ప్రచారానికే రూ.375 కోట్లా?- కళ్లు చెదిరే రేంజ్లో 'రామాయణ' ప్రమోషన్స్
రామాయణ ప్రమోషన్స్కు కళ్లు చెదిరే బడ్జెట్ - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రచారం కల్పించేందుకే వందల కోట్లు
Published : July 25, 2026 at 2:30 PM IST
Ramayana Promotions Budget : భారతీయ సినిమాల్లోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న చిత్రం 'రామాయణం'. రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ పౌరాణిక ఇతిహాసగాథ రూ. 4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ముస్తాబవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త అందర్ని షాక్కు గురి చేస్తుంది. అదేంటంటే, రామాయణ ప్రమోషన్స్కే ఎవరూ ఊహించనంత స్థాయిలో మేకర్స్ బడ్జెట్ను కేటాయించినట్లు సమాచారం.
రామాయణ ప్రమోషన్స్కు ఎన్ని కోట్లంటే?
'రాయాయణ' పై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో దీని మొదటి భాగం దీపావళి సందర్భంగా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ఇప్పట్నుంచే భారీ స్థాయిలో ప్రమోషన్స్కు ప్లాన్ చేశారు. రీసెంట్గా దిల్లీలో భారీ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. సినిమాను వరల్డ్వైడ్గా తీసుకెళ్లాలని, మన రామాయణ కథను ప్రపంచంలో ఎక్కువమందికి తెలిసేలా చేయాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రమోషన్స్కు కళ్లు చెదిరే రికార్డ్ బ్రేకింగ్ బడ్జెట్ను కేటాయించనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దాదాపు రూ. 375 కోట్లను కేవలం ప్రమోషన్స్కే వెచ్చించనున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.
గ్లోబల్ మార్కెటింగ్
వరల్డ్వైడ్ రీచ్ కోసం మేకర్స్ పక్కా ప్లాన్తో ముందుకెళ్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అంతర్జాతీయంగా భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకులకు సినిమాను చేర్చడం కోసం ప్రముఖ సంస్థ సోనీ పిక్చర్స్తో టై అప్ అయ్యారు. అందుకోసమే నిన్న రిలీజ్ కావాల్సిన ట్రైలర్ ఆలస్యం అయ్యింది. అయితే ఈ ప్రమోషన్స్లో సోనీ పిక్చర్స్ సంస్థ రూ. 235 కోట్లు ఖర్చుచేయనుందని సమాచారం. మరో రూ. 140 కోట్లను మేకర్స్ వెచ్చించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇలా మొత్తంగా రూ. 375 కోట్లు కేవలం ప్రమోషన్స్ కోసమే ఖర్చు చేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే భారతీయ సినీ చరిత్రలో ప్రమోషన్స్కు ఈ స్థాయిలో ఖర్చు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కానుంది.
🔥 RECORD-BREAKING PROMOTION BUDGET! 🎬💸— Tollywood Journal (@TollyJournal) July 25, 2026
Nitesh Tiwari's epic #Ramayana is setting a historic benchmark in Indian cinema with a staggering ₹375 Crore marketing and promotional budget alone! 🌍⚡
An unprecedented global rollout is on the way!
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ఈ సినిమాకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు దక్కాలనే ఉద్దేశంతో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ను గట్టిగానే ప్లాన్ చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తుంది. దాంతో రామాయణ ప్రమోషనల్ బడ్జెట్ ఏదేమైనా ఈ స్థాయిలో ప్రమోషనల్స్ చేయడంపై సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జులై 18న ప్రథమ్ సంకల్ప్ పేరుతో ప్రచారాన్ని మూవీటీమ్ మొదలుపెట్టింది. రామాయణ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఏదో విధంగా వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. ముందుగా రెండు భాగాలకు రూ. 4000 కోట్లని ప్రకటించి మేకర్స్ అందర్నీ షాక్కు గురిచేశారు. ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్కు ఏకంగా రూ.375 కోట్లు కావడం విశేషం.
సాంకేతిక కారణాలతో ట్రైలర్ వాయిదా
ప్రథమ్ సంకల్ప్ పేరుతో ఇప్పటికే ప్రారంభమైన ప్రమోషన్స్ను మరికొన్ని రోజుల్లో మరింత పెంచే దిశగా మూవీటీమ్ అడుగులు వేస్తుంది. శుక్రవారమే (జులై 24) రామాయణ ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం జరగనుండగా, అది వాయిదా పడింది. అయితే ఈ ట్రైలర్ను ఎప్పుడు, ఎక్కడ రిలీజ్ చేయనున్నారనే విషయాలు త్వరలో బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
అపురూప దృశ్యకావ్యం రామాయణాన్ని మాస్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్, ప్రతిష్ఠాత్మక డీఎన్ఈజీ సంస్థలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తుండటం విశేషం. లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్ ఏఆర్. రెహమాన్, స్టార్ కంపోజర్ హాన్స్ జిమ్మర్ కలిసి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ప్రేక్షకులకు మరపురాని ఓ సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో మూవీని ఐమ్యాక్స్ కెమెరాలతో షూట్ చేస్తున్నారు. భారతీయ సినీ స్థాయిని బాహుబలి సినిమా ఎలా అయితే పెంచిందో, రామాయణం కూడా సైతం పెంచుతుందని పలువురు సినీ విశ్లేషకులు, ఆడియెన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అదే విధంగా రామాయణంలో క్యారెక్టర్స్ మధ్య సాగే స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్, విజువల్స్, అద్భుతమైన సెట్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ హైలెట్గా నిలుస్తాయని గతంలో రిలీజ్ చేసిన టీజర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. ఇక ప్రధానంగా డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ షూట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు సబ్జెక్ట్పై బాగా వర్క్ చేసినట్లు సమాచారం. ఆయన ఒక్కో సీన్ను ఎంత అద్భుతంగా తెరకెక్కిస్తారో ఆయన గత చిత్రాలు నిరూపిస్తాయి. ఇటీవల ప్రథమ్ సంకల్ప్ ఈవెంట్ ద్వారా మేకర్స్ ఇందులో క్యారెక్టర్స్ను అఫీషియల్గా రివీల్ చేశారు.
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