'యానిమల్' Vs 'రామాయణ': - రణ్బీర్కపూర్ సినిమాకు ఓవర్సీస్లో మైండ్ బ్లోయింగ్ బుకింగ్స్!
ఓవర్సీస్ ప్రీ సేల్స్లో రణ్బీర్ కపూర్ 'రామాయణ' చిత్రం జోరును ప్రదర్శిస్తుంది. 2.58 మిలియన్ డాలర్లను వసూలు చేసి 'యానిమల్' రికార్డును అధిగమించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది.
Published : October 29, 2026 at 12:16 PM IST
Ramayana Vs Animal : రణ్బీర్ కపూర్ నటించిన 'రామాయణ' (పార్ట్ 1) మూవీ 'యానిమల్' రికార్డులను బ్రేక్ చేసే దిశగా దూసుకుపోతోంది. నవంబర్ 5న విడుదల కానున్న ఈ పౌరాణిక చిత్రానికి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో భారీ రెస్పాన్స్ లభిస్తోంది. యానిమల్తో రణ్బీర్ కెరీర్ బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించారు. దీంతో ఆ రికార్డును రామాయణతో మళ్లీ తానే బ్రేక్ చేస్తారా? అని ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఓవర్సీస్లో రామాయణ టికెట్లు హాట్కేకుల్లా అమ్ముడుపోతుండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. దీని ప్రకారం ఆ రికార్డును అధిగమించడం అంత కష్టమేమీ కాదని పలువురు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
రికార్డు స్థాయిలో ఓవర్సీస్ బుకింగ్స్
ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, 'రామాయణ' సినిమా విడుదలకు వారం రోజుల ముందే ఓవర్సీస్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారా ఇప్పటివరకు 2.58 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.24 కోట్లు) వసూలు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. భారత్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారా రూ. 15.56 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ నమోదు అయినట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు 2.97 లక్షల టికెట్ల సేల్స్ కావడం గమనార్హం. దేశీయంగా 191 నగరాల్లో 6,382 షోలకు సంబంధించి భారీగా బుకింగ్స్ జరిగాయి. భాషల వారీగా చూస్తే హిందీ వెర్షన్లో అత్యధికంగా రూ. 13.06 కోట్లతో మొదటి స్థానంలో ఉంది. కన్నడలో రూ. 2.04 కోట్లను సాధించగా, తెలుగులో 46.38 లక్షలకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ చేరాయి.
🔥 RANBIR KAPOOR'S BIGGEST OPENING RECORD UNDER THREAT? 💥 #Animal remains his career-best opener with ₹116 CR worldwide and ₹54.75 CR Hindi net! Now, #Ramayana could surpass Animal's Hindi net record by 9.6% even with a cautious opening! 👀 🌍 And that's before factoring in other languages and overseas business! But can its advance booking momentum translate into a NEW worldwide opening record? Full box office analysis 👇 https://t.co/566b09GAgN #Ramayana #RanbirKapoor #RamayanaDay1BoxOfficePrediction #Animal #BollywoodCinima #SacnilkBoxOffice #SacnilkEntertainment #SacnilkLiveTracker #SacnilkLiveAdvanceBookingReport— Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) October 26, 2026
ఓవర్సీస్లో 'యానిమల్' సెన్సేషన్
సందీప్రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'యానిమల్' చిత్రం డిసెంబర్ 1న రిలీజై ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ చిత్రం ఓవర్సీస్ ఓపెనింగ్ వీకెండ్లో అత్యధిక కలెక్షన్స్ సాధించి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఫస్ట్ వీకెండ్లో 13.9 రూ. 1.39 కోట్లు) మిలియన్ డాలర్ను అందుకుంది. ఇక ఫుల్ రన్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి యానిమల్ టోటల్గా 30.70 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 292.40 కోట్లు) అందుకుంది. ఇప్పుడీ మూవీ పేరిట ఉన్న గత రికార్డులను 'రామాయణ' అధిగమిస్తుందా? రణ్బీర్ తన రికార్డును తానే మళ్లీ తిరగరాయనున్నారా? అనేది ఇప్పుడు సినీ ప్రేక్షకుల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే దీనిపై రిలీజ్ వరకు వేచి చూడాల్సి ఉంది.
ఆదిపురుష్ సాంగ్స్ ట్రోల్స్పై లిరిసిస్ట్ కౌంటర్
మరోవైపు రామాయణ సాంగ్స్ నెట్టింట ట్రోల్ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్ నటించిన 'ఆదిపురుష్' పాటలతో 'రామాయణ' సాంగ్స్ను కంపేర్ చేస్తూ కామెంట్లు వస్తున్నాయి. దీంతో వీటిపై ఆదిపురుష్ లిరిసిస్ట్ మనోజ్ స్పందించారు. ఆ సినిమాలోని పాటలను తక్కువ చేసి మాట్లాడొద్దని మండిపడ్డారు. ఈ రెండు సినిమాల్లోని పాటలను పోలుస్తూ వచ్చిన ఓ కథనాన్ని ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా పంచుకున్నారు. ఆది పురుష్ సినిమాలో లోపాలు ఉన్నాయేమో కానీ తన పాటల్లో మాత్రం ఏ తప్పులూ లేవని స్పష్టం చేశారు. సినిమా, దాని డైలాగులు ప్రేక్షకులను మెప్పించలేదు, కానీ సాంగ్స్ను భారతదేశంలోని ప్రతి ఇంట్లో వినిపించాయన్నారు.
मनोज मुंतशिर वाला कारनामा? बड़ी जाहिलों जैसी बात की है देश के स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल ने. मेरे भाई काश रामायण के गीतों में मेरा वाला कारनामा दोहराया जाता. आदिपुरुष बहुत ख़राब फ़िल्म थी, संवाद और भी ख़राब थे, लेकिन गीत तो देश का बच्चा-बच्चा गाता है. कभी जाइए श्री अयोध्या पूरी, गली-गली में आदिपुरुष के ही गीत बज रहे होते हैं. जो ग़लती मुझसे हुई, मैंने उसके लिए अनगिनत बार रामभक्तों से क्षमा माँगी और क्षमा मिली भी, लेकिन गीतों को चैलेंज मत करिए. उनमें श्रद्धा, समर्पण और कवित्त की कोइ कमी नहीं थी. न मैंने राम के लिए नर्सरी राइम्स लिखी न कव्वालियाँ. आगे लोग समझदार हैं, जानते हैं कौन कितने पानी के है. जय श्री राम.— Manoj Muntashir Shukla (@manojmuntashir) October 28, 2026
రామాయణలో రణ్బీర్ కపూర్కు జోడీగా సాయిపల్లవి నటిస్తున్నారు. కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ రావణుడి పాత్ర చేస్తున్నారు. రవి దూబే, అరుణ్ గోవిల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, కాజల్ అగర్వాల్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టుకు నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఫేమస్ మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ హన్స్ జిమ్మర్, ఏ. ఆర్. రెహమాన్ సంయుక్తంగా స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ఫ్రైమ్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ కలిసి నిర్మిస్తున్నారు.
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