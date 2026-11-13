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రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్​లో 'రామాయణం'- అయినా 'పుష్ప 2', 'ధురంధర్ 2'ను కొట్టలేదు

Ramayana Movie Collection : రామాయణం సినిమా తాజాగా మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. రిలీజైన ఎనిమిది రోజుల్లో వరల్డ్​వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1000 కోట్ల వసూళ్లు అందుకుంది.

Ramayana Movie
రామాయణం (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 13, 2026 at 1:29 PM IST

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నమిత్ మల్హోత్రా విజువల్ వండర్ రామాయణం మరో అరుదైన మైలురాయి అందుకుంది. ఈనెల 05న విడుదలైన ఈ సినిమా తాజాగా రూ.1000 కోట్ల క్లబ్​లో చేరింది. ఇప్పటిదాకా రామాయణం చిత్రం వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.1033 కోట్ల (గ్రాస్) వసూళ్లు సాధించినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

11వ సినిమాగా రికార్డ్
అయితే బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1000 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించిన భారతీయ 11వ సినిమాగా ఇది రికార్డు కొట్టింది. ఈ చిత్రానికి ముందు దంగల్‌, ధురంధర్‌-2, బాహుబలి-2, పుష్ప-2, ధురంధర్‌, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌, కేజీఎఫ్ ఛాప్టర్ 2, జవాన్‌, పఠాన్‌, కల్కి 2898ఏడీ వెయ్యి కోట్ల జాబితాలో ఉన్నాయి.

అయినా పుష్ప 2, ధురంధర్ 2నే ముందు
నవంబర్ 05న రిలీజైన రామాయణం గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌లో ఎనిమిదో రోజు రూ.1000 కోట్ల మార్క్ అందుకుంది. అయితే గతంలో వచ్చిన అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2, రణ్​వీర్ సింగ్ ధురంధర్ 2 మాత్రం ఏడు రోజుల్లోనే ఈ ఫీట్ సాధించాయి. ఈ విషయంలో మాత్రం రామాయణం ఆ సినిమాల కంటే ఒకరోజు ఆలస్యంగా ఈ ఘనత అందుకుంది.

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