ఆరోజే 'రామాయణ' ట్రైలర్- కొత్త డేట్ ఫిక్స్ చేసిన మేకర్స్! - రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
'రామాయణ' ట్రైలర్పై కొత్త అప్డేట్- థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్న మూవీ టీమ్
Published : July 27, 2026 at 11:07 AM IST
Ramayana Update: భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపుదిద్దుకొంటున్న 'రామాయణ' చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. నితేశ్ తివారీ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీ ట్రైలర్ కోసం సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురుచూస్తున్నారు. వాస్తవానికి దీని ట్రైలర్ జులై 24న విడుదల కావాల్సి ఉండగా కొన్ని కారణాల వల్ల వాయిదా పడింది. అయితే ట్రైలర్ రిలీజ్కు మరో కొత్త డేట్ ఫిక్స్ అయినట్లు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
రామాయణను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు చేరువ చేసేందుకు నిర్మాతలు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ భాగస్వామ్యంతో భారీ ఎత్తున చిత్రాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జులై 30న హాలీవుడ్ చిత్రం 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' రిలీజ్ కానుంది. వరల్డ్వైడ్గా స్పైడర్మ్యాన్ చిత్రాలకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో రామాయణ ట్రైలర్ను కూడా దాంతో విడుదల చేస్తే మూవీకి మరింత హైప్ క్రియేట్ అవుతుందని మూవీటీమ్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఒక రోజు ముందుగానే జులై 29న డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంలో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై నిర్మాతలు ఇంతవరకు అధికాకంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
🚨 #Ramayana trailer is set to release on 30 July and will reportedly be attached to theatrical screenings of Spider-Man: Brand New Day.— Babbar (@Filmy_Babbar) July 27, 2026
A massive move to showcase Indian cinema on a global stage. 🔥🏹🕷️#RanbirKapoor #Yash #SpiderMan pic.twitter.com/CKgJ0hniHU
ఇదిలా ఉండగా, రామాయణ దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ సినిమాపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన మాట్లాడుతూ, రామాయణం పార్ట్-1 చూసిన ప్రేక్షకులు రెండో పార్ట్ను ఎప్పుడు చూస్తామా అనే ఆసక్తితో ఉంటారన్నారు. 'మొదటి భాగాన్ని మేము ముగించిన తీరును క్లిఫ్హ్యాంగర్ (ఉత్కంఠభరితమైన ముగింపు) అని అనవచ్చు. అది మొదటి భాగాన్ని చూసి బయటకు వచ్చిన ప్రేక్షకుడికి రెండో భాగాన్ని చూడాలని కోరుకునేలా చేస్తుంది. ఈ కథను ఒక భాగంలోనే చెప్పలేము, అందుకే రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కించేందుకు ఇదే ఉత్తమమైన సమయం అని నిర్ణయించుకున్నాం' అని నితేశ్ తివారీ అన్నారు.
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే భారతీయ సినిమా స్థాయిని మరోమెట్టు ఎక్కించే లక్ష్యంతో దాదాపు రూ. 4,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, సాంకేతిక హంగులతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసేలా రామాయణాన్ని అత్యంత గ్రాండ్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం మొదటి భాగాన్ని 2026 దీపావళికి, రెండో భాగాన్ని 2027 దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు మేకర్స్ తీసుకురానున్నారు. ఈ పౌరాణిక దృశ్య కావ్యం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయమని పలువురు సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్తో రామాయణం
రామాయణలో క్యారెక్టర్స్ మధ్య సాగే స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్, విజువల్స్, అద్భుతమైన సెట్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ హైలెట్గా నిలుస్తాయని గతంలో రిలీజ్ చేసిన టీజర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. ఇక ప్రధానంగా డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ షూట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు సబ్జెక్ట్పై బాగా వర్క్ చేసినట్లు సమాచారం. ఆయన ఒక్కో సీన్ను ఎంత అద్భుతంగా తెరకెక్కిస్తారో ఆయన గత చిత్రాలు నిరూపిస్తాయి. ఇటీవల ప్రథమ్ సంకల్ప్ ఈవెంట్ ద్వారా మేకర్స్ ఇందులో క్యారెక్టర్స్ను అఫీషియల్గా రివీల్ చేశారు.
ఈ చిత్రంలో రణబీర్ కపూర్తో పాటు దక్షిణాది స్టార్ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. సీతగా దక్షిణాది హీరోయిన్ సాయి పల్లవి, రావణుడిగా కన్నడ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్నారు. ఇక హనుమంతుడి పాత్రలో బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సన్నీ డియోల్ కనిపించబోతున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి సంగీత దర్శకులు హాన్స్ జిమ్మర్, ఏఆర్ రెహమాన్ దీనికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై నమిత్ మల్హోత్రా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. మరి సినిమా భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఏ రేంజ్ విజయం సాధిస్తుందో తెలియాలంటే విడుదలయ్యే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
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