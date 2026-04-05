ETV Bharat / entertainment

వారణాసి రూ.1200 కోట్లు, రామాయణ రూ.4 వేల కోట్లు- భారత్​లో టాప్ 5 భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలివే!

Big-Budget Films In India
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 5, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Big Budget Films In India : భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమ గత కొన్నేళ్లుగా హాలీవుడ్ స్థాయికి ధీటుగా ఎదుగుతోంది. ఒకప్పుడు వంద కోట్లు అంటేనే పెద్ద విషయం, కానీ ఇప్పుడు వేల కోట్ల బడ్జెట్‌తో సినిమాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX), పాన్ఇండియా మార్కెట్ పెరగడంతో నిర్మాతలు భారీగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి వెనకాడటం లేదు. ఈ క్రమంలో నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'రామాయణం' చిత్రం భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ప్రాజెక్ట్‌గా నిలవబోతోంది. సుమారు రూ. 4,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ పెట్టి రెండు భాగాలుగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇంతటి భారీ బడ్జెట్‌తో వస్తున్న ఈ సినిమాతో పాటు, ఇండియాలో టాప్ బడ్జెట్ చిత్రాల జాబితాలో ఏవేవి ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రాజమౌళి 'వారణాసి'
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'వారణాసి' సినిమాపై అంచనాలు మాములుగా లేవు. ఈ సినిమా రూ. 1000 కోట్లకు పైనే ఖర్చు చేస్తున్నారు. లెక్క దాదాపు 1300 కోట్లకు వెళ్లవచ్చని అంచనా. విజయేంద్ర ప్రసాద్ కథను అందించిన ఈ సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని ఢీకొట్టే క్రమంలో ఒక వ్యక్తి ప్రపంచాన్ని ఎలా కాపాడాడు అనే కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమా సాగనుంది. ఆఫ్రికా అడవుల నేపథ్యంలో టైమ్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా జక్కన్న సరికొత్త ప్రపంచాన్ని చూపించనున్నారు. అంతర్జాతీయ లొకేషన్లలో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం 2027 ఎప్రిల్ 07న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

యశ్ 'టాక్సిక్'- రూ. 700 కోట్లతో గ్యాంగ్ స్టర్ డ్రామా
'కేజీఎఫ్' స్టార్ యశ్ నటిస్తున్న 'టాక్సిక్' సినిమా సుమారు రూ. 600 నుంచి 700 కోట్ల బడ్జెట్‌తో రూపొందుతోంది. గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమాలో యశ్ డ్యూయల్ రోల్ లో కనిపిస్తారట. 1940 నుంచి 1970 మధ్యలో ఈ సినిమా కథ సాగుతుందట. అప్పటి గోవా గ్యాంగ్ స్టర్ ప్రపంచాన్ని ఊహించని స్థాయిలో వెండితెరపై హైలెట్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కియారా అడ్వాణి, నయనతార, హుమా ఖురేషీ వంటి భారీ తారాగణం ఉంది. ఇది ఒక కమర్షియల్ సినిమా లాగా కాకుండా స్టైలిష్, డార్క్ థీమ్ తరహాలో ఉండబోతోందని సమాచారం.

కల్కి 2898 AD- రూ. 600 కోట్లతో సైన్స్ ఫిక్షన్ హిట్
నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన 'కల్కి 2898 AD' చిత్రం రూ. 600 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కింది. పురాణాలను సైన్స్ ఫిక్షన్​ను జోడించి తీసిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అద్భుతంగా ఆకట్టుకుంది. అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్, దీపికా పదుకొణె వంటి దిగ్గజాలు నటించిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. భారీ బడ్జెట్‌ను సరైన కంటెంట్ తో ఉపయోగిస్తే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమా నిరూపించింది. ఇక సీక్వెల్ కూడా అంతకుమించి అనేలా నిర్మిస్తున్నారు. పార్ట్ 2 కోసం దాదాపు రూ.700 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేయనున్నట్లు టాక్.

ఆదిపురుష్
ప్రభాస్ ప్రధాన పాత్రలో ఓం రౌత్ రూపొందించిన 'ఆదిపురుష్' చిత్రం సుమారు రూ. 500 నుంచి రూ. 700 కోట్ల ఖర్చుతో రూపొందిందని టాక్. రామాయణం ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, విడుదల తర్వాత తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంది. ముఖ్యంగా పేలవమైన వీఎఫ్ఎక్స్, అలాగే డైలాగులు ప్రేక్షకులను నిరాశపరిచాయి. ఇంతటి భారీ బడ్జెట్ పెట్టినప్పటికీ, సరైన క్వాలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది.

RRR రూ. 550 కోట్లతో గ్లోబల్ సక్సెస్
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ నటించిన RRR చిత్రం రూ. 550 కోట్ల బడ్జెట్‌తో రూపొందింది. ఇద్దరు వీరుల మధ్య స్నేహాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కేవలం భారీ బడ్జెట్ మాత్రమే కాకుండా, బలమైన ఎమోషన్స్ అలాగే అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఉండటం వల్ల ఈ చిత్రం రూ. 1,200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఆస్కార్ వేదికపై కూడా ఈ సినిమా సత్తా చాటిన విషయం తెలిసిందే.

ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న నితేష్ తివారీ 'రామాయణం' చిత్రంలో ఏఐ డబ్బింగ్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారట. అలాగే డీఎన్ఈజీ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ బాధ్యతలు తీసుకుంది. రూ. 4,000 కోట్ల బడ్జెట్ అంటే అంచనాలు మాములుగా ఉండవు. కాబట్టి, రాజమౌళి సినిమాల్లాగే కంటెంట్ పక్కాగా ఉంటేనే ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద నిలబడుతుంది. దీపావళి 2026లో ఈ విజువల్ వండర్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

TAGGED:

RAMAYANA 4000 CRORE BUDGET
RAJAMOULI VARANASI MOVIE BUDGET
YASH TOXIC MOVIE BUDGET AND CAST
PRABHAS KALKI 2898 AD COLLECTION
BIG BUDGET FILMS IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.