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నవరాత్రి తొలిరోజు స్పెషల్ సర్​ప్రైజ్- 'రామాయణ' రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్- వచ్చేదెప్పుడంటే?

రామాయణ నవంబర్ 5న రిలీజ్ కానుందని మేకర్స్ అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్ చేశారు. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ దసరా పండగ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయని వెల్లడించారు.

Ramayana Release Update
రామాయణ మూవీ కొత్త పోస్టర్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2026 at 6:55 PM IST

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Ramayana Release Date : రణ్​బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ' మూవీ రిలీజ్​ డేట్​ను మేకర్స్ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, రవీ దుబే, యష్‌లతో కూడిన కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. నవరాత్రి వేడుకల మొదటిరోజున చేసిన ఆ అనౌన్స్​మెంట్​లో 'ఇది రాముడి యుగానికి ఆరంభం' అంటూ మేకర్స్ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్​ను రాసుకొచ్చారు. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ విషయానికొస్తే దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 20వ తేదీ నుంచి మొదలవుతాయని పేర్కొన్నారు.

రెండు భాగాలుగా రామాయణ చిత్రం రూ.4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతోంది. తొలిభాగం ఈ ఏడాది దీపావళికి రిలీజ్ అవుతుండగా రెండో భాగం వచ్చే ఏడాది దీపావళికి ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ ఆ అపురూప దృశ్యకావ్యాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకులు ఏ. ఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ సంయుక్తంగా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తున్నారు. ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, మోన్​స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వరల్డ్​ ​వైడ్​గా 50 వేల స్క్రీన్​లలో రామాయణ రిలీజ్ చేసేలా సోనీ పిక్చర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

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