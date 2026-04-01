నితేష్ తివారీ 'రామాయణ' కోసం ఆ టెక్నాలజీ- లాస్ ఏంజెలెస్​ టీజర్ స్క్రీనింగ్‌ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందంటే?

లాస్ ఏంజెలెస్​లో​ 'రామాయణం' టీజర్‌ స్ర్కీనింగ్- ఐమాక్స్‌తో పాటు 4DX ఫార్మాట్‌లో కూడా సినిమా విడుదలయ్యే ఛాన్స్​!

Ramayana Movie (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 1, 2026 at 1:00 PM IST

Ramayana Movie Teaser : భారతీయ సినీ చరిత్రలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్‌గా రూపొందుతున్న 'రామాయణ' సినిమా గురించి రోజుకో నెట్టింట కొత్త వార్త పుట్టుకొస్తుంది. దర్శకుడు నితేష్ తివారీ, నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా ఈ చిత్రాన్ని ఊహించని స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నట్లు ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం అమెరికాలోని లాస్ ఏంజెలెస్ నగరంలో జరిగింది. అక్కడ ఉన్న కొందరు సినీ ప్రముఖులు, మీడియా ప్రతినిధుల కోసం టీజర్‌ను ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు. ఈ స్క్రీనింగ్ తర్వాత బయటకు వస్తున్న వార్తలు ఇప్పుడు సినిమాపై ఉన్న అంచనాలను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. అసలు ఆ స్క్రీనింగ్‌లో ఏం జరిగిందనేది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

లాస్ ఏంజిల్స్ స్క్రీనింగ్!
నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా నేతృత్వంలోని చిత్ర యూనిట్ ఇటీవల లాస్ ఏంజెలెస్ వెళ్లి అక్కడ టీజర్‌ను ప్రదర్శించింది. ఏప్రిల్ 2న హనుమాన్ జన్మోత్సవం సందర్భంగా ఈ టీజర్‌ను అధికారికంగా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో విడుదల చేయనున్నారు. అయితే దానికి ముందే ఈ వెస్ట్రన్ మార్కెట్ కోసం ప్రత్యేకంగా స్క్రీనింగ్ ఏర్పాటు చేయడం విశేషం. సుమారు మూడు నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ టీజర్‌ను చూసిన వారు విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయని, ఇండియన్ సినిమాలో ఇలాంటి క్వాలిటీ ముందెన్నడూ చూడలేదని ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. హాలీవుడ్ స్థాయి ప్రమోషన్లతో ఈ సినిమాను గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

ఐమాక్స్‌తో పాటు 4DX లో 'రామాయణ'
ఈ లాస్​ ఏంజెలెస్ స్క్రీనింగ్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని గమనించారు. టీజర్ ప్రదర్శన జరుగుతున్నప్పుడు థియేటర్‌లోని సీట్లు దృశ్యాలకు అనుగుణంగా కదులుతూ కనిపించాయట. దీనిని బట్టి ఈ సినిమా కేవలం ఐమాక్స్ ఫార్మాట్‌లో మాత్రమే కాకుండా, 4DX ఫార్మాట్‌లో కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే, పౌరాణిక గాథను ఒక వర్చువల్ రియాలిటీ అనుభవంలా ప్రేక్షకులు 4DX థియేటర్లలో ఆస్వాదించవచ్చు. సీట్లు కదలడం, గాలి నీటి చినుకులు వంటి ఎఫెక్ట్స్‌తో రామాయణ యుద్ధ సన్నివేశాలను చూడటం ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.

సాంకేతిక దిగ్గజాల అండ- విజువల్ వండర్
ఈ సినిమాకు హాలీవుడ్‌లో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగంలో మేటి సంస్థలైన 'డీఎన్ఈజీ', 'ప్రైమ్ ఫోకస్' అండగా ఉన్నాయి. లాస్ ఏంజెలెస్ స్క్రీనింగ్ కూడా ఈ సంస్థల పర్యవేక్షణలోనే జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా స్కేల్ చూస్తుంటే 4DX ఫార్మాట్ కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని సీక్వెన్స్ డిజైన్ చేసినట్లు భావిస్తున్నారు. అయితే దీనిపై మేకర్స్ నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఇది కేవలం టీజర్ అనుభవాన్ని పెంచడానికి చేసిన ఏర్పాటా లేక సినిమా మొత్తం ఇలాగే ఉంటుందా అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.

బిగ్ స్టార్ క్యాస్టింగ్
రణ్​బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా అలాగే కన్నడ నటుడు యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో మరికొందరు ప్రముఖులు కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సన్నీ దేఓల్ హనుమంతుడిగా, వివేక్ ఒబెరాయ్, రవి దూబే ఇతర ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. టీజర్‌లో వీరి లుక్స్ విజువల్స్ చాలా గ్రాండ్‌గా ఉన్నాయని అక్కడి మీడియా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 2న టీజర్ విడుదలైన తర్వాత రణ్​బీర్ కపూర్ 'రామా' లుక్‌పై ఉన్న సస్పెన్స్ వీడనుంది.

ఈ సినిమాకు మరో ప్రధాన బలం సంగీతం. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్, హాలీవుడ్ మ్యూజిక్ లెజెండ్ హన్స్ జిమ్మర్ కలిసి పని చేస్తుండటం సినిమా రేంజ్‌ను పెంచింది. టీజర్‌లో వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ విన్నవారు ఊహించని విధంగా ఉందని చెబుతున్నారు. సంగీతం సౌండ్ డిజైన్ కూడా 4DX ఫార్మాట్‌కు తగ్గట్లుగా అత్యంత నాణ్యతతో రూపొందించారట. ఈ ఇద్దరి మేధావుల కలయిక సినిమాకు మరింత బలంగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

సినిమా విడుదల ఎప్పుడంటే?
'రామాయణ' చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. మొదటి భాగం 2026 దీపావళి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక రెండో భాగం 2027 దీపావళికి రానుంది. లాస్ ఏంజెలెస్​ ఈవెంట్‌తో మొదలైన ఈ 4DX చర్చలు సినిమాపై హైప్‌ను మరింత పెంచాయి. హనుమాన్ జన్మోత్సవం రోజున రాబోతున్న టీజర్ ద్వారా మరిన్ని వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది. భారతీయ పౌరాణిక గొప్పతనాన్ని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లే ఈ ప్రయత్నం ఏ మేరకు సక్సెస్ అవుతుందో చూడాలి.

