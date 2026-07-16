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రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్‌కు అంతా రెడీ - ఆ రెండు వెర్షన్ల టైమింగ్ వివరాలు ఇవే!

రామాయణం సినిమా కోసం ఆడియన్స్ ఎదురుచూపులు - జులై 24న ట్రైలర్‌ను గ్రాండ్‌ రిలీజ్ - సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్న రెండు వెర్షన్లు - దీపావళికి రానున్న ఫస్ట్ పార్ట్

Ramayana Trailer Update
Ramayana Trailer Update (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 11:57 AM IST

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Ramayana Trailer Runtime: 'రామాయణం' సినిమా గురించి వస్తున్న ప్రతీ అప్డేట్ కూడా సినీ ప్రేమికుల్లో పాజిటివ్ వైబ్స్ క్రియేట్ చేసేలా ఉన్నాయి. దంగల్ డైరెక్టర్ నితీష్ తివారీ తీస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై మొదటి నుంచి మంచి క్రేజ్ ఉంది. నమిత్ మల్హోత్రా భారీ బడ్జెట్‌తో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ఈ సినిమాలో రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, కేజీఎఫ్ హీరో యష్ లాంటి స్టార్లు నటిస్తున్నారు. వీళ్లందరినీ ఒకే స్క్రీన్‌పై ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామా అని ఫ్యాన్స్ అంతా ఆతృతగా ఉన్నారు. జులై 24న ఈ సినిమా అఫీషియల్ ట్రైలర్‌ను చాలా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ఇదివరకే చెప్పారు. దీంతో అసలు రామాయణం స్టోరీని డైరెక్టర్ ఎలా చూపించబోతున్నాడో అనే క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

ట్రైలర్‌కు సెన్సార్ గ్రీన్ సిగ్నల్
ట్రైలర్ రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో ఒక అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ ట్రైలర్‌కు సంబంధించిన రెండు వేర్వేరు వెర్షన్లు సెన్సార్ పనులను పూర్తి చేసుకున్నాయి. మేకర్స్ చాలా ప్లానింగ్‌తో ఈ రెండు వెర్షన్లను రెడీ చేసి సెన్సార్ బోర్డుకు పంపించారు. ఓటీటీలు, యూట్యూబ్ లాంటి డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ కోసం ఒకలా, థియేటర్లలో చూసే ఆడియన్స్ కోసం మరోలా ఈ ట్రైలర్‌ను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సెన్సార్ బోర్డు నుంచి కూడా ఈ రెండు ట్రైలర్లకు ఎలాంటి కట్స్ లేకుండా సర్టిఫికెట్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అప్డేట్ రాగానే సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు దీని గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. డైరెక్టర్ నితీష్ తివారీ ట్రైలర్‌ను నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో కట్ చేసి ఉంటాడని అంతా ఫిక్స్ అయిపోయారు.

రన్‌టైమ్ ఎంతంటే?
డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ కోసం రెడీ చేసిన ట్రైలర్ రన్‌టైమ్ 4 నిమిషాల 15 సెకన్ల పాటు సాగనుంది. అలాగే థియేటర్లలో ప్రదర్శించడానికి రెడీ చేసిన మరో వెర్షన్ కరెక్ట్‌గా 4 నిమిషాలు ఉంది. నార్మల్‌గా ఏ సినిమా ట్రైలర్ అయినా రెండు లేదా రెండున్నర నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ రామాయణం ట్రైలర్ ఏకంగా 4 నిమిషాలకు పైగా ఉండటంతో అందులో ఏమేం చూపించబోతున్నారో అని ఫ్యాన్స్ మరింత ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు. 4 నిమిషాల పాటు ఆ విజువల్స్ చూస్తే గూస్‌బంప్స్ వస్తాయని ఆశిస్తున్నారు. ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ను ఎక్కడ చేయబోతున్నారు, ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనే డీటెయిల్స్ త్వరలోనే బయటకు రానున్నాయి. థియేటర్లలో ఈ ట్రైలర్ చూస్తే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుందని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.

గ్రాండ్ విజువల్స్
ఈ భారీ సినిమాను మోన్‌స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్‌తో పాటు వీఎఫ్ఎక్స్‌లో ఆస్కార్ కొట్టిన డీఎన్ఈజీ కంపెనీ కలిపి నిర్మిస్తోంది. గ్రాఫిక్స్ విషయంలో ఎక్కడా తగ్గకుండా హాలీవుడ్ రేంజ్ విజువల్స్‌ను ఇందులో వాడబోతున్నారు. ఆడియన్స్‌కు ఒక కొత్త థియేట్రికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో సినిమా మొత్తాన్ని ఐమాక్స్ కెమెరాలతోనే షూట్ చేస్తున్నారు. ఐమాక్స్‌తో పాటు డాల్బీ సినిమా ఫార్మాట్లలో కూడా దీన్ని రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. టెక్నికల్‌గా ఈ సినిమా ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్‌ను కచ్చితంగా పెంచుతుందనడంలో ఎలాంటి డౌట్ లేదనే అభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ సెట్స్, యాక్షన్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను మరో లోకంలోకి తీసుకెళ్తాయని సినిమా యూనిట్ చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉంది.

దీపావళికి ఫస్ట్ పార్ట్ రిలీజ్
రామాయణం స్టోరీ చాలా పెద్దది కావడంతో దానిని ఒకే సినిమాలో చూపించడం కష్టం. అందుకే ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా డీటెయిల్డ్‌గా చెప్పడానికి ఈ కథను రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మొదటి పార్ట్‌ను రాబోయే దీపావళికి థియేటర్లలో రిలీజ్ చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా నటిస్తుండటంతో అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్‌లో ఈ సినిమాపై ప్రత్యేకమైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఈ ఏడాది చివర్లో రాబోతున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర కొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందని ట్రేడ్ జనాలు అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే రెండో భాగాన్ని 2027 దీపావళికి రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు.

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