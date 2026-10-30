'అప్పట్లో 90% సంపద కోల్పోయాడు- ఇప్పుడు రూ.4,000 కోట్లతో సినిమా'- రామాయణ ప్రొడ్యూసర్ జర్నీ ఇది
Namit Malhotra Losses : 19 ఏళ్ల వయసులో గ్యారేజ్లో మొదలైన నమిత్ మల్హోత్రా కెరీర్ మధ్యలో ఊహించని దెబ్బ తగిలింది. అక్కడి నుంచి మళ్లీ నిలబడి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగంలో ప్రపంచస్థాయికి చేరుకున్నారు.
Published : October 30, 2026 at 11:12 AM IST
Namit Malhotra Ramayana : లాస్ఏంజెలెస్లోని అకాడమీ థియేటర్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో నమిత్ మల్హోత్రా తన కెరీర్ను గుర్తు చేసుకున్నారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత, ఇప్పుడు తానే భారతీయ సినిమాలో ఒక భారీ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నానని చెప్పారు. ఆ వేదికపై మాట్లాడటం తనకు‘ఆస్కార్ మూమెంట్’లా అనిపిస్తోందని అన్నారు. కానీ ఆ మాటల వెనుక ఒక పెద్ద పతనం నుంచి తిరిగి వచ్చిన కథ కూడా ఉంది. అదేంటంటే?
గ్యారేజ్తో మొదలైన కెరీర్
19 ఏళ్ల వయసులో ఒక గ్యారేజ్ నుంచి చిన్న స్టార్టప్ ప్రారంభించినట్లు నమిత్ చెప్పారు. ఒక ఆపిల్ కంప్యూటర్, తనతో పనిచేసిన ముగ్గురు టీచర్లతో ఆ ప్రయాణం మొదలైందని గుర్తు చేసుకున్నారు. మూడో తరం సినిమా కుటుంబం నుంచి వచ్చినా, డైరెక్ట్ నిర్మాతగా మొదలు కాలేదు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగంలోకి వెళ్లారు. ఎప్పటికైనా సినిమాలు నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆ దారిని ఎంచుకున్నానని చెప్పారు. తన తండ్రి, దర్శకుడు నరేశ్ మల్హోత్రా కూడా సినిమా నిర్మాణం వైపు వెళ్లాలని ప్రోత్సహించారని తెలిపారు.
2008లో 90 శాతం సంపద పోయింది
భారతీయ సినిమా రంగాన్ని హాలీవుడ్ స్థాయి టెక్నాలజీ, టాలెంట్తో కలపాలనే లక్ష్యంతో 2007లో అమెరికాకు వెళ్లినట్లు నమిత్ చెప్పారు. కానీ 2008 ఆర్థిక సంక్షోభం ఆయనకు భారీగా దెబ్బ కొట్టింది. ఆ సమయంలో తన సంపదలో దాదాపు 90 శాతం కోల్పోయానని వెల్లడించారు. అక్కడి నుంచి మళ్లీ నిలబడి, ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సినిమాల్లో ఒక ప్రాజెక్టును తీసుకొస్తున్నానని చెప్పడం తనకు ఎమోషనల్గా ఉందన్నారు.
ఎనిమిది ఆస్కార్లు గెలిచిన డీఎన్ఈజీ
నమిత్కు చెందిన DNEG విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగంలో ఇప్పటికే మంచి పేరు సంపాదించింది. సంస్థకు మొత్తం ఎనిమిది అకాడమీ అవార్డులు వచ్చాయని, అందులో ఏడు అవార్డులు గత 11 ఏళ్లలోనే వచ్చాయని ఆయన చెప్పారు. క్రిస్టోఫర్ నోలన్, డెనిస్ విలనేవ్ వంటి దర్శకులతో కలిసి పనిచేసిన అనుభవాన్ని కూడా గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రపంచంలోని పెద్ద సినిమాల కోసం పనిచేసిన టీమ్ ఇప్పుడు తన స్వంత భారీ నిర్మాణంలో భాగమవడం ప్రత్యేకమని చెప్పారు. ఇండియన్ టాలెంట్తో పాటు వెస్ట్రన్ టెక్నీషియన్లను కలిపి పనిచేయించడం తనకు కొత్త విషయం కాదని, ఇప్పుడు అదే అనుభవం 'రామాయణం'కు ఉపయోగపడుతోందని తెలిపారు.
మొదట పిచ్చివాడిలా చూశారట
'రామాయణం'ను ఏడు సంవత్సరాల క్రితం ప్లాన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారట. అప్పుడు చాలామంది తనను పిచ్చివాడిలా చూశారని నమిత్ చెప్పారు. భారతీయ సినిమా ఇంత భారీ స్థాయిలో వెళ్లగలదా? అనే సందేహాలు అప్పట్లో ఉన్నాయని అన్నారు. కానీ రామాయణం లాంటి ఇతిహాసాన్ని ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు చూపించాలంటే చిన్న స్థాయిలో ఆలోచించడం సరిపోదని భావించినట్లు చెప్పారు. ఈ కథను కేవలం భారత మార్కెట్కే పరిమితం చేయకుండా ప్రపంచ ప్రేక్షకులు చూసే సినిమాగా తయారు చేయాలన్నదే మొదటి నుంచి తన ఉద్దేశమని తెలిపారు. ఇండియా నుంచి మంచి టాలెంట్ను, వెస్ట్రన్ టీమ్లను ఒకే ప్రాజెక్ట్పైకి తీసుకొచ్చామని చెప్పారు.
రెండు భాగాలకు రూ.4 వేల కోట్లకు పైగా
ఈ రెండు భాగాలకు కలిపి దాదాపు 500 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చవుతాయని నమిత్ చెప్పారు. భారత కరెన్సీలో అది రూ.4,000 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద బడ్జెట్ పెట్టడం అంటే డబ్బు విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేస్తున్నామనే అర్థం కాదని కూడా చెప్పారు. హాలీవుడ్లోని కొన్ని భారీ సినిమాలతో పోలిస్తే తాము మరింత సమర్థంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తున్నామని అన్నారు. భారీగా ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఖర్చు విషయంలో బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తున్నామని వివరించారు. ఈ స్కేల్కి వెళ్లినా ప్రతి ఖర్చును కంట్రోల్లో ఉంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని ఆయన మాటల్లో స్పష్టం చేశారు.
నిర్మాత కావాలనే అప్పటినుంచే ప్లాన్
సినిమా నిర్మాణంలోకి రావాలనే ఆలోచన తనకు చాలా కాలంగా ఉందని నమిత్ చెప్పారు. అందుకే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగాల్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు పనిచేశానని అన్నారు. ఇప్పుడు ‘రామాయణం’తో నిర్మాతగా ఆ లక్ష్యాన్ని పెద్ద స్థాయిలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. తన తండ్రి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం, డీఎన్ఈజీ ద్వారా వచ్చిన అంతర్జాతీయ అనుభవం రెండూ ఈ దశలో ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం భారత్ నుంచి పలువురు ప్రముఖ నటులు, టెక్నీషియన్లు పనిచేస్తుండగా, విదేశీ నిపుణులు కూడా భాగమయ్యారని తెలిపారు.
రెండు దీపావళులకు రెండు భాగాలు
'రామాయణం' రెండు భాగాలుగా విడుదల కానుంది. తొలి భాగాన్ని 2026 దీపావళికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేశారు. రెండో భాగం 2027 దీపావళికి రానుంది. రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా సన్నీ డియోల్, రవి దూబే కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
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