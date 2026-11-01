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'రామాయణం'లో కీలక పాత్రలు- ఎవరేమన్నారంటే?

Ramayana Special Interview : 'రామాయణం' నవంబరు 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తమ అభిప్రాయాలను మూవీటీమ్ ఓ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు.

Ranbir Kapoor Ramayana
రామాయణంలో రణ్​బీర్ కపూర్ - సాయిపల్లవి (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2026 at 2:41 PM IST

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భారతీయ ఇతిహాసగాథ రామాయణాన్ని ఎన్ని సార్లు కథల రూపంలో విన్నా, సినిమాల్లో చూసినా ఎప్పటికీ నిత్యనూతనంగానే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ప్రతి క్యారెక్టర్​కు ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. దీనిపై ఇప్పటికే వెండితెరపై 'లవకుశ', 'సంపూర్ణ రామాయణం' వంటి పలు చిత్రాలు తెరకెక్కి ప్రేక్షకులను అలరించాయి. అయినా సరే దీనిపైన మళ్లీ సినిమా వస్తుందంటే ఏ క్యారెక్టర్​లో ఎవరు కనిపిస్తారు? ఎలా అలరిస్తారు? అనే ఆసక్తి ఆడియెన్స్​లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి సరికొత్త హంగులతో భారీ బడ్జెట్‌తో వస్తున్న 'రామాయణ' మరో 4 రోజుల్లో వరల్డ్​వైడ్​గా రిలీజ్​ కానుంది. ఇందులో రణ్​బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్, సన్నీ దేఓల్, రకుల్​ ప్రీత్​ సింగ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వాళ్లకు ఈ అవకాశం దక్కడం, రామాయణంలోని పాత్రలు పోషించడంపై తమ అభిప్రాయాలను పలు ఇంటర్వ్యూల్లో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వివిధ గ్రంథాలను చదివాను : రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌
'శ్రీరాముడి క్యారెక్టర్​లో రామాయణలో నటించడం అనేది నాకొక అద్భుతమైన ఎమోషనల్ జర్నీ. ఇది క్యారెక్టర్ మాత్రమే కాదు, ప్రత్యేకమైన బాధ్యత. క్యారెక్టర్​కు మాత్రమే కాకుండా, ప్రజల నమ్మకానికీ అర్హుడిగా ఉండాలని ప్రతి నిమిషం గుర్తుచేసుకునే వాడిని. శ్రీరాముడి క్యారెక్టర్​కు న్యాయం చేయాలని రెండేళ్లు యోగా సాధన చేశాను. వివిధ గ్రంథాలను కూడా చదివాను. ఎంతోమంది పండితులనూ కలిశాను. దీంతో భారతీయ సంస్కృతిని లోతుగా అర్థం చేసుకునే గొప్ప అవకాశం నాకు దక్కింది. ఆ తర్వాత నిజమైన బలం, ధైర్యం, కరుణ, క్షమ అంటే ఏంటో నాకు తెలిసింది' అని రాముడి పాత్ర పోషించిన రణ్​బీర్​ కపూర్ అన్నారు. ఇలాంటి పాత్ర కెరీర్​లో ఒక్కసారే దక్కే అవకాశం అని తెలిపారు.

Ranbir - Rakul
రణ్​బీర్- సాయిపల్లవి (Source : Team Ramayana)

ఈగోను పక్కన పెట్టి పనిచేశాను : యశ్
'రావణుడి క్యారెక్టర్​లో విలనిజం మాత్రమే కాదు. ఎన్నో కోణాలు ఉంటాయి. నటనకు స్కోప్​ ఉండటంతోనే ఆ క్యారెక్టర్​ను ఒప్పుకున్నాను. రాముడి సద్గుణాలన్నీ తెలియాలంటే, రావణుడి క్యారెక్టర్​ను పండించాలనుకున్నాను. పూర్తిగా ఈగోను పక్కనపెట్టి వర్క్ చేశాను. చిన్నప్పుడు మా తాత రామాయణం చెబితే, ఒక విధంగా ఊహించుకునేవాడిని. కానీ ఆ తర్వాత సినిమాల్లో ఆ ఊహ అనేది మారిపోయింది. రామాయణం చిత్రంతో లైఫ్​కు సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలను అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాను' అని యశ్ అన్నారు.

