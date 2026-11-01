'రామాయణం'లో కీలక పాత్రలు- ఎవరేమన్నారంటే?
Ramayana Special Interview : 'రామాయణం' నవంబరు 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తమ అభిప్రాయాలను మూవీటీమ్ ఓ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు.
Published : November 1, 2026 at 2:41 PM IST
భారతీయ ఇతిహాసగాథ రామాయణాన్ని ఎన్ని సార్లు కథల రూపంలో విన్నా, సినిమాల్లో చూసినా ఎప్పటికీ నిత్యనూతనంగానే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ప్రతి క్యారెక్టర్కు ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. దీనిపై ఇప్పటికే వెండితెరపై 'లవకుశ', 'సంపూర్ణ రామాయణం' వంటి పలు చిత్రాలు తెరకెక్కి ప్రేక్షకులను అలరించాయి. అయినా సరే దీనిపైన మళ్లీ సినిమా వస్తుందంటే ఏ క్యారెక్టర్లో ఎవరు కనిపిస్తారు? ఎలా అలరిస్తారు? అనే ఆసక్తి ఆడియెన్స్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి సరికొత్త హంగులతో భారీ బడ్జెట్తో వస్తున్న 'రామాయణ' మరో 4 రోజుల్లో వరల్డ్వైడ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్, సన్నీ దేఓల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వాళ్లకు ఈ అవకాశం దక్కడం, రామాయణంలోని పాత్రలు పోషించడంపై తమ అభిప్రాయాలను పలు ఇంటర్వ్యూల్లో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వివిధ గ్రంథాలను చదివాను : రణ్బీర్ కపూర్
'శ్రీరాముడి క్యారెక్టర్లో రామాయణలో నటించడం అనేది నాకొక అద్భుతమైన ఎమోషనల్ జర్నీ. ఇది క్యారెక్టర్ మాత్రమే కాదు, ప్రత్యేకమైన బాధ్యత. క్యారెక్టర్కు మాత్రమే కాకుండా, ప్రజల నమ్మకానికీ అర్హుడిగా ఉండాలని ప్రతి నిమిషం గుర్తుచేసుకునే వాడిని. శ్రీరాముడి క్యారెక్టర్కు న్యాయం చేయాలని రెండేళ్లు యోగా సాధన చేశాను. వివిధ గ్రంథాలను కూడా చదివాను. ఎంతోమంది పండితులనూ కలిశాను. దీంతో భారతీయ సంస్కృతిని లోతుగా అర్థం చేసుకునే గొప్ప అవకాశం నాకు దక్కింది. ఆ తర్వాత నిజమైన బలం, ధైర్యం, కరుణ, క్షమ అంటే ఏంటో నాకు తెలిసింది' అని రాముడి పాత్ర పోషించిన రణ్బీర్ కపూర్ అన్నారు. ఇలాంటి పాత్ర కెరీర్లో ఒక్కసారే దక్కే అవకాశం అని తెలిపారు.
ఈగోను పక్కన పెట్టి పనిచేశాను : యశ్
'రావణుడి క్యారెక్టర్లో విలనిజం మాత్రమే కాదు. ఎన్నో కోణాలు ఉంటాయి. నటనకు స్కోప్ ఉండటంతోనే ఆ క్యారెక్టర్ను ఒప్పుకున్నాను. రాముడి సద్గుణాలన్నీ తెలియాలంటే, రావణుడి క్యారెక్టర్ను పండించాలనుకున్నాను. పూర్తిగా ఈగోను పక్కనపెట్టి వర్క్ చేశాను. చిన్నప్పుడు మా తాత రామాయణం చెబితే, ఒక విధంగా ఊహించుకునేవాడిని. కానీ ఆ తర్వాత సినిమాల్లో ఆ ఊహ అనేది మారిపోయింది. రామాయణం చిత్రంతో లైఫ్కు సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలను అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాను' అని యశ్ అన్నారు.
సీతమ్మకు ప్రార్థన చేసేదాన్ని: సాయిపల్లవి
'అదృష్టం ఉంటే తప్ప సీతమ్మ వంటి పాత్రలు రావు. క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్తో పాటు భారీ ప్రాజెక్ట్ కావడంతో మొదట్లో కొంచెం భయపడ్డాను. కానీ ఆ తర్వాత ఆ సీతమ్మే ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించిందనుకున్నాను. ఇలాంటి పవిత్రమైన క్యారెక్టర్ చేయాలంటే అణకువ, అంకితభావంతో పాటు ఆలోచనలను కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. అందుకే చిత్రీకరణ ప్రారంభమయ్యే ముందు మెడిటేషన్ చేసేదాన్ని. 'సీతమ్మ తల్లీ! మీపాత్ర ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారో అదే నా ద్వారా బయటికొచ్చేలా ఆశీర్వదించండి' అని ప్రార్థన చేసేదాన్ని' అని సాయిపల్లవి పేర్కొన్నారు.
కెరీర్లోనే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ : రకుల్ ప్రీత్సింగ్
'నాకు ఛాలెంజ్తో కూడిన పాత్రలు చేయడమంటే ఇష్టం. అందులో రామాయణంలో నేను చేసిన శూర్పణఖ ఒకటి. శూర్పణఖ క్యారెక్టర్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అందరూ ఆమెను ఒక్క సన్నివేశంలోనే ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. కానీ, శూర్పణఖ స్టోరీ ఇంకా ఉంది. అందుకే ఆ పాత్రకు అంగీకరించాను. ఇది నా కెరీర్లోనే ఉత్తమంగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నాను. ఈ చిత్రం తర్వాత, అందరూ శూర్పణఖను మరో కోణంలోనూ చూస్తారు.
వందశాతం కృషి చేశా : సన్నీదేవోల్
'రామాయణంలో హనుమంతుడి ప్రాధాన్యం నేపథ్యంలో ఆయన క్యారెక్టర్లో ఒదిగిపోవడం అంత సులభమైన పని కాదు. హనుమ అంటే శారీరక బలంతో పాటు, భక్తి, శక్తి, ఉత్సాహం, అమాయకత్వం వంటివన్నీ ఉంటాయి. అప్పట్లో హనుమంతుడి క్యారెక్టర్లో మెప్పించిన దారాసింగ్ స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరు. మొదట్లో 'ఆయనలా నేను చేయగలనా?' అని కొంచెం ఒత్తిడికి గురైనప్పటికీ, హనుమాన్ పాత్రకు సంపూర్ణ న్యాయం చేసేందుకు వందశాతం కృషి చేశాను. నా సినీ కెరీర్లోనే అతి పెద్ద బాధ్యతల్లో ఇది ఒకటి' అని నటుడు సన్నీ దేఓల్ అన్నారు.
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