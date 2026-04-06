రామాయణం vs వారణాసి- సోషల్ మీడియాలో పాన్ఇండియా ఫ్యాన్ వార్- ఎందుకంటే?

నితేష్ తివారీ 'రామాయణం' టీజర్ విడుదలయ్యాక సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు- గ్రాఫిక్స్ నాణ్యత విషయంలో 'వారణాసి' చిత్రంతో పోలుస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకులు

Varanasi Ramayana (Source : Movie Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 6, 2026 at 7:14 PM IST

Varanasi vs Ramayana : తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోల అభిమానుల మధ్య ఫ్యాన్ వార్స్ జరగడం మనం ఎప్పటినుంచో చూస్తున్నాం. తమ ఫేవరెట్ హీరో సినిమా రికార్డుల గురించి సోషల్ మీడియాలో వాదించుకోవడం ఇక్కడ ఒక సంప్రదాయంగా మారింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ వార్స్ ప్రాంతీయ సరిహద్దులు దాటి పాన్ఇండియా స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గతంలో ఒకే భాషకు చెందిన హీరోల మధ్య ఉండే ఈ గొడవలు, ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్సెస్ బాలీవుడ్ అన్నట్లుగా మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా రాబోతున్న రెండు భారీ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాల విషయంలో నెటిజన్లు గ్రూపులుగా విడిపోయి ఒకరినొకరు ట్రోల్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఫ్యాన్స్ వార్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

రామాయణం టీజర్ విడుదల-విమర్శల వర్షం
ఈ వివాదానికి ప్రధాన కారణం ఇటీవల విడుదలైన నితేష్ తివారీ 'రామాయణ' టీజర్. సుమారు రూ. 4,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. అయితే టీజర్ చూసిన తెలుగు ప్రేక్షకులు గ్రాఫిక్స్ నాణ్యత పట్ల పెదవి విరుస్తున్నారు. ఇంత భారీ ఖర్చు పెట్టినప్పటికీ, విజువల్స్ అంత గొప్పగా లేవని సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఈ గ్రాఫిక్ ఫుటేజ్ కనీసం రాజమౌళి రూపొందిస్తున్న 'వారణాసి' చిత్రంతో పోల్చడానికి కూడా పనికిరాదంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

వారణాసితో పోలిక-బాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ కౌంటర్
రాజమౌళి - మహేశ్ బాబు కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'వారణాసి' సినిమా విజువల్స్ పక్కాగా ఉంటాయని, దానికి 'రామాయణం' ఏమాత్రం సాటిరాదని తెలుగు నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. దీనికి కౌంటర్‌గా హిందీ ప్రేక్షకులు కూడా గట్టిగానే స్పందిస్తున్నారు. దక్షిణాది సినిమాలను తక్కువ చేసి చూపిస్తూ, 'రామాయణం' అన్ని విధాలా గొప్ప చిత్రంగా నిలుస్తుందని వారు వాదిస్తున్నారు. రామాయణ గాథను తెరకెక్కించడంలో బాలీవుడ్ మేకర్స్ చూపే శ్రద్ధ వేరని, సౌత్ సినిమాల కంటే ఇది సుపీరియర్ ప్రొడక్ట్ అని వారు ప్రాజెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

శృతి మించుతున్న ట్రోలింగ్-మాటల యుద్ధం
ఈ చర్చ కాస్తా ముదిరి ఇప్పుడు ఒకరినొకరు వ్యక్తిగతంగా దూషించుకునే స్థాయికి వెళ్ళింది. తెలుగు ఆడియన్స్ బాలీవుడ్ సినిమాలను ట్రోల్ చేస్తుంటే, హిందీ ఆడియన్స్ సౌత్ సినిమాల క్వాలిటీని ప్రశ్నిస్తున్నారు. సినిమాల మధ్య పోటీ ఉండటం సహజమే కానీ, ఇలా భాషా పరమైన విద్వేషాలను పెంచుకోవడం మంచిది కాదని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఒక ఇండస్ట్రీ చిత్రంలోని లోపాలను ఎత్తిచూపుతూ మరో ఇండస్ట్రీ చిత్రాన్ని గొప్పగా చెప్పుకోవడం వల్ల ఇండస్ట్రీల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందనే కామెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి.

నేటివిటీ వర్సెస్ క్వాలిటీ- అసలు సమస్య ఇదే
నిజానికి ఏ భాషా ప్రేక్షకులకైనా తమ నేటివిటీ ఉన్న సినిమాలంటే ఇష్టం ఉండటం సహజం. తెలుగు వారికి రాజమౌళి మేకింగ్ స్టైల్ మీద నమ్మకం ఉంటే, ఉత్తరాది వారికి వారి సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే సినిమాల మీద మక్కువ ఉంటుంది. అయితే ఈ రెండు సినిమాలను వేరువేరుగా చూడకుండా, ఒకదానితో ఒకటి పోలుస్తూ వివాదాలు సృష్టించడం వల్ల ఎవరికీ లాభం లేదు. ఏ సినిమా అయినా కంటెంట్ బాగుంటేనే ఆడుతుందని, కేవలం బడ్జెట్ లేదా భాష వల్ల విజయాలు రావని నెటిజన్లు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందని మరికొందరు అంటున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో సాగుతున్న ఈ ద్వేషపూరిత ప్రచారం సినిమాలపై నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపే ప్రమాదం ఉంది. ఏప్రిల్ త్వరలోనే విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమాల విషయంలో ఇప్పుడే ఇలాంటి వాతావరణం నెలకొనడం ఆందోళనకరం. ఈ రకమైన విమర్శలు సినిమాల ఓపెనింగ్స్ బాక్సాఫీస్ వసూళ్లపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. అందుకే ఈ ఫ్యాన్ వార్స్‌ను వీలైనంత త్వరగా అదుపులోకి తేవాలని, లేదంటే రెండు చిత్రాలకు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని సినీ పెద్దలు సూచిస్తున్నారు.

