'రామాయణ' ఓటీటీ రిలీజ్లో కొత్త ట్విస్ట్- సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నా మళ్లీ డబ్బులు కట్టాల్సిందే!
పే- పర్ - వ్యూ విధానంలో 'రామాయణ' చిత్రం జియో హాట్స్టార్లో రిలీజ్ కానున్నట్లు సమాచారం. థియేట్రికల్ రన్ పూర్తి అయిన తర్వాత ఆ విధానం అందుబాటులోకి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : October 22, 2026 at 2:05 PM IST
Ramayana JioHotstar PPV Model : నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతున్న భారీ బడ్జెట్ సినిమా 'రామాయణ' పార్ట్1 దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 5 రిలీజ్ కానుంది. అయితే దీని ఓటీటీ రిలీజ్పై ఓ ఇంట్రస్టింగ్ విషయం తెలిసింది. థియేట్రికల్ రిలీజ్ అనంతరం జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లో 'పే-పర్-వ్యూ' విధానంలో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు సమాచారం.
'పే - పర్ - వ్యూ' స్ట్రాటజీ వెనుక రీజన్ ఇదేనా?
జియోహాట్స్టార్లో రానున్న మొట్టమొదటి పే-పర్-వ్యూ (ఆన్-డిమాండ్) సినిమా రామాయణ కావడం విశేషం. థియేటర్లకు వెళ్ళలేని ప్రతి ఒక్కరికీ, డిజిటల్ స్క్రీన్లపై హై క్వాలిటీతో సినిమాను అందించడమే ఈ స్ట్రాటజీ వెనుకున్న ముఖ్య ఉద్దేశమని తెలిసింది. సాధారణంగా ఓటీటీలలో సినిమాలు చూడటానికి మనం నెలవారీ లేదా యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటాం. కానీ 'పే-పర్-వ్యూ' విధానంలో సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నా సరే, రామాయణ చూడటానికి ప్రేక్షకులు విడిగా కొంత డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన చిత్రం కావడంతో ఒక ప్రీమియం డిజిటల్ ఈవెంట్లా మార్చడానికి, పైరసీ నష్టాలను తగ్గించుకోవడానికి మేకర్స్ ఈ స్ట్రాటజీని అమలు చేస్తున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.
అయితే సబ్స్క్రిప్షన్తో పాటుగా అదనంగా డబ్బులను చెల్లించి రామాయణ చూసేందుకు ఆడియెన్స్ ఎంత మేర ఆసక్తిని చూపిస్తారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇండియన్ ఓటీటీ మార్కెట్లో రామాయణం లాంటి భారీ సినిమాకు 'పే-పర్-వ్యూ' మోడల్ను తీసుకురావడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో చిత్ర పరిశ్రమలో పే-పర్-వ్యూ పై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. మరోవైపు రామాయణ ఐమ్యాక్స్ త్రీడీ ఫార్మాట్తో పాటు బహుళ భాషల్లో థియేటర్లలో విడుదల కానున్నట్లు ఇప్పటికే నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా స్పష్టం చేశారు. సోనీ పిక్చర్స్ దాదాపు 50,000 స్క్రీన్లలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ మూవీని రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది.
చైన్నైలో జరిగిన రామాయణ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్
మరోవైపు, రామాయణ తమిళ వెర్షన్కు సంబంధించి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ బుధవారం చెన్నైలో గ్రాండ్గా జరిగింది. ఆ ఈవెంట్లో ఏఆర్ రెహమాన్ తన లైవ్ ఫెర్ఫార్మెన్స్తో సంగీత అభిమానులను విశేషంగా అలరించారు. అంతేకాకుండా ఈవెంట్లో సాయిపల్లవి మాట్లాడుతూ, భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సంప్రదాయ దుస్తులతో హాజరైన ఆమె ఈవెంట్కు స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచారు. సాయిపల్లవి సీత క్యారెక్టర్ గురించి తమిళంలో మాట్లాడి అక్కడి ఆశ్చర్యపరిచారు. రామాయణలో నటించడం తనకు దక్కిన గొప్ప గౌరవమని, ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కదిలించే విధంగా డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కించారని సాయిపల్లవి పేర్కొన్నారు.
హీరో రణ్బీర్ కపూర్ మాట్లాడుతూ, సాయిపల్లవిపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆమె సహజమైన నటన, అద్భుతమైన ప్రతిభ సినిమాకు ఎంతో కీలకంగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. భారతదేశం గర్వించదగ్గ అతిపెద్ద సినిమాటిక్ వండర్గా 'రామాయణ' నిలుస్తుందని రణ్బీర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా ఈవెంట్కు యశ్ కూడా హాజరయ్యారు. యశ్ స్టేజ్పై మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ప్రేక్షకులు చప్పట్లతో హోరెత్తించారు. తమిళనాడుతో తనకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉందని ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఇక నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా రామాయణ వీఎఫ్ఎక్స్పై మాట్లాడారు. హాలీవుడ్ స్థాయిలో వీఎఫ్ఎక్స్ను రామాయణ కోసం ఉపయోగించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రేక్షకులందరూ కచ్చితంగా త్రీడీ ఫార్మాట్లో చూడాలని కోరారు. ఈ ఇతిహాస గాథకు ఫేమస్ మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ హన్స్ జిమ్మర్, ఏ. ఆర్. రెహమాన్ సంయుక్తంగా స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును ఫ్రైమ్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ కలిసి నిర్మిస్తున్నారు.
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