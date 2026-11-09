వారికి 'రామాయణం' మేకర్స్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్- బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.500 కోట్ల మార్క్!
Ramayana Collections: 'రామాయణం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి వసూళ్లను అందుకుంటోంది. దీపావళి పండుగ,వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో కేవలం 4 రోజుల్లోనే రూ. 500 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించింది.
Published : November 9, 2026 at 11:05 AM IST
నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్ ప్రధాన పాత్రల్లో వచ్చిన 'రామాయణం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి వసూళ్లను అందుకుంటోంది. దీపావళి పండుగ, వరుస సెలవులు సినిమాకు కలిసి వచ్చాయి. దీంతో బాక్సాఫీసు వద్ద రామాయణం కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ మూవీకి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతుండటంతో రోజురోజుకు వసూళ్లు పెరుగుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు మూవీటీమ్ రామాయణం పైరసీపై తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. థియేటర్లలో సినిమాను రికార్డు చేసి, లీక్ చేయడంపై బాంబే హైకోర్టు సీరియస్ అయినట్లు లీగల్ నోటీసు ద్వారా తాజాగా వెల్లడించింది.
4 రోజుల్లో రూ.500 కోట్లు!
ప్రస్తుతం రామాయణం సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తోంది. విడుదలైన కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.500 కోట్ల మార్కును టచ్ చేసిట్లు ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం. ముఖ్యంగా దీపావళి సందర్భంగా భారీ వసూళ్లు సాధించి సరికొత్త రికార్డును సెట్ చేసింది. ఆ ఒక్కరోజే భారత్లో అత్యధికంగా రూ.56.15 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. దీంతో 2023లో సల్మాన్ ఖాన్ నటించిన 'టైగర్ 3' దీపావళి రోజు సాధించిన రూ.44.50 కోట్ల రికార్డును అధిగమించింది. ఇప్పటి వరకూ దీపావళికి బాలీవుడ్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల లిస్ట్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. 2024లో వచ్చిన 'సింగమ్ ఎగైన్' రూ.43.50 కోట్ల వసూళ్లతో టాప్ 2లో ఉంది.
రామాయణం పైరసీపై మేకర్స్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!
మరోవైపు రామాయణం మూవీని థియేటర్లలో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో లీక్ చేయడంపై బాంబే హైకోర్టు సీరియస్ అయినట్లు చిత్ర నిర్మాతలు లీగల్ నోటీసు ద్వారా తాజాగా వెల్లడించారు. అనుమతి లేకుండా సినిమాను రికార్డు చేసి అప్లోడ్ చేయడం, ఇతరులకు షేర్ చేయడం చట్టరీత్యా నేరమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసినట్లు అందులో వివరించారు. ఇది కోర్టు ధిక్కరణ కిందకు వస్తుందని వివరించారు. ఇప్పటికే ఎవరైనా ఇలాంటి ఫుటేజ్ను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి ఉంటే, వెంటనే వాటిని తొలగించాలని మూవీటీమ్ హెచ్చరించింది. ఈ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండానే నేరుగా క్రిమినల్, సివిల్, కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.
యశ్పై తల్లి పుష్ప అరుణ్కుమార్ ఎమోషనల్ పోస్టు
రావణాసురుడిగా రాకింగ్ స్టార్ యశ్ అద్భుతమైన నటనను కనబరిచడంపై ఆమె తల్లి పుష్ప అరుణ్కుమార్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తన బిడ్డ కలలన్నింటినీ నెరవేర్చుకుంటూ ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడం చూడటం కంటే ఓ తల్లికి నిజమైన ఆనందం మరొకటి ఉండదని ఇన్స్టా వేదికగా పోస్టు పెట్టారు. ఛాలెంజింగ్గా ఉండే రావణుడి క్యారెక్టర్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆడియెన్స్ ఆదరాభిమానాలను అందుకున్న యశ్ తమ కుటుంబానికి గర్వకారణమని అందులో పేర్కొన్నారు. తన బిడ్డ మరింత పైకి ఎదగాలి అని పుష్ప అరుణ్కుమార్ కోరుకున్నారు.
స్టార్డమ్ కంటే రామాయణం గొప్పది: యశ్
రావణుడి క్యారెక్టర్ను ఎంచుకోవడంపై యశ్ ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు వెల్లడించారు. ఈ పాత్రలో నటించాలన్న తన నిర్ణయాన్ని స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు తొలుత ప్రశ్నించారని తెలిపారు. 'నిర్మాతగా రామాయణాన్ని తెరకెక్కించాలనుకున్నాను. అయితే నటుడిగా రావణుడి క్యారెక్టర్ను పోషించాలనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఆ పాత్రలో నటించే అవకాశం నన్ను ఆకర్షించింది. చాలామంది ద్వేషించే పాత్రను చేయడం సవాలుతో కూడుకున్నదే. అయితే నా స్టార్డమ్ కంటే రామాయణం ఎంతో గొప్పది' అని యశ్ పేర్కొన్నారు. ఇందులో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతగా సాయిపల్లవి, రావణుడిగా యశ్ నటించారు. ఏఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ సంగీతం అందించగా, డీఎన్ఈజీ సంస్థ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ బాధ్యతలు చేపట్టింది. ఈ చిత్రానికి కొనసాగింపుగా రూపొందనున్న రెండో భాగాన్ని వచ్చే ఏడాది దీపావళికి ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకురానున్నారు.
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