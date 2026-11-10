'రామాయణ' బాక్సాఫీస్ ర్యాంపేజ్- 5 రోజుల్లోనే 'ధురంధర్2' రికార్డు బ్రేక్!
Ramayana Worldwide Collections: నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన రామాయణం సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద అదిరిపోయే కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది. 5 రోజుల్లోనే ఊహించని కలెక్షన్లతో పలు రికార్డులను అధిగమించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది.
Published : November 10, 2026 at 12:57 PM IST
రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'రామాయణ' (రామాయణం పార్ట్ 1) చిత్రం కలెక్షన్లతో అదరగొడుతోంది. ఆడియెన్స్ నుంచి పాజిటివ్ టాక్ వస్తుండడం ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. రామాయణ నిజాం ఏరియాలో సోమవారం ఒక్కరోజే రూ.4.84 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం. దీంతో మొత్తం 5 రోజులకుగాను ఒక్క నైజాంలోనే ఈ సినిమా రూ.24 కోట్ల మేర వసూళ్లను సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. పైగా ఈ వీక్ కూడా పెద్ద సినిమాలేవీ లేకపోవడంతో రామాయణ తన జోరును కొనసాగించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ధురంధర్2 Vs రామాయణం
ఉత్తర అమెరికాలో రామాయణ కలెక్షన్స్ ఆల్టైమ్ రికార్డును నమోదు చేశాయి. ముఖ్యంగా ఇండియా బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచిన 'ధురంధర్2' పేరిట ఉన్న రికార్డును ఈ సినిమా సునాయాసంగా అధిగమించినట్లు ట్రేడ్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఉత్తర అమెరికాలో సోమవారం నాడు రామాయణ 1.22 మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేసి సరికొత్త మైలురాయిని అందుకుంది. అంతకుముందు ఈ రికార్డు 'ధురంధర్ 2' పేరిట ఉండేది. ఆ చిత్రం 1.14 మిలియన్ డాలర్లు రాబట్టగా, తాజాగా రామాయణ 1.22 మిలియన్ డాలర్లతో దానిని దాటేయడం గమనార్హం.
ప్రభాస్ 'కల్కి 2898 ఏడీ' రికార్డు కూడా బ్రేక్!
యూఎస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద కేవలం 4 రోజుల్లోనే రామాయణం 12.2 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.100 కోట్లకు పైగా) గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్లు సమాచారం. దీంతో 'కల్కి 2898 ఏడీ' (11.2 మిలియన్లు) ఓపెనింగ్స్ రికార్డులను కూడా ఈ సినిమా దాటేసింది. భారతదేశంలో బుక్మైషో బుకింగ్స్లో గంటకు 1.39 లక్షల టికెట్లతో 'ధురంధర్ 2' (1.09 లక్షలు), 'పుష్ప 2' (1.08 లక్షలు) రికార్డులను ఇది వరకే రామాయణం బద్దలు కొట్టిన విషయం తెలిసిందే.
5 రోజులకు రూ. 670 కోట్లు!
రామాయణంలో క్యారెక్టర్స్ను డిజైన్ చేసిన విధానం, చూపించిన తీరుపై విమర్శకులు సైతం ప్రశంసలను కురిపిస్తున్నారు. దీనితో రిలీజైన కేవలం 5 రోజులకే ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.670 కోట్ల వసూళ్లను సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు సోమవారంనాడు ఒక్క హిందీలోనే ఈ సినిమా అత్యధికంగా రూ.107 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించినట్లు సమాచారం. ఇదే జోరును కొనసాగిస్తే ఆల్టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్గా ఈ సినిమా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
🚨 #RAMAYANA IS HITTING IT OUT OF THE PARK! 🏹 ₹800 CRORE WORLDWIDE mark today! 🤯 📊 5-DAY WORLDWIDE GROSS: ₹693 CR 🇮🇳 India Gross: ₹414 Cr DAY-WISE COLLECTIONS: ⚡ Day 1: ₹155 Cr ⚡ Day 2: ₹105 Cr ⚡ Day 3: ₹149 Cr ⚡ Day 4: ₹118 Cr ⚡ Day 5: ₹166 Cr (Early Estimates) https://t.co/xjbMSuxYwZ— The CineSnap (@TheCineSnap) November 10, 2026
ఓటీటీ వెర్షన్స్పై కన్ఫ్యూజన్
మరోవైపు థియేటర్లలో ఆడియెన్స్ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న రామాయణ ఓటీటీ విడుదలపై జోరుగా చర్చ నడుస్తుంది. మూవీకి సంబంధించిన కొన్ని వీడియో క్లిప్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా, ఓటీటీ వెర్షన్పై ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. రామాయణ చిత్రాన్ని అంతర్జాతీయ, భారతీయ ప్రేక్షకుల కోసం రెండు వేర్వేరు వెర్షన్లలో మేకర్స్ తెరకెక్కించారు. దీనివల్ల ఇండియన్ వెర్షన్లో కనిపించని ఓ సీన్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్లో కనిపించడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరి థియేట్రికల్ రన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఓటీటీ ఆడియెన్స్కు రామాయణం రెండు వెర్షన్లు అందుబాటులోకి వస్తాయా? లేదా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చినప్పుడు మేకర్స్ కేవలం వివిధ భాషల ఆడియో ఆప్షన్లతో ఒకే వెర్షన్ను ఉంచుతారా, లేదా ఇంటర్నేషనల్ వెర్షన్ సీన్లను కూడా కలిపి 'ఎక్స్టెండెడ్ వెర్షన్' లేదా రెండు విడివిడి వెర్షన్లుగా అందుబాటులో ఉంచుతారా అనేది చూడాలి. ఈ విషయంపై ప్రస్తుతం మేకర్స్ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కాగా, ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టుకు దంగల్ డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహించారు. ఫేమస్ మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ హన్స్ జిమ్మర్, ఏ. ఆర్. రెహమాన్ సంయుక్తంగా స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ఫ్రైమ్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ కలిసి నిర్మించారు.
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