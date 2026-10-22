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'రామాయణ' ఓటీటీ రిలీజ్‌లో కొత్త ట్విస్ట్- సబ్​స్క్రిప్షన్ ఉన్నా మళ్లీ డబ్బులు కట్టాల్సిందే!

పే- పర్ - వ్యూ విధానంలో 'రామాయణ' చిత్రం జియో హాట్​స్టార్​లో రిలీజ్ కానున్నట్లు సమాచారం. థియేట్రికల్ రన్ పూర్తి అయిన తర్వాత ఆ విధానం అందుబాటులోకి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Ramayana JioHotstar PPV
రామాయణలో రణ్​బీర్ కపూర్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2026 at 2:05 PM IST

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Ramayana JioHotstar PPV Model : నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణ్‌బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతున్న భారీ బడ్జెట్ సినిమా 'రామాయణ' పార్ట్1 దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 5 రిలీజ్ కానుంది. అయితే దీని ఓటీటీ రిలీజ్​పై ఓ ఇంట్రస్టింగ్ విషయం తెలిసింది. థియేట్రికల్ రిలీజ్ అనంతరం జియోహాట్‌స్టార్ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫారమ్​లో 'పే-పర్-వ్యూ' విధానంలో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు సమాచారం.

'పే - పర్ - వ్యూ' స్ట్రాటజీ వెనుక రీజన్ ఇదేనా?
జియోహాట్‌స్టార్​లో రానున్న మొట్టమొదటి పే-పర్-వ్యూ (ఆన్-డిమాండ్) సినిమా రామాయణ కావడం విశేషం. థియేటర్లకు వెళ్ళలేని ప్రతి ఒక్కరికీ, డిజిటల్ స్క్రీన్‌లపై హై క్వాలిటీతో సినిమాను అందించడమే ఈ స్ట్రాటజీ వెనుకున్న ముఖ్య ఉద్దేశమని తెలిసింది. సాధారణంగా ఓటీటీలలో సినిమాలు చూడటానికి మనం నెలవారీ లేదా యాన్యువల్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటాం. కానీ 'పే-పర్-వ్యూ' విధానంలో సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఉన్నా సరే, రామాయణ చూడటానికి ప్రేక్షకులు విడిగా కొంత డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన చిత్రం కావడంతో ఒక ప్రీమియం డిజిటల్ ఈవెంట్‌లా మార్చడానికి, పైరసీ నష్టాలను తగ్గించుకోవడానికి మేకర్స్ ఈ స్ట్రాటజీని అమలు చేస్తున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.

అయితే సబ్​స్క్రిప్షన్​తో పాటుగా అదనంగా డబ్బులను చెల్లించి రామాయణ చూసేందుకు ఆడియెన్స్ ఎంత మేర ఆసక్తిని చూపిస్తారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇండియన్ ఓటీటీ మార్కెట్‌లో రామాయణం లాంటి భారీ సినిమాకు 'పే-పర్-వ్యూ' మోడల్‌ను తీసుకురావడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో చిత్ర పరిశ్రమలో పే-పర్-వ్యూ పై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. మరోవైపు రామాయణ ఐమ్యాక్స్ త్రీడీ ఫార్మాట్‌తో పాటు బహుళ భాషల్లో థియేటర్లలో విడుదల కానున్నట్లు ఇప్పటికే నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా స్పష్టం చేశారు. సోనీ పిక్చర్స్ దాదాపు 50,000 స్క్రీన్లలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ మూవీని రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది.

చైన్నైలో జరిగిన రామాయణ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్
మరోవైపు, రామాయణ తమిళ వెర్షన్​కు సంబంధించి ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్ బుధవారం చెన్నైలో గ్రాండ్​గా జరిగింది. ఆ ఈవెంట్​లో ఏఆర్ రెహమాన్ తన లైవ్ ఫెర్ఫార్మెన్స్​తో సంగీత అభిమానులను విశేషంగా అలరించారు. అంతేకాకుండా ఈవెంట్​లో సాయిపల్లవి మాట్లాడుతూ, భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సంప్రదాయ దుస్తులతో హాజరైన ఆమె ఈవెంట్​కు స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచారు. సాయిపల్లవి సీత క్యారెక్టర్ గురించి తమిళంలో మాట్లాడి అక్కడి ఆశ్చర్యపరిచారు. రామాయణలో నటించడం తనకు దక్కిన గొప్ప గౌరవమని, ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కదిలించే విధంగా డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కించారని సాయిపల్లవి పేర్కొన్నారు.

హీరో రణ్​బీర్ కపూర్ మాట్లాడుతూ, సాయిపల్లవిపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆమె సహజమైన నటన, అద్భుతమైన ప్రతిభ సినిమాకు ఎంతో కీలకంగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. భారతదేశం గర్వించదగ్గ అతిపెద్ద సినిమాటిక్ వండర్‌గా 'రామాయణ' నిలుస్తుందని రణ్​బీర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా ఈవెంట్​కు యశ్ కూడా హాజరయ్యారు. యశ్ స్టేజ్​పై మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ప్రేక్షకులు చప్పట్లతో హోరెత్తించారు. తమిళనాడుతో తనకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉందని ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు.

ఇక నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా రామాయణ వీఎఫ్​ఎక్స్​పై మాట్లాడారు. హాలీవుడ్ స్థాయిలో వీఎఫ్​ఎక్స్​ను రామాయణ కోసం ఉపయోగించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రేక్షకులందరూ కచ్చితంగా త్రీడీ ఫార్మాట్లో చూడాలని కోరారు. ఈ ఇతిహాస గాథకు ఫేమస్ మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ హన్స్ జిమ్మర్, ఏ. ఆర్. రెహమాన్ సంయుక్తంగా స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును ఫ్రైమ్ స్టూడియోస్, మోన్​స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ కలిసి నిర్మిస్తున్నారు.

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