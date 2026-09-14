'చవితి'కి సీతారాముల సర్ప్రైజ్- రామాయణలో 'జయ జయ రామ్' సాంగ్ విడుదల
వినాయక చవితికి సీతారాముల కొత్త లుక్- ‘జై జై రామ్’ సాంగ్ రిలీజ్- నవంబర్ 6న మొదటి భాగం విడుదల
Published : September 14, 2026 at 10:44 AM IST
Ramayana Film First Look Release : నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న 'రామాయణ' నుంచి మరో అప్డేట్ వచ్చింది. వినాయక చవితి సందర్భంగా రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి కలిసి ఉన్న సీతారాముల లుక్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. అలాగే, ఈ సినిమాలోని 'జయ జయ రామ్' సాంగ్ను కూడా రిలీజ్ చేశారు. రామ్గా రణబీర్, సీతగా సాయి పల్లవి ఒకే పోస్టర్లో కనిపించడం ఈసారి స్పెషల్. భారీ స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా విడుదలకు సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ అప్డేట్స్ కూడా ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయి. ఈ పోస్టర్, పాట తర్వాత మరికొన్ని అప్డేట్స్ను వరుసగా తీసుకురావాలని టీమ్ ప్లాన్ చేస్తోంది.
సీతకు పువ్వు పెడుతూ
కొత్త పోస్టర్లో రామ్, సీత అడవి మధ్య నది ఒడ్డున కూర్చుని కనిపిస్తున్నారు. రణబీర్ అందమైన పువ్వును సాయి పల్లవి జడలో పెడుతున్న లుక్గా మంచి ఫీల్ ఇచ్చేలా చూపించారు. సినిమాలో సీతారాముల మధ్య ఉండే ఆప్యాయత అనురాగం చాలా అందంగా ఉంటుందని ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇద్దరి కాస్ట్యూమ్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి. వెనుక చెట్లు, ప్రవహిస్తున్న నీరు, సాయంత్రం వెలుతురు కనిపిస్తున్నాయి. మొత్తం ఫ్రేమ్ను ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో డిజైన్ చేశారు. ఈ లుక్ పోస్టర్కు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ జోడించి సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేశారు.
'జై జై రామ్'
ఏఆర్ రెహమాన్ కంపోజ్ చేసిన 'జై జై రామ్'ను మొదటి సింగిల్గా విడుదల చేశారు. 'రామాయణ'కు ఏఆర్ రెహమాన్తో పాటు హాన్స్ జిమ్మర్ కూడా సంగీతం అందిస్తున్నారు. జయ జయ్ రామ్ పాటను శ్రయా ఘోషల్, అర్జిత్ సింగ్ పాడారు. కుమార్ విశ్వాస్ లిరిక్స్ అందించారు. సీతారాముల లుక్తో పాటు మొదటి పాటను తీసుకురావడంతో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలుకానున్నాయి. ఆ తర్వాత ఒక్కో పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్లు, ఇతర ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ను విడుదల చేసేలా మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
Celebrating the timeless bond of Siya Ram. 🕉️ pic.twitter.com/4LfRKV5RNe— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) September 14, 2026
భారీ తారాగణంతో
రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవితో పాటు యశ్, కాజల్ అగర్వాల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, సన్నీ దేవోల్, రవి దూబే, వివేక్ ఒబెరాయ్ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. యశ్ రావణుడిగా, సన్నీ దేవోల్ హనుమంతుడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా కనిపించనున్నారు. యశ్ నటుడిగానే కాకుండా సహ నిర్మాతగా కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమయ్యారు. నమిత్ మల్హోత్రా ప్రధాన నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్తో పాటు యశ్కు చెందిన మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ కూడా నిర్మాణంలో భాగంగా ఉన్నాయి.
ముందే షాట్స్ ప్లాన్
'రామాయణ' కథను నితేశ్ తివారీ నెవెర్ బిఫోర్ అనేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పనులను ప్రముఖ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ డీఎన్ఈజీ నిర్వహిస్తోంది. షూటింగ్ మొదలయ్యే ముందే చాలా సన్నివేశాలను వర్చువల్గా ప్లాన్ చేసినట్లు సినిమాటోగ్రాఫర్ పంకజ్ కుమార్ ఒక వివరణ ఇచ్చారు. ఒక్కో షాట్లో కెమెరా ఎక్కడ ఉండాలి, పాత్రలు ఎలా కదలాలి, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తర్వాత ఫ్రేమ్ ఎలా కనిపించాలి అనే విషయాలను ముందే చూసుకున్నారు. నితేశ్ తివారీతో కలిసి ఈ ప్రీ విజువలైజేషన్పై ఎక్కువగా పని చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. దీంతో సెట్లో షూటింగ్ చేసే సమయానికి ముఖ్యమైన సన్నివేశాలకు సంబంధించిన విజువల్ ప్లాన్ ముందే సిద్ధంగా ఉండేది.
నవంబర్ 6న మొదటి భాగం
'రామాయణ'ను రెండు భాగాలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. మొదటి భాగాన్ని 2026 నవంబర్ 6న విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు. సినిమాను పలు భాషల్లో, వేర్వేరు థియేట్రికల్ ఫార్మాట్లలో విడుదల చేయనున్నారు. రెండో భాగాన్ని 2027 దీపావళి సీజన్కు తీసుకురావాలని ఇప్పటికే ప్రకటించారు. మొదటి భాగం రిలీజ్కు ముందు పాటలు, పాత్రల లుక్స్, ఇతర ప్రమోషనల్ కంటెంట్ వరుసగా రానున్నాయి. ఇప్పటివరకు సినిమాపై ఒక స్థాయిలోనే బజ్ ఉంది. ఇక నెక్స్ట్ రాబోయే అప్డేట్స్ క్లిక్కయ్యేలా ఉంటేనే బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్ దక్కే అవకాశం ఉంటుంది. మరి మేకర్స్ ప్రేక్షకుల అంచనాలను ఎంతవరకు అందుకుంటారో చూడాలి.
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