశపడ్డారు.
పక్కా మాస్ నంబర్
తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన బజ్ ప్రకారం, రెండో పాట పూర్తిగా మాస్ స్టైల్లో ఉండనున్నట్లు తెలుస్తుంది. దాని చిత్రీకరణ ఇప్పటికే పూర్తయిందంటూ న్యూస్ బయటికి వచ్చింది. ఈ పాటలో రామ్ చరణ్ దాదాపు 500 మంది గ్రూప్ డ్యాన్సర్లతో ఆడిపాడనున్నారట. ఈ చిత్రంలో ఉన్న పాటలతో పోల్చితే ఈ సాంగ్ మరింత స్పెషల్ అనే చెప్పవచ్చు. ఇదే కాకుండా ఈ పాటలో జాన్వీ కపూర్ కూడా కనిపించనున్నారంటూ సమాచారం. ఈ పాటను సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల కోసం విడుదల చేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టర్లు వైరల్గా మారాయి. కానీ దీని గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన బయటికి రాలేదు. ఒక వేళ ఇదే నిజమైతే చెర్రీ ఫ్యాన్స్ ఆనందానికి హద్దులే ఉండవు.
విడుదల వాయిదా!
పెద్ది సినిమా విడుదల వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. మేకర్స్ పక్కా ప్లానింగ్తో ముందుకెళ్తున్నా, సినిమా వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. మార్చి నుంచి వాయిదా వేసుకొని, మేలో సినిమా రిలీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై మూవీ టీమ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా అయితే ఎలాంటి అప్డేట్లు రాలేదు.
Fan-Made Poster for @PeddiMovieOffl 🏏🔥— Sushanth (@sushaaanthh) January 1, 2026
PEDDI NAAMA SAMVATSARAM SHUBAKANKSHALU!⚡@AlwaysRamCharan @BuchiBabuSana #Peddi pic.twitter.com/zDWqmNcqLI
అదే కారణమా?
అయితే ప్రస్తుతానికి పెద్ది షూటింగ్ వేగవంతంగా జరుగుతోంది. ఎక్కడా బ్రేకుల్లేకుండా మూవీ టీమ్ పక్కా ప్లానింగ్తో చిత్రీకరణ చేస్తుంది. అయితే పెద్దితోపాటు నాని పాన్ఇండియా మూవీ ప్యారడైజ్ కూడా అప్పుడే వస్తోంది. ఇదే కాకుండా మరి కొన్ని సినిమాలు కూడా అదే వారంలో రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే పెద్ది భారీ బడ్జెట్ సినిమా కావడంతో సోలో రిలీజ్ ఉంటే బాగుంటుందని మేకర్స్ ఆలోచిస్తున్నారట. అందుకే మే నెలకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సమ్మర్ అడ్వాంటేజ్ కూడా కలిసొస్తుంది.
