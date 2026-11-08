మూడో రోజు భారీగా పెరిగిన 'రామాయణ' కలెక్షన్స్ - ఓవర్సీస్లోనూ గట్టిగానే!
Ramayana Day 3 Collections: 'రామాయణం' మూడో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర బెస్ట్ నంబర్స్ నమోదు చేసింది. రెండో రోజుతో పోలిస్తే శనివారం ఇండియాతో పాటు ఓవర్సీస్లో కూడా వసూళ్లు భారీగా పెరిగాయి.
Published : November 8, 2026 at 12:10 PM IST
'రామాయణం' తొలి రెండు రోజుల తర్వాత శనివారం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మరింత బలంగా నిలబడింది. గురువారం విడుదలైన ఈ సినిమా మూడో రోజుకే తన బెస్ట్ నంబర్స్ నమోదు చేసింది. మొదటి రోజు వచ్చిన భారీ ఓపెనింగ్ను కూడా శనివారం కలెక్షన్స్ దాటేయడం హైలెట్. హిందీ మార్కెట్లో మల్టీప్లెక్స్లు బలంగా ఉండగా, సౌత్ డబ్బింగ్ వెర్షన్లు కూడా రెండో రోజు నుంచి పుంజుకున్నాయి. ఓవర్సీస్లో అయితే మూడో రోజు సినిమా మరింత భారీగా కలెక్షన్లు సాధించింది.
శనివారం రూ.145 కోట్లకు పైగా!
రెండో రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.102 కోట్ల గ్రాస్ చేసిన 'రామాయణ', మూడో రోజు రూ.145 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్ అంచనా. ఇందులో హిందీ వెర్షన్ ఒక్కటే రూ.50 కోట్లకు పైగా నెట్ సాధించగా, సౌత్ డబ్బింగ్ వెర్షన్ల నుంచి దాదాపు రూ.20 కోట్ల నెట్ వచ్చినట్లు సమాచారం. శనివారం వచ్చిన మొత్తం మొదటి రోజు ట్రేడ్ ఫిగర్ కంటే ఎక్కువ. రిలీజ్ రోజు ఆసక్తితో వచ్చిన ఓపెనింగ్ తర్వాత కూడా సినిమా తగ్గకుండా, మూడో రోజుకే మరింత పైకి వెళ్లడం వీకెండ్ బిజినెస్కు పెద్ద ప్లస్ అని చెప్పవచ్చు.
ఓవర్సీస్లోనూ భారీ జంప్
ఇండియాతో పాటు విదేశాల్లో కూడా శనివారం సినిమా బాగా ఆడింది. మూడో రోజు ఓవర్సీస్ వసూళ్లు 6.5 నుంచి 7 మిలియన్ డాలర్ల మధ్య ఉండొచ్చని అంచనా. ముఖ్యంగా నార్త్ అమెరికా సహా ఇతర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోందని ట్రేడ్ సమాచారం. ఇండియన్ మార్కెట్లో హిందీ వెర్షన్ బలం ఇస్తుండగా, విదేశాల్లో కూడా సినిమా పెద్ద స్థాయిలో నడవడం మొత్తం వరల్డ్వైడ్ నంబర్ను పైకి తీసుకెళ్లింది. భారీ విజువల్స్, 3డీ ఐమ్యాక్స్ షోలకు ఉన్న ఆసక్తి కూడా అక్కడ ఉపయోగపడుతోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 3D షోలకు డిమాండ్
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'రామాయణ' మొదటి రోజు మాత్రం అంచనాలకు తగ్గ స్థాయిలో ఓపెన్ కాలేదు. కానీ టాక్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత శుక్రవారం నుంచి పరిస్థితి మారింది. శనివారం చాలా ప్రాంతాల్లో మంచి ఆక్యుపెన్సీలు నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా 3డీ షోలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉందని సమాచారం. హిందీ వెర్షన్ కూడా మల్టీప్లెక్స్లు, ప్రధాన నగరాల్లో హౌస్ఫుల్ షోలు నమోదు చేసింది. తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటకలో కూడా మూడో రోజు వసూళ్లు పెరిగాయి. శనివారం దేశవ్యాప్తంగా ప్యాక్డ్ హౌసెస్ కనిపించాయని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నగరాలు, మల్టీప్లెక్స్లలో హిందీ వెర్షన్ బలం ఎక్కువగా ఉండగా, ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా రెండో రోజు నుంచి పెరుగుదల కనిపించింది.
సోమవారం నుంచి అసలు టెస్ట్
దీపావళి పండుగ కారణంగా ఆదివారం బిజినెస్పై కొంత ప్రభావం ఉండొచ్చని ట్రేడ్ వర్గాలు ముందే అంచనా వేశాయి. పండుగ రోజు కావడంతో రెగ్యులర్ వీకెండ్ లాగా జనాలు థియేటర్లకు వెళ్లే అవకాశం తక్కువగా ఉండొచ్చు. అయితే సోమవారం నుంచి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ హిందీ మార్కెట్లలో పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. అందుకే శనివారం వచ్చిన భారీ జంప్ తర్వాత అందరి దృష్టి సోమవారం హోల్డ్పైనే ఉంది. అక్కడ కూడా వసూళ్లు బలంగా ఉంటే మొదటి వారం నంబర్ మరింత పెద్దదవుతుంది.
#Ramayana - Day3 > Day1👌🔥 3 Days Worldwide Gross: Around ₹375Cr🔥 Hindi Nett Collections: 👉 Day 1 – Around ₹48 Cr Nett 👉 Day 2 – Around ₹36 Cr Nett 👉 Day 3 – Around ₹54 Cr Nett https://t.co/qR8pV6GveC— cinee worldd (@Cinee_Worldd) November 8, 2026
'RRR' గురించి రణబీర్ ఏమన్నారంటే?
ఇదే సమయంలో రణబీర్ కపూర్ భారతీయ సినిమాల గ్లోబల్ రీచ్ గురించి మాట్లాడుతూ 'ఆర్ఆర్ఆర్'ను హైలెట్ చేస్తూ ప్రస్తావించారు. విదేశీ ప్రేక్షకుల్లో చాలామంది 'ఆర్ఆర్ఆర్'ను నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసి భారతీయ సినిమాను కొత్తగా పరిచయం చేసుకున్నారని చెప్పారు. ప్రపంచ ప్రేక్షకుల దగ్గర భారతీయ సినిమాలకు ఆ సినిమా తలుపులు తెరిచిందని రణబీర్ అన్నారు. ఇప్పుడు 'రామాయణ' ఆ దారిలో మరింత ముందుకు వెళ్తోందని, తర్వాత రాజమౌళి 'వారణాసి'కి కూడా అదే దారిలో వెళ్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
మరోవైపు 'సీన్' కూడా బలంగా
ఈ హాలిడే సీజన్లో 'రామాయణ'తో పాటు సూర్య నటించిన 'సీన్' కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి వసూళ్లు సాధించింది. శుక్రవారం విడుదలైన ఆ సినిమా శనివారం బలంగా పెరిగి తెలుగు రాష్ట్రాలు, తమిళనాడు, కేరళలో హౌస్ఫుల్ షోలు నమోదు చేసినట్లు సమాచారం. పరిమిత బడ్జెట్తో, తక్కువ సమయంలో సినిమా పూర్తి కావడంతో నిర్మాతలకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
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