Yash As Ravana
రావణుడిగా యశ్ (Source : Team Ramayana)

సీతమ్మకు ప్రార్థన చేసేదాన్ని: సాయిపల్లవి
'అదృష్టం ఉంటే తప్ప సీతమ్మ వంటి పాత్రలు రావు. క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్​తో పాటు భారీ ప్రాజెక్ట్‌ కావడంతో మొదట్లో కొంచెం భయపడ్డాను. కానీ ఆ తర్వాత ఆ సీతమ్మే ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించిందనుకున్నాను. ఇలాంటి పవిత్రమైన క్యారెక్టర్ చేయాలంటే అణకువ, అంకితభావంతో పాటు ఆలోచనలను కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. అందుకే చిత్రీకరణ ప్రారంభమయ్యే ముందు మెడిటేషన్ చేసేదాన్ని. 'సీతమ్మ తల్లీ! మీపాత్ర ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారో అదే నా ద్వారా బయటికొచ్చేలా ఆశీర్వదించండి' అని ప్రార్థన చేసేదాన్ని' అని సాయిపల్లవి పేర్కొన్నారు.

Sai Pallavi As Sita
సీతగా సాయిపల్లవి (Source : Team Ramayana)

కెరీర్‌లోనే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ : రకుల్‌ ప్రీత్‌సింగ్‌
'నాకు ఛాలెంజ్​తో కూడిన పాత్రలు చేయడమంటే ఇష్టం. అందులో రామాయణంలో నేను చేసిన శూర్పణఖ ఒకటి. శూర్పణఖ క్యారెక్టర్​ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అందరూ ఆమెను ఒక్క సన్నివేశంలోనే ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. కానీ, శూర్పణఖ స్టోరీ ఇంకా ఉంది. అందుకే ఆ పాత్ర​కు అంగీకరించాను. ఇది నా కెరీర్‌లోనే ఉత్తమంగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నాను. ఈ చిత్రం తర్వాత, అందరూ శూర్పణఖను మరో కోణంలోనూ చూస్తారు.

Rajul As Surpanakha
శూర్పణకగా రకుల్ (Source : Team Ramayana)

వందశాతం కృషి చేశా : సన్నీదేవోల్‌
'రామాయణంలో హనుమంతుడి ప్రాధాన్యం నేపథ్యంలో ఆయన క్యారెక్టర్​లో ఒదిగిపోవడం అంత సులభమైన పని కాదు. హనుమ అంటే శారీరక బలంతో పాటు, భక్తి, శక్తి, ఉత్సాహం, అమాయకత్వం వంటివన్నీ ఉంటాయి. అప్పట్లో హనుమంతుడి క్యారెక్టర్​లో మెప్పించిన దారాసింగ్‌ స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరు. మొదట్లో 'ఆయనలా నేను చేయగలనా?' అని కొంచెం ఒత్తిడికి గురైనప్పటికీ, హనుమాన్ పాత్ర​కు సంపూర్ణ న్యాయం చేసేందుకు వందశాతం కృషి చేశాను. నా సినీ కెరీర్​లోనే అతి పెద్ద బాధ్యతల్లో ఇది ఒకటి' అని నటుడు సన్నీ దేఓల్ అన్నారు.

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TAGGED:

RAMAYANA MOVIE PART 2
RANBIR KAPOOR ON LORD RAM
SAI PALLAVI ON LORD SITA
రామాయణ సినిమాలోని పాత్రలేవి
రావణ పాత్రపై యశ్ కామెంట్స్

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