'రామాయణ' ట్రైలర్ ఈవెంట్ కోసం భారీ ఏర్పాట్లు- కానీ లాస్ట్ మినిట్లో క్యాన్సిల్- ఏం జరిగింది?
దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్న 'రామాయణ' ట్రైలర్ విడుదల ఆలస్యం- త్వరలోనే కొత్త విడుదల తేదీని వెల్లడిస్తామని ప్రకటన
Ramayana Trailer Update (Source: Movie Poster)
Published : July 24, 2026 at 9:51 AM IST
Ramayana Trailer Delayed : భారతీయ సినీ చరిత్రలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రాల్లో ఒకటైన 'రామాయణ'పై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దర్శకుడు నితీశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్ను శుక్రవారం ఘనంగా విడుదల చేయాలని చిత్రబృందం భావించింది. అయితే చివరి నిమిషంలో ఆ కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్ర ప్రకటించారు. అనివార్య కారణాల వల్ల ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమాన్ని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయాల్సి వచ్చిందని, త్వరలోనే కొత్త విడుదల తేదీని వెల్లడిస్తామని ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా తెలిపారు. దీంతో ట్రైలర్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులు నిరాశకు గురయ్యారు.