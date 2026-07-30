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‘రామాయణ’ ట్రైలర్ వచ్చేసింది: లంకేశుడు విధ్వంసం- శ్రీరాముడిగా ఒదిగిపోయిన 'రణ్‌బీర్'

విడుదలైన అడ్వెంచరస్ ఎపిక్ డ్రామా 'రామాయణ' ట్రైలర్- ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసిన దాదాపు నాలుగు నిమిషాలకు పైగా ఉన్న ట్రైలర్

Ramayana Movie Trailer
Ramayana Movie Trailer (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 7:38 AM IST

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Ramayana Movie Trailer : భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో మైండ్ బ్లోయింగ్ కాస్టింగ్‌తో తెరకెక్కుతున్న అడ్వెంచరస్ ఎపిక్ డ్రామా ‘రామాయణ’ ట్రైలర్ విడుదలైంది. ‘దంగల్’ ఫేమ్ నితేశ్​ తివారీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్ అబ్బురపరిచేలా ఉంది. దాదాపు నాలుగు నిమిషాలకు పైగా ఉన్న ట్రైలర్ ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతిక విలువలతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. భారతీయ సినీ రంగంలో ఇప్పటివరకు ఏ చిత్రానికి లేనంత హైప్‌ను సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్‌తో ఆ అంచనాలను రెట్టింపు చేసింది.

రావణుడి రాజ్యం

రావణుడిగా 'రాకింగ్ స్టార్' యష్ ఎంట్రీ ట్రైలర్‌కే హైలైట్‌గా నిలిచింది. గంభీరమైన కటౌట్, లుక్, విలనిజంతో నిండిన ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ థియేటర్లలో పూనకాలు తెప్పించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన చెప్పే డైలాగ్స్ ట్రైలర్​ను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. 'ముల్లోకాలకు ఒక్కటే సామ్రాజ్యం- అది రావణ రాజ్యం' డైలాగ్స్ ట్రైలర్​కు హైలెట్​గా నిలిచాయి.

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