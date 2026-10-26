'రామాయణ'కు సాలిడ్ బుకింగ్స్ - ఐమ్యాక్స్ థియేటర్లలో భారీ డిమాండ్- టికెట్ ధర ఎంతంటే?
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో 'రామాయణ' సరికొత్త రికార్డుల దిశగా పయనిస్తుంది. భారీ హంగులతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను ఐమ్యాక్స్ థియేటర్లలో చూసేందుకు ఆడియెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు.
Published : October 26, 2026 at 8:08 AM IST
Ramayana Advance Bookings : ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ అవైటెడ్ మైథలాజికల్ విజువల్ వండర్ 'రామాయణ: రైజ్ ఆఫ్ ఎ లెజెండ్' అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్ దేశవ్యాప్తంగా సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్లకు సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా 137 ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాల్లో 4,339 షోలకుగానూ 1.81 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడుపోయానని, వీటిద్వారా రూ.10 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు వచ్చాయని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు భారత్లో 2 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు తెలుస్తోంది.
ఐమ్యాక్స్లో రామాయణకు భారీ డిమాండ్
అపురూప దృశ్య కావ్యంగా, భారీ హంగులతో తెరకెక్కిన రామాయణను ఐమ్యాక్స్ థియేటర్లలో చూసేందుకు ఆడియెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అందుకే పలు ఐమ్యాక్స్ థియేటర్లలో టికెట్లకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. ముంబయిలోని కొన్ని ఐమ్యాక్స్ల్లో రిక్లెయినర్ సీటు రూ.3,170 పలుకుతోంది. పీవీఆర్ ఐకాన్: ఫీనిక్స్ పల్లాడియంలో ఉదయం 7 గంటల షోకు రిక్లెయినర్ సీటు ధర రూ.1,850గా ఉంది. ఇప్పటికే ఈ షో హౌస్ఫుల్ కావడం గమనార్హం. దిల్లీలోని ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలోని ఐమ్యాక్స్ త్రీడీ వెర్షన్లకు వీటి ధర రూ.1,550-2,400 వరకు ఉంది. ఇక విదేశాల్లో కూడా రామాయణ క్రేజ్ మామూలుగా లేదు. కేవలం ముందస్తు బుకింగ్స్ ద్వారానే ఓవర్సీస్లో 1.3 మిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటి దూసుకుపోతోంది.
All India Advance BLASTS Past ₹10 Cr+ 🔥 180K+ Tickets Sold & Still Counting! Karnataka on FIRE! Bengaluru tops the charts, beats Mumbai with highest sales so far — ₹1.25 Cr and rising. Bengaluru occupancy leading at 22%. Karnataka advance marching hard towards ₹2 Cr. Kannada version alone has already crossed the ₹1 Cr mark! 💥 Still 11 days to go. Bookings picking up speed, major screens & locations yet to fully open… and already performing at the TOP. The stage is set. Big Opening Loading. Mayhem incoming. ⚠️ Rocking Star Yash as Ravana is owning the advance game. #Yash #Ramayana #Ravana 🏹🔥— Commander (@OGIsBack07) October 24, 2026
రామాయణ రన్టైమ్ ఎంతంటే?
ఇక, మూవీకి సెన్సార్ బోర్డు క్లీన్ 'U' (Unrestricted Public Exhibition) సర్టిఫికేట్ను జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం ఎలాంటి వయోపరిమితి లేకుండానే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు కుటుంబసమేతంగా కలిసి చూడదగిన చిత్రంగా రామాయణను సెన్సార్ బోర్డు ధృవీకరించింది. అమెరికాలోని మోషన్ పిక్చర్ అసోసియేషన్ (MPA) ఈ సినిమాకు 'PG-13' రేటింగ్ ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం అక్కడి నిబంధనల ప్రకారం క్లైమాక్స్లో వచ్చే యాక్షన్ సీన్స్ ప్రభావం దృష్ట్యా, 13 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు మాత్రం తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో చూడాలని సూచించింది. రామాయణ రన్టైమ్ విషయానికొస్తే 3 గంటల 15 నిమిషాలుగా మేకర్స్ లాక్ చేసినట్లు తెలిసింది. స్టోరీ పెద్దది కావడంతో పాటు క్యారెక్టర్స్ ఎమోషన్స్ను బాగా చూపించేందుకు భారీగా రన్టైమ్ను కేటాయించడం గమనార్హం.
శివతాండవం పాట పాడిన టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్
రామాయణ నుంచి ఇటీవల రిలీజైన 'జయ జయ రామ', 'శివ తాండవం', 'రంగులు రంగులే' సాంగ్స్కు ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇందులో 'శివతాండవం' పాటకైతే ఏకంగా ప్రముఖ సంగీత దర్శకులైన దేవిశ్రీప్రసాద్ తెలుగులో, అనిరుధ్, జీవీ ప్రకాశ్కుమార్ తమిళంలో పాడటం విశేషం. ఏఆర్ రెహమాన్ కంపోజిషన్లో శివతాండవం పాటను పాడటం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని వారు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా సైతం ఆదివారం థర్డ్ సింగిల్గా 'రంగులు రంగులే' సాంగ్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ గీతంలోని విజువల్స్ అండ్ సీతారాములుగా రణ్బీర్, సాయిపల్లవి సహజమైన నటనకు ఆడియెన్స్ను ఆకట్టకునే విధంగా ఉంది. ఈ చిత్ర విజయంపై మూవీటీమ్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తుండగా, ఎలాంటి సంచలనాలను సృష్టిస్తుందో తెలియాలంటే రిలీజ్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, యశ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండంగా, రవి దూబే, అరుణ్ గోవిల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, కాజల్ అగర్వాల్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టుకు నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా ఫ్రైమ్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రామాయణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
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