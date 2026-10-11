నవరాత్రి తొలిరోజు స్పెషల్ సర్ప్రైజ్- 'రామాయణ' రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్- వచ్చేదెప్పుడంటే?
రామాయణ నవంబర్ 5న రిలీజ్ కానుందని మేకర్స్ అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ దసరా పండగ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయని వెల్లడించారు.
Published : October 11, 2026 at 6:55 PM IST
Ramayana Release Date : రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ' మూవీ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, రవీ దుబే, యష్లతో కూడిన కొత్త పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. నవరాత్రి వేడుకల మొదటిరోజున చేసిన ఆ అనౌన్స్మెంట్లో 'ఇది రాముడి యుగానికి ఆరంభం' అంటూ మేకర్స్ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చారు. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ విషయానికొస్తే దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 20వ తేదీ నుంచి మొదలవుతాయని పేర్కొన్నారు.
రెండు భాగాలుగా రామాయణ చిత్రం రూ.4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతోంది. తొలిభాగం ఈ ఏడాది దీపావళికి రిలీజ్ అవుతుండగా రెండో భాగం వచ్చే ఏడాది దీపావళికి ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ ఆ అపురూప దృశ్యకావ్యాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకులు ఏ. ఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ సంయుక్తంగా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తున్నారు. ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వరల్డ్ వైడ్గా 50 వేల స్క్రీన్లలో రామాయణ రిలీజ్ చేసేలా సోనీ పిక్చర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
On the auspicious occasion of Navratri, we celebrate the beginning of a new era. Yeh Ram ke Yug ka Aarambh hai. 🏹 Namit Malhotra’s Ramayana Part 1: In cinemas WORLDWIDE, across all premium formats, from 5th November. Advance bookings open on Dussehra. https://t.co/pKLvArFQCg— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) October 11, 2026