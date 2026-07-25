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ప్రచారానికే రూ.375 కోట్లా?- కళ్లు చెదిరే రేంజ్​లో 'రామాయణ' ప్రమోషన్స్

రామాయణ ప్రమోషన్స్​కు కళ్లు చెదిరే బడ్జెట్ - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రచారం కల్పించేందుకే వందల కోట్లు

Ramayana Promotions
Ramayana Promotions (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 2:30 PM IST

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Ramayana Promotions Budget : భారతీయ సినిమాల్లోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న చిత్రం 'రామాయణం'. రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ పౌరాణిక ఇతిహాసగాథ రూ. 4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్​తో ముస్తాబవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త అందర్ని షాక్​కు గురి చేస్తుంది. అదేంటంటే, రామాయణ ప్రమోషన్స్​కే ఎవరూ ఊహించనంత స్థాయిలో మేకర్స్ బడ్జెట్​ను కేటాయించినట్లు సమాచారం.

రామాయణ ప్రమోషన్స్​కు ఎన్ని కోట్లంటే?
'రాయాయణ' పై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో దీని మొదటి భాగం దీపావళి సందర్భంగా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ఇప్పట్నుంచే భారీ స్థాయిలో ప్రమోషన్స్​కు ప్లాన్ చేశారు. రీసెంట్​గా దిల్లీలో భారీ ఈవెంట్​ను నిర్వహించారు. సినిమాను వరల్డ్​వైడ్​గా తీసుకెళ్లాలని, మన రామాయణ కథను ప్రపంచంలో ఎక్కువమందికి తెలిసేలా చేయాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రమోషన్స్​కు కళ్లు చెదిరే రికార్డ్ బ్రేకింగ్ బడ్జెట్​ను కేటాయించనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దాదాపు రూ. 375 కోట్లను కేవలం ప్రమోషన్స్​కే వెచ్చించనున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.

గ్లోబల్ మార్కెటింగ్
వరల్డ్​వైడ్ రీచ్ కోసం మేకర్స్ పక్కా ప్లాన్​తో ముందుకెళ్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అంతర్జాతీయంగా భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకులకు సినిమాను చేర్చడం కోసం ప్రముఖ సంస్థ సోనీ పిక్చర్స్​తో టై అప్ అయ్యారు. అందుకోసమే నిన్న రిలీజ్ కావాల్సిన ట్రైలర్ ఆలస్యం అయ్యింది. అయితే ఈ ప్రమోషన్స్​లో సోనీ పిక్చర్స్ సంస్థ రూ. 235 కోట్లు ఖర్చుచేయనుందని సమాచారం. మరో రూ. 140 కోట్లను మేకర్స్ వెచ్చించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇలా మొత్తంగా రూ. 375 కోట్లు కేవలం ప్రమోషన్స్ కోసమే ఖర్చు చేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే భారతీయ సినీ చరిత్రలో ప్రమోషన్స్​కు ఈ స్థాయిలో ఖర్చు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కానుంది.

ఈ సినిమాకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు దక్కాలనే ఉద్దేశంతో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్​ను గట్టిగానే ప్లాన్ చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తుంది. దాంతో రామాయణ ప్రమోషనల్ బడ్జెట్ ఏదేమైనా ఈ స్థాయిలో ప్రమోషనల్స్ చేయడంపై సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జులై 18న ప్రథమ్ సంకల్ప్ పేరుతో ప్రచారాన్ని మూవీటీమ్​ మొదలుపెట్టింది. రామాయణ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఏదో విధంగా వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. ముందుగా రెండు భాగాలకు రూ. 4000 కోట్లని ప్రకటించి మేకర్స్ అందర్నీ షాక్​కు గురిచేశారు. ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్​కు ఏకంగా రూ.375 కోట్లు కావడం విశేషం.

సాంకేతిక కారణాలతో ట్రైలర్ వాయిదా
ప్రథమ్ సంకల్ప్ పేరుతో ఇప్పటికే ప్రారంభమైన ప్రమోషన్స్​ను మరికొన్ని రోజుల్లో మరింత పెంచే దిశగా మూవీటీమ్ అడుగులు వేస్తుంది. శుక్రవారమే (జులై 24) రామాయణ ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం జరగనుండగా, అది వాయిదా పడింది. అయితే ఈ ట్రైలర్​ను ఎప్పుడు, ఎక్కడ రిలీజ్ చేయనున్నారనే విషయాలు త్వరలో బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

అపురూప దృశ్యకావ్యం రామాయణాన్ని మాస్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్, ప్రతిష్ఠాత్మక డీఎన్​ఈజీ సంస్థలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తుండటం విశేషం. లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్ ఏఆర్. రెహమాన్, స్టార్ కంపోజర్ హాన్స్ జిమ్మర్ కలిసి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ప్రేక్షకులకు మరపురాని ఓ సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో మూవీని ఐమ్యాక్స్ కెమెరాలతో షూట్ చేస్తున్నారు. భారతీయ సినీ స్థాయిని బాహుబలి సినిమా ఎలా అయితే పెంచిందో, రామాయణం కూడా సైతం పెంచుతుందని పలువురు సినీ విశ్లేషకులు, ఆడియెన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.

అదే విధంగా రామాయణంలో క్యారెక్టర్స్ మధ్య సాగే స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్, విజువల్స్, అద్భుతమైన సెట్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ హైలెట్​గా నిలుస్తాయని గతంలో రిలీజ్ చేసిన టీజర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. ఇక ప్రధానంగా డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ షూట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు సబ్జెక్ట్​పై బాగా వర్క్ చేసినట్లు సమాచారం. ఆయన ఒక్కో సీన్​ను ఎంత అద్భుతంగా తెరకెక్కిస్తారో ఆయన గత చిత్రాలు నిరూపిస్తాయి. ఇటీవల ప్రథమ్ సంకల్ప్ ఈవెంట్ ద్వారా మేకర్స్ ఇందులో క్యారెక్టర్స్​ను అఫీషియల్​గా రివీల్ చేశారు.

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