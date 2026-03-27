రామనవమి స్పెషల్- 'రామాయణ' బిగ్ అప్డేట్- 'రామా' ఫస్ట్ లుక్ ఎప్పుడంటే?

రణ్​బీర్ కపూర్ 'రామా' ఫస్ట్ లుక్ కోసం స్పెషల్ డే- సోషల్ మీడియా ద్వారా అప్డేట్ ఇచ్చిన సినిమా నిర్మాత

Ramayana (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 1:46 PM IST

Ramayana Movie Update : భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రాలలో 'రామాయణ' ఒకటి. దర్శకుడు నితేష్ తివారీ రూపొందిస్తున్న ఈ పౌరాణిక గాథపై అంచనాలు మామూలుగా లేవు. ముఖ్యంగా శ్రీరాముడి పాత్రలో బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్​బీర్ కపూర్ ఎలా కనిపిస్తారనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో నెలకొంది. ఈ క్రమంలో శ్రీరామనవమి పర్వదినాన సినిమా నుంచి పోస్టర్ లేదా గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేస్తారని ఫ్యాన్స్ భావించారు.

కానీ అవేమీ విడుదల కాలేదు. దీంతో ఆడియెన్స్ నిరాశ చెందకూడదని మాత్రం నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా ఒక భారీ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఒక ప్రత్యేకమైన రోజున 'రామా' ఫస్ట్ లుక్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులతో పంచుకోనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ వార్తతో సోషల్ మీడియాలో 'రామాయణ' హ్యాష్ ట్యాగ్ ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది.

నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించారు. "శుభ శ్రీరామనవమి. మీ విశ్వాసం, సహనానికి ధన్యవాదాలు. ఏప్రిల్ 2న హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా, మనమందరం కలిసి మొదటి అడుగు వేద్దాం" అని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనతో అభిమానులు ఆరాధ్య దైవం శ్రీరాముడి రూపంలో రణ్​బీర్ కపూర్‌ను చూడటానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

నమిత్ మల్హోత్ర తన నోట్‌లో ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్ల తమకున్న బాధ్యతను వివరించారు. "ఈ కథ మనందరికీ చెందింది. మన సొంత రామాయణాన్ని అత్యంత నిజాయితీతో, భక్తితో తెరపైకి తీసుకురావడానికి మేము వేస్తున్న ప్రతి అడుగు ఒక బాధ్యతతో కూడినది" అని పేర్కొన్నారు. ఏప్రిల్ 2న విడుదల కాబోయే 'రామా' ఫస్ట్ లుక్, ఈ ఏళ్ల తరబడి పడ్డ కష్టానికి తొలి రూపమని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులతో ఈ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

'రామాయణం' చిత్రం భారీ తారాగణంతో రూపొందుతోంది. రణ్​బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతాదేవిగా, కన్నడ సూపర్ స్టార్ యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. అలాగే, సన్నీ దేఓల్ హనుమంతుడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాకు ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ అలాగే హాలీవుడ్ లెజెండరీ కంపోజర్ హన్స్ జిమ్మర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. రెహమాన్ ఈ తరహాలో మరో సంగీత దర్శకుడి కాంబినేషన్లో కలిసి పని చేయడం రేర్ అని చెప్పవచ్చు.

ఈ చిత్రాన్ని అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో నిర్మిస్తున్నారు. హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, అంతర్జాతీయ సాంకేతిక నిపుణుల సహాయంతో పురాతన ప్రపంచాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించనున్నారు. అలాగే ఈ సినిమాను ఐమాక్స్ ఫార్మాట్‌లో చిత్రీకరిస్తున్నారు, ఇది ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వనుంది. కేవలం పౌరాణిక గాథను రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్​లో చెప్పకుండా భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రపంచ స్థాయి ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

'రామాయణం' చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా విడుదల చేయనున్నారు. మొదటి భాగం 2026 దీపావళికి, రెండో భాగం 2027 దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో ఒక బిగ్ ట్రెండ్ సెట్టర్​గా నిలుస్తుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. రణ్​బీర్ కపూర్ 'రామా' ఫస్ట్ లుక్ కోసం అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక దంగల్ సినిమాతో ఇదివరకే సినీ ప్రపంచాన్ని మెప్పించిన దర్శకుడు నితేష్ తివారీ ఈ రామాయణం కథను ఏ స్థాయిలో నిలబెడతారో చూడాలి.

