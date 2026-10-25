'రామాయణం' నుంచి మరో పాట రిలీజ్- కట్టిపడేసే విజువల్స్తో 'రంగులు రంగులే' సాంగ్
రామాయణ నుంచి థర్డ్ సింగిల్గా 'రంగులు రంగులే' పాటను మేకర్స్ అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేశారు. సాంగ్లో విజువల్స్, భారీ సెట్టింగ్స్ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి.
Published : October 25, 2026 at 11:11 AM IST
Ramayana New Song Release : నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' మూవీ నుంచి మరో సాంగ్ వచ్చేసింది. సీతారాములుగా రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి కలిసి ఉన్న 'రంగులు రంగులే' సాంగ్ను మేకర్స్ తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. సాంగ్లో ముఖ్యంగా విజువల్స్, సెట్టింగ్స్ కట్టిపడేసే విధంగా ఉన్నాయి. ఇక సీతారాములుగా రణ్బీర్, సాయిపల్లవి స్క్రీన్ప్రెజెన్స్ చాలా బాగుంది. వీరిద్దరూ తెరపై అందంగా కనిపించడంతో పాటు, నేచురల్ యాక్టింగ్తో ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకుంటున్నారు. 'రంగులు రంగులే' పాటను ఇప్పుడు మీరూ చూసేయండి.
'రామాయణ' సాంగ్ విశేషాలు
స్వయంవరంలో రాముడు, సీత కలుసుకోవడంతో ఈ సాంగ్ సీతారాముల మధ్య ఉండే ఉద్వేగభరితమైన ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబించేలా 'రంగులు రంగులే' సాంగ్ ఆద్యంతం సాగింది. పాటకు తగ్గట్టే విజువల్ పరంగా రంగులమయంగా ఉంది. అంతేకాకుండా సాంగ్లో రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి కాస్ట్యూమ్స్ కూడా బాగున్నాయి. ఈ మెలోడీ పాటకు ప్రముఖ గీత రచయిత రాకేందు మౌళి లిరిక్స్ను అందించారు. అదే విధంగా రాఘవ్ కౌశిక్, వైశాలి సామంత్ కలిసి సాంగ్ను పాడారు. సీతారాములకు వివాహమైన తర్వాత అయోధ్యలో వారు గడిపిన మధుర క్షణాలు, ఆపై అరణ్యవాసానికి బయలుదేరినప్పటి వారి ప్రయాణంలో ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న అచంచలమైన నమ్మకాన్ని, ఆప్యాయతను విజువల్స్ ద్వారా కళ్లకు కట్టినట్లు హృద్యంగా చూపించారు.
ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీత సారథ్యంలో
దీనికి ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన సంగీతం హైలెట్గా నిలుస్తుంది. విజువల్స్కు తగ్గట్లుగా రెహమాన్ ట్యూన్స్ ఇచ్చిన విధానం ప్రేక్షకులను ఆకట్టకుంటుంది. ప్రముఖ సౌండ్ డిజైన్ సంస్థ 'సింక్ సినిమా' ఈ చిత్రానికి సౌండ్ డిజైన్ బాధ్యతలను నిర్వర్తించింది. ఇక ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్స్గా మహేశ్ లిమాయే, పంకజ్ కుమార్ కలిసి అద్భుతమైన విజువల్స్ను అందించారని ఈ పాట ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇందులో మహేశ్ లిమాయే యాక్షన్, ప్రత్యేక సీన్స్కు వర్క్ చేయగా, పంకజ్ కుమార్ ప్రధాన సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు.
'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి 18' లో సందడి చేసిన రామాయణ టీమ్
మరోవైపు 'రామాయణ' ప్రమోషన్స్లో భాగంగా మూవీటీమ్ అమితాబ్ బచ్చన్ హోస్ట్ చేస్తున్న 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి 18' దీపావళి స్పెషల్ ఎపిసోడ్లో సందడి చేశారు. ఈ షోలో రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, రవి దూబే పాల్గొని హాట్సీట్పై కూర్చున్నారు. ఆపై దీపావళి సందర్భంగా బిగ్ బి అమితాబ్ తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను చిత్రబృందంతో కలిసి షేర్ చేసుకున్నారు. రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి రామాయణ మూవీ షూటింగ్ విశేషాలను షేర్ చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Team #Ramayana at the KBC for promotions ✨ https://t.co/QuxzCXGcUU— Balaji (@RDBalaji) October 25, 2026
రామాయణ బుకింగ్స్
ఇక ఈ చిత్ర బుకింగ్స్ విషయానికొస్తే ఇప్పటికే ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ మూవీ భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారా రూ. 10.92 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లను నమోదు చేసినట్లు సమాచారం. దేశవ్యాప్తంగా 1.69 లక్షల టికెట్ల సేల్స్ జరిగినట్లు తెలిసింది. ఓవర్సీస్లో సైతం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో 1.42 మిలియన్ డాలర్ ( దాదాపు రూ. 13.4 కోట్లు) మార్క్ను టచ్ చేసినట్లు టాక్. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ నిర్మాత దిల్రాజు రామాయణాన్ని రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఓవరాల్ థియేట్రికల్ రైట్స్ను మాత్రం ధర్మ ప్రొడక్షన్స్పై కరణ్ జోహార్ భారీ ఎత్తున డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు.
ఇందులో రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, యశ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండంగా, రవి దూబే, అరుణ్ గోవిల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, కాజల్ అగర్వాల్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును ఫ్రైమ్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రామాయణ రిలీజ్ కానుంది.
'రామాయణ' ఓటీటీ రిలీజ్లో కొత్త ట్విస్ట్- సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నా మళ్లీ డబ్బులు కట్టాల్సిందే!
'రామాయణ' బుకింగ్స్ షురూ- తెలుగు రాష్ట్రాల సంగతేంటి? దిల్ రాజు వెయిటింగ్ దేనికోసం?